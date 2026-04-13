Giá vàng thế giới lao dốc sau lệnh phong tỏa eo biển Hormuz

Theo Bloomberg, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm tới 2,2%, lùi sâu xuống dưới mốc 4.650 USD/ounce. Cú trượt dài này đã xóa sạch toàn bộ đà tăng thiết lập trong tuần trước.

Không chỉ vàng, bạc cũng mất 3,1% giá trị, lùi về mức 73,52 USD/ounce. Các kim loại khác như bạch kim và palladium đồng loạt đi xuống.

Nguyên nhân trực tiếp đến từ thông báo mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Quân đội Mỹ cho biết sẽ chính thức phong tỏa eo biển Hormuz từ 10h sáng thứ hai (giờ Mỹ).

Nghịch lý "hầm trú ẩn" và nỗi lo lạm phát

Eo biển Hormuz là nút thắt hàng hải chiến lược, nơi 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua. Lệnh phong tỏa lập tức đẩy giá dầu và khí đốt tăng vọt.

Điều này tạo ra một nghịch lý trên thị trường. Thông thường, căng thẳng địa chính trị sẽ đẩy giá vàng lên cao. Tuy nhiên, lần này, giá năng lượng tăng lại làm dấy lên rủi ro lạm phát.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ vừa công bố cho thấy lạm phát tháng 3 đã tăng mạnh nhất trong gần 4 năm. Cụ thể, CPI tháng 3 tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng giá xăng tăng kỷ lục, chiếm gần 3/4 mức tăng hàng tháng.

Lạm phát nóng lên khiến các ngân hàng Trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), có thể phải trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Biên bản họp của Fed thậm chí cho thấy một số quan chức sẵn sàng xem xét tăng lãi suất trở lại.

Nền tảng kinh tế vĩ mô hiện tại vẫn đang hỗ trợ cho kịch bản lãi suất cao. Thị trường lao động Mỹ duy trì sự ổn định khi tạo thêm 178.000 việc làm, đẩy tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,3%. Đối với vàng, một tài sản không sinh lãi, chi phí vay vốn cao là yếu tố bất lợi lớn nhất.

Thị trường hiện đang chuyển dịch rõ rệt từ "logic chiến tranh" sang "logic lạm phát và lãi suất". Mọi sự chú ý sắp tới sẽ đổ dồn vào các báo cáo việc làm và dữ liệu CPI trong tháng 5.

Khi đám đông tháo chạy, tay chơi lớn làm gì?

Vàng bước vào năm 2026 với đà tăng ấn tượng. Kim loại quý liên tục lập kỷ lục mới ngay từ tháng 1 và tăng gần 20% trong những tháng đầu năm.

Động lực ban đầu đến từ nhu cầu trú ẩn, xu hướng "phi đô la hóa" và dòng tiền mạnh mẽ từ các quỹ ETF. Hiệu suất dài hạn của kim loại quý vẫn rất tích cực. Trong vòng 1 năm qua, vàng tăng 48,01% và bạc tăng tới 136,10%.

Tuy nhiên, khi chiến sự bùng phát và lạm phát quay lại, bức tranh đã thay đổi. Vàng bị bán tháo mạnh trong tháng 3, lùi từ mức đỉnh xuống vùng giữa 4.000 USD/ounce.

Dù vậy, xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa bị bẻ gãy. Trong khi các nhà đầu tư cá nhân lo ngại và rút lui, một nhóm "người chơi lớn" lại có động thái hoàn toàn trái ngược.

Theo Reuters, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vừa mua vàng tháng thứ 17 liên tiếp trong tháng 3. Động thái này diễn ra ngay cả khi giá vàng ghi nhận mức giảm mạnh nhất theo tháng kể từ năm 2008.

Tính đến cuối tháng 3, Trung Quốc đã nâng lượng dự trữ vàng lên 74,38 triệu ounce. Dù giá trị dự trữ giảm từ 387,59 tỷ USD xuống còn 342,76 tỷ USD do biến động giá thị trường, Bắc Kinh vẫn tiếp tục gom hàng.

Không chỉ Trung Quốc, làn sóng tích trữ còn lan rộng ra nhiều quốc gia. Ba Lan vừa mua thêm 20 tấn, Uzbekistan mua 16 tấn, Kazakhstan gom 8 tấn và Malaysia cũng bổ sung 5 tấn trong hai tháng đầu năm.

Các ngân hàng Trung ương không nhìn vào biến động giá ngắn hạn. Họ coi vàng là "bảo hiểm dự trữ" chiến lược. Vàng không gắn liền với bất kỳ doanh nghiệp hay chính phủ nào, đóng vai trò như một nơi giữ giá trị an toàn khi tiền tệ chịu áp lực.

Giới phân tích Phố Wall vẫn đặt cược lớn vào kim loại quý. J.P. Morgan đưa ra dự báo giá vàng có thể đạt 6.300 USD/ounce. UBS và Deutsche Bank cũng lần lượt kỳ vọng mức giá 6.200 USD và 6.000 USD/ounce.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng hiện đã có nhịp phục hồi nhẹ lên sát 4.790 USD/ounce nhờ thông tin ngừng bắn tạm thời trước đó. Mốc 4.800 USD đang là ngưỡng kháng cự đầu tiên cần vượt qua, trong khi vùng 4.600-4.700 USD đóng vai trò là chốt chặn hỗ trợ.

Dù biến động mạnh, vàng vẫn giữ vững vai trò cốt lõi trong hệ thống tài chính. Khi các ngân hàng Trung ương tiếp tục âm thầm mua vào bất chấp giá giảm, đó thường là một tín hiệu dòng tiền mà thị trường khó có thể bỏ qua.