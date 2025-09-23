Cục Thuế Hà Nội xử lý 1.200 vụ vi phạm, truy thu hơn 144 tỷ đồng

Theo Cục Thuế thành phố, trong tháng qua, công tác quản lý thuế được triển khai với trọng tâm là các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động trong những ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, dư địa thu lớn, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các cơ sở sản xuất kinh doanh liên quan đến mặt hàng trọng điểm.

Ngành thuế thành phố đã áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý hóa đơn nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng nhập lậu hoặc thực hiện hành vi trốn thuế.

Thuế Hà Nội hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai thuế điện tử (Ảnh: Nguyễn Quang).

Trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh bán hàng tiêu dùng, khi phát hiện dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng - nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng - các phòng, đội thuế liên huyện đã chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để xác minh, điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Sự phối hợp liên ngành này là bước tiến quan trọng, giúp phát hiện kịp thời, ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận thương mại.

Kết quả trong tháng 8, ngành thuế Hà Nội đã kiểm tra và xử lý 1.226 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt 49,217 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác truy thu và thu hồi thuế đã mang lại hơn 144,543 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Những con số này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của ngành thuế trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, siết chặt kỷ luật thuế và bảo đảm công bằng trong hoạt động kinh doanh.

Với khẩu hiệu hành động: “Đồng hành cùng dân - Quyết liệt hành động - Về đích chuyển đổi số”, ngành thuế Hà Nội quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, góp phần xây dựng nền hành chính công khai - minh bạch - hiện đại - phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, các đơn vị thuế cơ sở thuộc thuế TP Hà Nội đã phối hợp với UBND phường, xã thành lập các tổ công tác hỗ trợ người dân chuyển đổi số. Với quyết tâm về đích đúng kế hoạch, "Chiến dịch 45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số” đang được thực hiện đồng loạt tại 126 phường, xã.

Theo đó, cơ quan thuế cùng chính quyền địa phương đã thống nhất phương án, phân công lực lượng theo từng khu dân cư, nhiều Tổ chuyển đổi số được thành lập, với sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên và công chức thuế. Các cán bộ thuế làm việc ngoài giờ hành chính, từ 17h đến 21h hằng ngày, cả thứ bảy và chủ nhật để trực tiếp hỗ trợ người dân.

Thời gian tới, Cục Thuế thành phố Hà Nội (thành viên Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội) khẳng định sẽ tiếp tục tập trung chống thất thu thuế ở các lĩnh vực rủi ro, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hóa đơn điện tử.

Đơn vị đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhằm đấu tranh hiệu quả hơn với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế.

Đây là giải pháp then chốt nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, tạo động lực phát triển cho Thủ đô trong giai đoạn tới.

Minh Châu