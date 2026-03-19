TPHCM “cầm tay chỉ việc” hộ kinh doanh tại từng chợ, tuyến phố khai thuế

Sáng 19/3, Thuế TPHCM tổ chức phát động tháng cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tuân thủ chính sách, pháp luật thuế. Chương trình kéo dài từ ngày 10/3 đến 4/5.

Tổ chức tổ hỗ trợ lưu động tại chợ, siêu thị…

Tháng cao điểm được triển khai đồng loạt tại thành phố, với điểm nhấn là việc tổ chức các tổ hỗ trợ lưu động tại chợ truyền thống, các tuyến phố và trung tâm thương mại - nơi tập trung đông hộ kinh doanh. Tại đây, người nộp thuế sẽ được hướng dẫn trực tiếp, “cầm tay chỉ việc” trong các nội dung như mở sổ kế toán, cài đặt ứng dụng eTax Mobile, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TPHCM, cho biết năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế, với trọng tâm là cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người nộp thuế.

Trong đó, khu vực hộ kinh doanh được xác định là đối tượng cần tăng cường hỗ trợ để đảm bảo thực thi chính sách thuế đồng bộ, công bằng và hiệu quả. Hộ kinh doanh cũng được đánh giá là bộ phận năng động, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương.

Theo ông Dũng, sau chiến dịch “60 ngày cao điểm” trước đó, Thuế TPHCM đã đạt nhiều kết quả tích cực và được cơ quan cấp trên đánh giá cao. Đáng chú ý, từ tháng 11/2025, Cổng thông tin Thuế TPHCM và Zalo Mini App HCMTax đã được đưa vào vận hành, góp phần số hóa, chuẩn hóa tài liệu và cung cấp thông tin thống nhất cho người nộp thuế.

Hộ kinh doanh tại chợ truyền thống (Ảnh: DT).

Phân loại hộ kinh doanh để hỗ trợ khai thuế

Từ ngày 1/1, khi việc chuyển đổi sang phương pháp kê khai được áp dụng chính thức, trọng tâm của ngành thuế không còn là vận động chuyển đổi, mà chuyển sang phương châm “đồng hành - ổn định - nâng cao tuân thủ”. Cơ quan thuế tập trung hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ trên môi trường số, thay vì chỉ tuyên truyền thay đổi phương thức như trước.

Thuế TPHCM đã ban hành Kế hoạch hành động với 15 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, TPHCM đặt mục tiêu tối thiểu 90% người nộp thuế hài lòng với sự phục vụ của cơ quan thuế; 100% hộ kinh doanh thuộc diện quản lý được tiếp cận thông tin tuyên truyền qua ít nhất một hình thức chính thức. Đồng thời phấn đấu tỷ lệ khai thuế, nộp thuế đúng hạn, xử lý hồ sơ và giải quyết vướng mắc bằng phương thức điện tử đạt từ 90% trở lên.

Một điểm mới trong kế hoạch lần này là việc phân loại hộ kinh doanh theo quy mô doanh thu để áp dụng yêu cầu quản lý và hỗ trợ phù hợp. Cụ thể, với nhóm hộ có doanh thu dưới 500 triệu đồng và từ 500 triệu đồng/năm, yêu cầu cơ bản là mở sổ kế toán, có tài khoản kinh doanh và cài đặt ứng dụng eTax Mobile.

Đối với nhóm có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên, hộ kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Trong khi đó, nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm trở lên phải thực hiện đầy đủ hơn các yêu cầu quản lý, bao gồm mở tối thiểu bốn loại sổ kế toán, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và lập bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị làm căn cứ quản lý đầu kỳ.

Theo lãnh đạo Thuế TPHCM, việc phân loại không chỉ giúp cơ quan quản lý áp dụng chính sách phù hợp với từng nhóm đối tượng mà còn giúp hộ kinh doanh hiểu rõ nghĩa vụ của mình, tránh tình trạng lúng túng hoặc thực hiện sai quy định. Bên cạnh đó, các chương trình tập huấn sẽ được tổ chức theo từng nhóm đối tượng, từng ngưỡng doanh thu và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số.

Nội dung hướng dẫn được chuẩn hóa dưới nhiều hình thức như video ngắn, tài liệu hỏi - đáp, mẫu minh họa, đồng thời được đăng tải trên các kênh chính thức để người nộp thuế dễ dàng tiếp cận.

Cơ chế hỗ trợ “cầm tay chỉ việc” sẽ không chỉ dừng lại ở tháng cao điểm mà được duy trì trong suốt quá trình triển khai, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông hộ kinh doanh. Đây được xem là giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách về hiểu biết và kỹ năng số giữa các nhóm hộ kinh doanh tại TPHCM hiện nay.

Ngoài ra, Thuế TPHCM cũng tăng cường phối hợp với các ngân hàng thương mại và nhà cung cấp giải pháp công nghệ để hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận các công cụ cần thiết. Danh sách các giải pháp phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, bán hàng sẽ được công khai minh bạch về chi phí, chức năng và khả năng hỗ trợ, đồng thời tổ chức cài đặt, dùng thử ngay tại các điểm hỗ trợ lưu động.