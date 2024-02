Tiền lớn chực chờ, chứng khoán sẽ thăng hoa sau Tết?

VN-Index có xác suất tăng cao sau Tết

Theo thống kê kể từ khi thị trường đi vào hoạt động đến nay, trong vòng 5 ngày trước kỳ nghỉ lễ, VN-Index chỉ có 8 trên 23 năm giảm giá. Trong vòng 5 ngày sau nghỉ lễ, VN-Index có 14 trên 23 năm tăng giá.

Cụ thể, chuyên gia VNDirect cho biết, suốt 23 năm qua, thị trường thường có xu hướng tăng trong khoảng +/- 5 ngày trước và sau ngày lễ với 15/23 năm chỉ số VN-Index tăng trước Tết và 14/23 năm tăng sau Tết.

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận của thị trường trước kỳ nghỉ lễ thường nhỉnh hơn so với 5 ngày sau kỳ nghỉ lễ.

Thị trường trong 1 tháng sau kỳ nghỉ lễ có xu hướng chủ đạo là tích cực, với 13 trong số 23 năm tăng điểm. Tỷ suất tăng trung vị trong một tháng sau kỳ nghỉ là 2,45% và trung bình là 1,45%.

Ngược lại, thị trường thường giảm 1 tháng trước kỳ nghỉ lễ, với số năm giảm là 15 trên 23 năm. Mức giảm trung vị trong tháng trước kỳ nghỉ là 1,54% và trung bình là 1,62%.

Theo đánh giá của VNDirect, định giá thị trường vẫn hấp dẫn và số liệu kết quả kinh doanh quý IV/2023 được công bố có sự phục hồi đáng kể giúp cải thiện tâm lý của thị trường.

Thanh khoản thị trường được dự báo có thể cải thiện tích cực trong nửa cuối tháng 2, khi nhà đầu tư cá nhân dần quay trở lại thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Dòng vốn trong nước gia tăng có thể thúc đẩy đà tăng của VN-Index hướng tới vùng kháng cự tâm lý 1.200-1.220 điểm trong tháng này. Ở chiều ngược lại, sự kiện Evergrande là rủi ro tiềm ẩn đối với thị trường tài chính quốc tế trong tháng 2.

Trước đó, trong cuộc họp chính sách mới nhất, Fed đã hạ thấp kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất điều hành vào tháng 3. Kịch bản Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất chính sách từ cuộc họp tháng 5 hiện đang chiếm ưu thế khi có tới hơn 90% thị trường tin tưởng vào kịch bản này (theo khảo sát của CME Group). Điều này hướng tới một kịch bản trung lập hơn, trong đó Fed cắt giảm lãi suất chính sách bắt đầu từ tháng 5 và vẫn thực hiện ít nhất ba lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

Trong khi đó, dữ liệu tích cực về tăng trưởng PMI, FDI và xuất khẩu của Việt Nam củng cố kịch bản tăng trưởng tích cực về lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán trong năm 2024.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) trong báo cáo gần đây cũng cho biết, suất sinh lời hàng tháng của VN-Index trong suốt giai đoạn 2011-2014, sắc xanh hiện diện phần lớn trong các tháng có Tết Nguyên đán.

Suất sinh lời hằng tháng của VN-Index giai đoạn 2011-2014, sắc xanh hiện diện phần lớn trong các tháng có Tết Nguyên đán (Nguồn: Bloomberg, VDSC).

Tiền chực chờ đổ vào thị trường sau Tết

Theo VSDC, mùa kết quả kinh doanh vừa qua cũng cho thêm dữ liệu về đặc tính của thị trường chứng khoán về dư nợ cho vay ký quỹ và mức tiền gửi nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán. Dư nợ margin toàn thị trường tại thời điểm cuối quý IV/2023 ước đạt 169.000 tỷ đồng, tăng 13.000 tỷ đồng so với quý trước (tương ứng tăng 8%) và tăng 50% từ đầu năm 2023.

Hoạt động cho vay margin có diễn biến tăng cục bộ ở các công ty chứng khoán như TCBS, VPBS, MBS, VCI với tổng mức tăng là hơn 10.000 tỷ đồng. Loại trừ nhóm này, dư nợ margin của các công ty chứng khoán còn lại tăng khoảng 2,3% so với quý trước đó.

Tỷ lệ dư nợ margin/tổng vốn chủ sở hữu toàn thị trường khá lành mạnh, đạt khoảng 74% so với mức đỉnh của giai đoạn các năm Covid (khoảng 110%). Mặt khác, xu hướng này được hỗ trợ bởi số dư tiền gửi nhà đầu tư tại thời điểm cuối quý IV/2023 ước đạt 82.000 tỷ đồng (tăng 6% so với quý trước). Con số này cũng đã tăng 30% kể từ đầu năm 2023, vượt trội đáng kể so với tăng trưởng huy động của hệ thống ngân hàng (tăng 13,2%).

Điều đáng nói là diễn biến tăng so với quý trước của lượng tiền gửi của nhà đầu tư cũng như dư nợ cho vay ký quỹ có phần trái ngược với diễn biến thanh khoản của 3 sàn đã giảm trong quý IV/2023 (giảm 25% so với quý trước đó).

