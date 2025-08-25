VEAM đại hạ giá 2.071 ô tô, giá khởi điểm hơn 430 tỷ đồng

Thông báo đấu giá tài sản 2.071 ô tô do Nhà máy ô tô VEAM - Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần ủy quyền, vừa được thông tin.

Tổng giá khởi điểm của toàn bộ lô ô tô (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) là gần 430,6 tỷ đồng, giảm đáng kể so với những lần đấu giá trước đây.

Trong thông báo đấu giá tài sản lần đầu tiên vào tháng 11/2021, số xe được đưa ra đấu là 2.290 xe, giá khởi điểm là hơn 971 tỷ đồng. Tháng 2/2022, tại thông báo đấu giá tài sản lần hai, công ty này rao bán đấu giá 2.257 xe với giá khởi điểm hơn 931 tỷ đồng.

Tháng 8/2023, tại lần rao đấu giá tài sản cho 2.122 xe này, công ty đấu giá thông báo giá khởi điểm là hơn 626 tỷ đồng. Ở thông báo đấu giá hồi tháng 5/2024, giá khởi điểm cho lô 2.177 ô tô của Nhà máy ô tô VEAM chỉ còn 503 tỷ đồng.

Hàng nghìn ô tô của VEAM tại Thanh Hóa, ảnh chụp vào tháng 7/2024 (Ảnh: Thanh Tùng).

Lần này, trong hồ sơ mời tham gia đấu giá 2.071 ô tô do Nhà máy ô tô VEAM sản xuất và phân phối nêu rõ: “Đây là xe tồn kho của Nhà máy ô tô VEAM - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần tại Thanh Hóa”.

Dù bị “giam” trong kho từ lâu, đơn vị sản xuất khẳng định chất lượng và quy cách xe tương đương mẫu chuẩn, đồng thời cam kết bảo hành 12 tháng hoặc 30.000km kể từ ngày bàn giao cho người trúng đấu giá.

Đợt đấu giá này, 2.071 xe được chia thành 755 lô tài sản. Giá khởi điểm từng lô được công bố chi tiết, trong đó một số mẫu như xe khách 15 chỗ hoặc dòng VT158 chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt. Toàn bộ chi phí phát sinh từ vận chuyển, di dời, đến lắp ráp bổ sung đối với xe thiếu thùng hoặc ắc quy đều do người trúng thầu chịu trách nhiệm.

Giá khởi điểm của các lô tài sản được đưa ra đấu giá từ hơn 469 triệu đồng đến gần 1,88 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT). Tiền đặt trước từ 26 triệu đồng đến 95 triệu đồng; tiền bán hồ sơ đấu giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/hồ sơ/lô.