Quỹ tỷ USD Warburg Pincus muốn tham gia Trung tâm tài chính Việt Nam

Warburg Pincus - một trong những quỹ đầu tư tư nhân lâu đời trên thế giới - bày tỏ mong muốn tham gia Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thông tin này được ông Christopher Turner, Giám đốc điều hành Warburg Pincus, chia sẻ tại tọa đàm xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam diễn ra ngày 23/3 (giờ Mỹ) tại New York.

Tại sự kiện, ông Christopher Turner cho biết quỹ đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam, cùng hệ sinh thái khởi nghiệp và cơ hội phát triển trong lĩnh vực công nghệ. Đại diện quỹ cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường vốn, đồng thời mong muốn tham gia vào Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) trong thời gian tới.

Về phía Việt Nam, lãnh đạo Chính phủ bày tỏ mong muốn Warburg Pincus tiếp tục đồng hành trong hoạt động đầu tư, phát triển thị trường tài chính và triển khai mô hình IFC; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong vận hành trung tâm tài chính quốc tế, phát triển các sản phẩm tài chính hiện đại và khai thác lợi thế của Việt Nam.

Warburg Pincus hiện là một trong những quỹ đầu tư tư nhân quy mô lớn trên thế giới, với tổng vốn đầu tư hơn 125 tỷ USD vào khoảng 1.100 doanh nghiệp tại 45 quốc gia. Trong thập kỷ qua, quỹ đã giải ngân hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam, đầu tư vào nhiều doanh nghiệp và dự án như Vincom Retail, BW Industrial, Techcombank, MoMo, The Grand Hồ Tràm và Bệnh viện Xuyên Á.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu trước các nhà đầu tư Mỹ, ngày 23/3, tại New York (Ảnh: VGP)

Ở diễn biến khác, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đến thăm và làm việc với Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq và Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Trao đổi với lãnh đạo Nasdaq, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn Nasdaq đồng hành, trở thành đối tác quan trọng và đóng góp vào sự phát triển của IFC, đề xuất hợp tác thúc đẩy đối thoại chính sách nhằm hoàn thiện thị trường vốn Việt Nam, chia sẻ tiêu chuẩn và điều kiện niêm yết, hợp tác phát triển công nghệ và nâng cao năng lực quản trị, đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường chứng khoán và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Nasdaq đánh giá Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh và có nhiều cơ hội hợp tác, bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn Hoa Kỳ, bao gồm việc niêm yết trên sàn Nasdaq.

Phó Thủ tướng đồng thời đề nghị NYSE chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, vận hành sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, nhất là việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý và giám sát thị trường, thu hút dòng vốn từ các quỹ đầu tư, cơ chế giải quyết tranh chấp theo chuẩn mực quốc tế; nghiên cứu thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các cơ quan, tổ chức liên quan của Việt Nam và NYSE.

Qua trao đổi, hai bên thống nhất việc tăng cường kết nối giữa thị trường vốn của Việt Nam và NYSE là hết sức cần thiết, góp phần nâng tầm thị trường tài chính của Việt Nam và giúp Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam được biết đến rộng rãi hơn trên thế giới.