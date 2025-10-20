Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường tài chính, bất động sản

Chiều 20/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã trình bày Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 31 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo của Chính phủ, 23 trong 27 chỉ tiêu của Nghị quyết được đánh giá, trong đó 10 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành, 9 chỉ tiêu khó hoàn thành và 4 chỉ tiêu dự kiến không đạt. Đối với 102 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 54, đến nay 86 nhiệm vụ (chiếm 84,3%) đã hoàn thành, 16 nhiệm vụ còn lại đang được tiếp tục triển khai.

Trong 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Chính phủ tập trung tái cơ cấu các lĩnh vực then chốt như đầu tư công, ngân sách Nhà nước, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp nhà nước.

Về ngân sách Nhà nước, hệ thống chính sách thuế tiếp tục được hoàn thiện, mở rộng cơ sở thu, tăng tỷ trọng thu nội địa; đồng thời nâng cao vai trò của chính sách tài chính trong việc huy động và phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), tính đến ngày 16/10, lũy kế thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, bằng 102,35% so với dự toán cả năm.

Thu nội địa (không tính dầu thô) đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng, bằng 103,31% dự toán; thu từ dầu thô đạt 39.037 tỷ đồng, bằng 73,38% dự toán. Trong khi đó, thu cân đối từ xuất nhập khẩu đạt 249.222 tỷ đồng, bằng 106,05% dự toán sau khi trừ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Kho bạc Nhà nước đã mở rộng thực hiện thu và thanh toán song phương điện tử với 20 ngân hàng thương mại, đẩy mạnh không dùng tiền mặt trong giao dịch với ngân sách Nhà nước.

Toàn cảnh TPHCM vào sáng sớm (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tính đến hết tháng 9, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thiết lập 2.594 tài khoản tại các ngân hàng thương mại, trong đó có 1.761 tài khoản chuyên thu và 833 tài khoản thanh toán (bao gồm 2.454 tài khoản bằng tiền đồng và 140 tài khoản bằng ngoại tệ).

Về đầu tư công, các cơ chế, chính sách được cải cách mạnh mẽ, tháo gỡ vướng mắc, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng.

Về doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, bảo đảm công khai, minh bạch, tối đa hóa lợi ích nhà nước, đồng thời tăng cường vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực then chốt.

Về hệ thống tín dụng, việc cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu được thực hiện quyết liệt theo nguyên tắc thị trường, bảo đảm ổn định hoạt động của các tổ chức tín dụng yếu kém, nâng cao chất lượng tín dụng và ngăn ngừa nợ xấu mới phát sinh.

Song song đó, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập được triển khai theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, phấn đấu giảm tối thiểu 10% số lượng đơn vị theo tinh thần Nghị quyết 19.

Rộng hơn, Chính phủ chú trọng phát triển các loại thị trường, từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường tài chính, bất động sản, lao động, khoa học - công nghệ… đảm bảo hoạt động minh bạch, an toàn, lành mạnh.

Đáng chú ý, việc thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đã tạo động lực mới cho tăng trưởng. Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP tăng từ 78,5% năm 2020 lên 80,33% năm 2025, phản ánh sự chuyển dịch tích cực của cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất lao động.

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như tiến độ xây dựng thể chế, chính sách còn chậm. Bên cạnh đó, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập chưa đạt kỳ vọng. Năng suất lao động và hiệu quả sử dụng nguồn lực còn hạn chế; một số thị trường vận hành chưa thật sự hiệu quả, chưa tạo đột phá trong mô hình tăng trưởng.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ bối cảnh thế giới biến động phức tạp, hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, thủ tục hành chính còn rườm rà, phân cấp - phân quyền còn vướng mắc.

Từ thực tiễn đó, Chính phủ xác định nhiều trọng tâm chỉ đạo trong thời gian tới. Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản để thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế. Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm 2025.

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhà nước, gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phát huy vai trò dẫn dắt của các đô thị lớn, các cực tăng trưởng. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng hiện đại, số hóa, xanh hóa nền kinh tế. Phát triển các loại thị trường gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Hướng tới mô hình tăng trưởng mới

Chính phủ kiến nghị tiếp tục theo dõi, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế đến hết năm 2025; tập trung triển khai các chương trình, đề án then chốt, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, bình đẳng; phát huy vai trò dẫn dắt của các đô thị lớn và cực tăng trưởng.

Cùng với đó, Chính phủ nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển kinh tế mới gắn với giai đoạn tăng trưởng cao, tận dụng thành quả của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu.