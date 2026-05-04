Cháy nhà ở Bắc Nha Trang, cả khu vực mất điện

Ngày 4/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, lực lượng của đơn vị đã dập tắt đám cháy tại một ngôi nhà trên đường Thân Nhân Trung, phường Bắc Nha Trang.

Theo thông tin ban đầu, hơn 19h20 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một ngôi nhà cấp 4 ở khu vực này. Thấy khói lửa bao trùm ngôi nhà, nhiều người dân dùng xô chậu và bình chữa cháy mini để dập lửa tại chỗ nhưng không thành.

Ngôi nhà bị cháy ở phường Bắc Nha Trang (Ảnh: Nguyễn Văn).

Vụ việc được báo đến lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Đến gần 19h30, lực lượng chức năng điều 3 phương tiện cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho biết khi phát hiện hỏa hoạn, những người trong nhà bị cháy đã kịp thời thoát ra ngoài nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, do lửa bùng phát mạnh, nhiều tài sản trong ngôi nhà bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Vụ cháy cũng khiến khu vực xung quanh đường Thân Nhân Trung bị mất điện.