Điều này nói lên rằng, mặc dù các nhà đầu tư đã có tâm lý thận trọng hơn trong giai đoạn cuối năm 2023, đa phần trong số họ tiếp tục lựa chọn "ở lại thị trường" nhất là khi lãi suất tiết kiệm vẫn đang duy trì ở vùng đáy, và niềm tin đầu tư tại các kênh đầu tư lớn khác chưa thể sớm phục hồi.

VDSC tin rằng dòng tiền lựa chọn tạm thời "đứng ngoài" thời gian sẽ quay trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Đặc biệt là khi có sự vận động tích cực hơn của dòng tiền lớn, vốn mang tính định hướng thị trường cao thông qua tác động lên nhóm cổ phiếu bluechip, trong thời gian tới với các luồng tin tức của mùa đại hội đồng cổ đông năm 2024. Mặt khác, đợt sụt giảm mạnh bất ngờ với những cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn trên thị trường có thể cũng sẽ kích hoạt trở lại lượng tiền đang chờ đợi này.

Chinh phục 1.200 điểm và sau đó..?

Tiếp nối đà tăng điểm của tháng 12/2023, VN-Index tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 1 (tăng 3,04%) với dòng tiền hướng đến nhóm "cổ phiếu vua" - ngành ngân hàng.

Chuyên gia từ Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định, đà tăng ấn tượng của nhóm ngân hàng từ cuối tháng 1 giúp VN-Index vượt qua diễn biến giằng co và bước vào nhịp tăng điểm tốt hướng đến ngưỡng 1.200 điểm.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán SSI cho rằng, giữ vững đà tăng, VN-Index sẽ tiếp tục ghi nhận mức cao mới trong tháng 2. Các tín hiệu kỹ thuật RSI và ADX vận động ở vùng tín hiệu tích cực, thể hiện sức mạnh thị trường vẫn ổn định. Dự kiến, VN-Index sẽ tiếp nối đà tăng hướng đến vùng 1.203-1.205 điểm ở phiên giao dịch sau Tết.

Những sự kiện lớn tác động lên thị trường chứng khoán trong vòng 1 năm qua (Nguồn: BSC).

Cùng quan điểm, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận thấy, sau trạng thái lưỡng lự trước ngưỡng 1.190 điểm, thị trường đã vượt qua ngưỡng này và tiếp tục xu thế tăng điểm. Thanh khoản tăng so với phiên trước, cho thấy dòng tiền đang có nỗ lực nâng đỡ thị trường.

Với động lực tăng hiện có, có khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch đầu năm mới và thử thách vùng cản 1.210-1.215 điểm.

Do vậy, nhà đầu tư có thể kỳ vọng khả năng nới rộng nhịp tăng của thị trường. Hiện tại nên ưu tiên các cổ phiếu đang có tín hiệu tốt từ vùng hỗ trợ để nắm giữ hoặc mua tích lũy, tuy nhiên vẫn nên cân nhắc chốt lời ngắn hạn tại các cổ phiếu có diễn biến tăng nhanh đến vùng kháng cự.

Theo BSC, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam bên cạnh quyết định quan trọng của Quốc hội khi thông qua 2 dự án luật sửa đổi quan trọng (Luật Đất đai và Luật Tổ chức tín dụng) được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phát trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh quý IV/2023 dần được công bố sẽ phản ánh cụ thể về tình hình các doanh nghiệp và sự phân hóa cổ phiếu sẽ rõ nét hơn. BSC Research dự báo các kịch bản cho VN-Index năm 2024 với kịch bản tích cực hướng đến 1.425 điểm; kịch bản tiêu cực là tiệm cận 1.200 điểm; còn kịch bản cơ sở là 1.298 điểm với xác suất cao hơn.

Một số công ty chứng khoán khác cũng đã đưa ra dự báo cho cả năm đối với VN-Index. Chẳng hạn, VDSC đưa ra 2 kịch bản với mức cao nhất với VN-Index là 1.380 điểm; trong khi tại kịch bản cơ sở, với giả định vùng tăng trưởng EPS từ 10-15% (GDP dự báo tăng hơn 6%), VN-Index có thể đạt khoảng 1.080-1.380 điểm.

VNDirect cho rằng, thị trường đang hướng tới kịch bản VN-Index đạt mốc 1.350 điểm vào cuối năm 2024 (dựa trên P/E đạt 14.3x - tăng trưởng EPS 16-18%).

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) thận trọng hơn khi đưa ra mức dự báo mức cao nhất cho VN-Index là vùng 1.300 điểm nhờ nền lãi suất thấp hơn so với giai đoạn Covid-19. Chứng khoán Mirae Asset thì lại tỏ ra lạc quan khi cho rằng, với nền kinh tế phục hồi mạnh và tỷ suất lợi nhuận/cổ phiếu (EPS) 2024 tăng trưởng 13%, chỉ số VN-Index có thể giao dịch tại vùng 1.400 điểm; thậm chí, nếu nền kinh tế tăng trưởng rất mạnh với EPS tăng 19,6%, VN-Index có thể chạm mốc 1.500 điểm.