Lãnh đạo EVN: Thời gian mất điện trung bình/năm đã giảm mạnh

Chia sẻ tại hội thảo Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TPHCM diễn ra sáng nay ngày 5/5 tại TPHCM, ông Nguyễn Xuân Tuấn - Trưởng ban Khoa học Công nghệ Chuyển đổi số Tập Đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - đã có thông tin đáng chú ý rằng chỉ số thời gian mất điện trung bình/năm đã giảm mạnh.

Riêng tại Hà Nội, vị này cho biết chỉ số mất điện/năm giảm xuống còn khoảng 29,8 phút/năm, nhờ áp dụng hiệu quả khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Mỗi năm, chuyển đổi số giúp tiết kiệm khoảng 3.000 tỷ đồng, đồng thời tối ưu hóa năng suất lao động khi nhiều công việc trước đây mất 1 ngày thì nay chỉ còn 30 phút đến một giờ, góp phần nâng cao hiệu quả chung.

Ở góc độ hộ gia đình, các giải pháp cũng được khuyến nghị tương tự như tắt thiết bị khi không sử dụng, cài đặt chế độ hợp lý cho các thiết bị làm lạnh - vốn là nhóm tiêu thụ điện lớn nhất trong gia đình. Nhiều thiết bị ít sử dụng nhưng vẫn tiêu tốn điện như bình nước nóng cần được kiểm soát hợp lý để tránh tăng tiêu thụ điện...

Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TPHCM (Ảnh: BTC).

Bảo đảm cung cấp điện cho thành phố

Ở góc độ vĩ mô, trong bối cảnh toàn nền kinh tế đặt mục tiêu tham vọng tăng trưởng hai con số, song song với sự phát triển mạnh các trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, nhu cầu về điện là bài toán cấp thiết.

Trong năm 2026, ngành điện TPHCM được biết đã xây dựng kế hoạch cung cấp điện với mục tiêu đáp ứng mức tăng trưởng điện năng khoảng 5% so với năm trước.

Về tình hình hệ thống điện hiện nay, sau khi tiếp nhận thêm địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), quy mô hệ thống điện TPHCM đã tăng lên đáng kể. Công suất cực đại năm 2025 của toàn hệ thống đạt 8.936 MW.

Trong năm 2026, EVNHCMC cho biết đã có phương án bảo đảm cung cấp điện mùa khô với kịch bản cơ sở dự báo công suất phụ tải cực đại đạt 9.556 MW, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2025; đồng thời xây dựng thêm kịch bản tăng cao đạt 10.059 MW, tăng 9,7%.

Đã xây dựng kịch bản thiếu điện

Về nguy cơ thiếu điện, ngành điện đã xây dựng các kịch bản dự phòng, bao gồm cả trường hợp thiếu hụt nguồn từ 5-10%, để có phương án phân bổ phụ tải hợp lý. Tại thời điểm hiện nay, ngành điện đánh giá có thể bảo đảm cung cấp điện ổn định trong năm 2026, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của thành phố. Bên cạnh đầu tư, các giải pháp vận hành cũng được chú trọng như điều khiển từ xa, dự báo phụ tải, rà soát và nâng cấp các khu vực có nguy cơ quá tải cục bộ.

Ngoài ra, ngành điện khuyến khích khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà theo mô hình tự sản, tự tiêu, kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng để chủ động nguồn điện tại chỗ.