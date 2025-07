Mỹ đánh thuế 93,5% lên nguyên liệu làm pin nhập khẩu từ Trung Quốc

Quặng than chì (Ảnh: Reuters).

Bộ Thương mại Mỹ sẽ áp thuế chống bán phá giá tạm thời ở mức 93,5% đối với than chì nhập khẩu từ Trung Quốc, một thành phần quan trọng trong quy trình sản xuất pin, sau khi kết luận rằng nguyên liệu này đã được trợ giá không công bằng.

Hiệp hội các nhà sản xuất than chì Mỹ đã nộp đơn khiếu nại lên 2 cơ quan liên bang vào tháng 12 năm ngoái, yêu cầu điều tra liệu các công ty Trung Quốc có tuân thủ luật chống bán phá giá hay không.

Mức thuế mới này sẽ cộng thêm vào các mức thuế hiện hành, khiến tổng thuế lên tới 160%, theo Hiệp hội các nhà sản xuất vật liệu điện cực Mỹ, đơn vị nộp đơn khiếu nại.

Thuế chống bán phá giá đối với than chì được dự báo sẽ làm gia tăng căng thẳng trong chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu, vốn đã bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Bắc Kinh đối với một số khoáng sản quan trọng và công nghệ pin.

Cổ phiếu của các nhà cung cấp pin sụt giảm, trong khi các nhà sản xuất tại Bắc Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương lại tăng mạnh.

Tesla và nhà cung cấp pin chính của hãng là Panasonic (Nhật Bản) nằm trong số các công ty phản đối thuế mới, lập luận rằng họ vẫn phải nhập than chì từ Trung Quốc vì ngành công nghiệp trong nước chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và sản lượng. Cổ phiếu Tesla ghi nhận mức sụt giảm 0,7% hôm 17/7.

Than chì là nguyên liệu chính để sản xuất điện cực của pin. Năm ngoái, Mỹ nhập khẩu khoảng 180.000 tấn than chì, trong đó khoảng 2/3 đến từ Trung Quốc, theo BloombergNEF.

Trung Quốc chiếm ưu thế trong năng lực chế biến than chì. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) từng cảnh báo vật liệu này nằm trong nhóm dễ bị tổn thương về nguồn cung và “cần được đa dạng hóa".

IEA dự báo than chì sẽ vẫn là vật liệu chế tạo điện cực phổ biến nhất cho các loại pin lithium-ion trong trung hạn.

Bộ Thương mại Mỹ công bố quyết định sơ bộ về mức thuế hôm 17/7 và cho biết kết luận cuối cùng sẽ được đưa ra trước ngày 5/12.

“Phán quyết này cung cấp tín hiệu chính sách và thị trường cần thiết để đẩy nhanh sản xuất than chì trong nước”, Jon Jacobs, giám đốc thương mại của Westwater Resources Inc, công ty đang xây dựng nhà máy than chì tại Alabama, cho biết.