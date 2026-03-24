Tín dụng xanh tăng tốc, đạt 780.000 tỷ đồng

Phát biểu tại diễn đàn “Doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu: Đổi mới để bứt phá” tổ chức chiều 24/3 tại TPHCM, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2, cho biết: “Năm 2025, tổng "dư nợ xanh" của cả nước ước tính đã đạt khoảng 780.000 tỷ đồng. Con số này hiện chiếm khoảng 4,1% tổng dư nợ cho vay của toàn bộ nền kinh tế”.

Theo ông Lệnh, dù tỷ trọng còn khiêm tốn, song tốc độ tăng trưởng tín dụng xanh đang cho thấy xu hướng bứt phá rõ nét. Cụ thể, dư nợ cho vay lĩnh vực phát triển bền vững năm 2025 tăng 14,6% so với cuối năm 2024, cao hơn đáng kể so với mức tăng 9,5% của năm trước đó.

Đà tăng trưởng này phản ánh sự dịch chuyển ngày càng rõ của dòng vốn vào các lĩnh vực thân thiện môi trường và phát triển bền vững. Theo đánh giá, kết quả trên đến từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp của Chính phủ và Ngân hàng Trung ương, trong đó có Quyết định 21/2025/TTg về phân loại danh mục xanh, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thúc đẩy tín dụng xanh.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua những thay đổi sâu sắc, từ tái cấu trúc chuỗi cung ứng đến tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, yêu cầu đối với doanh nghiệp cũng ngày càng khắt khe hơn.

Kinh tế xanh, phát triển bền vững và các tiêu chuẩn ESG đang trở thành điều kiện gần như bắt buộc khi doanh nghiệp tham gia thị trường quốc tế. Trong xu thế đó, nguồn vốn xanh từ hệ thống ngân hàng được xem là yếu tố then chốt hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất - kinh doanh.

Đa dạng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, hệ thống ngân hàng đang hỗ trợ doanh nghiệp thông qua hai phương thức chính. Thứ nhất là cung cấp trực tiếp nguồn vốn cho các dự án phát triển kinh tế xanh, sản xuất sạch, giúp doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thứ hai là sử dụng các công cụ chính sách như một nguồn lực định hướng, qua đó điều tiết dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong lộ trình chuyển đổi sang mô hình phát triển bền vững.

“Ngân hàng Trung ương cũng đã thực hiện điều chỉnh chính sách tín dụng để khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là cơ chế cho phép doanh nghiệp được vay tới 70% tổng mức đầu tư dự án mà không cần phải có tài sản đảm bảo. Đây được coi là một bước đi táo bạo và là sự hỗ trợ thiết thực nhất cho các doanh nghiệp cũng như hợp tác xã nông nghiệp”, ông Nguyễn Đức Lệnh chia sẻ.

Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp được ưu tiên với nhiều chương trình tín dụng quy mô lớn. Tiêu biểu là chương trình cho vay phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thể hiện sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Tại TPHCM, tổng dư nợ tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hiện đạt khoảng 801.000 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng dư nợ toàn địa bàn. Đây được đánh giá là tỷ lệ có ý nghĩa, phản ánh vai trò của tín dụng trong hỗ trợ phát triển các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là nông nghiệp theo hướng xanh và bền vững.