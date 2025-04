TPHCM nắng nóng, tiêu thụ điện tăng cao

Nguyên nhân chính dẫn đến việc tiêu thụ điện tăng cao là do thời tiết nắng nóng kéo dài. Những ngày đầu tháng 4, nhiệt độ tại TPHCM tăng mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày thường xuyên từ 35 đến 37 độ C, cộng thêm ảnh hưởng do bức xạ từ mật độ xây dựng cao và đường nhựa tại các khu vực đô thị nên cảm giác như trên 42 độ C.

Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất vẫn đang thấp hơn so với tháng 4/2024 khi đầu tháng 4/2024 đã có những ngày nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt 38 độ C. So sánh 10 ngày liền kề, trung bình nhiệt độ cao nhất trong ngày của 10 ngày đầu tháng 4 là 35,1 độ C, cao hơn 1,2 độ C so với 10 ngày cuối tháng 3.

Nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ điện, đặc biệt trong mùa nắng nóng. Khi nhiệt độ tăng cao, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, và tủ lạnh tăng mạnh, kéo theo lượng điện tiêu thụ tăng đáng kể.

Do đó, công ty khuyến cáo các giải pháp tiết kiệm điện như sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, tối ưu hệ thống làm mát trong doanh nghiệp, tận dụng năng lượng tái tạo đóng vai trò quan trọng. Việc kiểm soát tiêu thụ điện hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí mà còn góp phần đảm bảo hệ thống điện vận hành ổn định trong những tháng cao điểm.