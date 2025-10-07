Thủ tướng sẽ tham dự Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất

Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 9476 gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước về việc đồng ý tham dự chương trình “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất” (ViPEL) 2025 do Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) tổ chức.

Văn bản của Văn phòng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo 7 bộ, ngành và các cơ quan liên quan tháp tùng Thủ tướng tham dự chương trình trên.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) nghiên cứu các đề xuất đã gửi lên Chính phủ để Thủ tướng xem xét và xử lý các đề xuất đã nêu.

Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, phiên họp chuyên đề Uỷ ban 1 về công nghệ tài chính và tài sản số (Ảnh: BTC).

Toàn cảnh Kinh tế tư nhân (ViPEL) ra đời và đi vào hoạt động xuất phát từ ý kiến chỉ đạo và Thông báo số 436 ngày 22/8 khi Thủ tướng làm việc với Ban IV tại trụ sở Chính phủ.

Việc tổ chức chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân là một trong 4 nhiệm vụ được Thủ tướng giao cho Ban IV phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện, để triển khai Nghị quyết 68 về Phát triển kinh tế tư nhân.

Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, Ban IV và Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) đã cùng phối hợp, triển khai mô hình ViPEL một cách thực chất, hiệu quả nhất như Thủ tướng yêu cầu.

Chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội trong ngày 10/10.

Tại phiên buổi sáng, 4 Ủy ban chuyên môn sẽ đồng thời tổ chức các phiên họp riêng theo từng khối ngành, quy mô tối đa 100 đại biểu mỗi phiên. Đồng thời, các nữ doanh nhân Việt Nam cũng tổ chức Diễn đàn nữ doanh nhân trong khuôn khổ Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam.

Các buổi làm việc này quy tụ các doanh nghiệp, chuyên gia và đại diện các Bộ, ngành, địa phương liên quan để cùng nhận diện các “bài toán lớn”, dư địa tăng trưởng đột phá của các nhóm ngành. Qua đó, đề xuất các dự án có tinh thần “Công - tư đồng kiến quốc” cao nhằm phối hợp thí điểm cách làm mới và lan tỏa các giá trị tích cực.

Phiên Toàn cảnh buổi chiều là phiên họp cấp cao với chủ đề “Công - tư đồng kiến quốc: hùng cường, thịnh vượng”. Phiên họp này có quy mô tầm 500 đại biểu với mục tiêu báo cáo Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương về kết quả buổi làm việc các phiên buổi sáng và các cuộc họp cấp Ủy ban trước đó.

Đồng thời, ViPEL 2025 cũng sẽ chính thức đề xuất sáng kiến “Công - tư đồng kiến quốc”, mô hình ViPEL, cùng các cơ chế đột phá trong quản trị, thực thi và phát động các chương trình hành động công - tư đầu tiên.

Các đại biểu của Ủy ban 4 về Phát triển Nguồn lực và Dịch vụ tham dự phiên họp sáng 28/9 tại TPHCM (Ảnh: BTC).

Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Tài chính xem xét và xử lý các kiến nghị do Ban IV cùng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân nêu trong báo cáo về mô hình “Toàn cảnh kinh tế tư nhân”.

Các đề xuất này tập trung vào việc Chính phủ xem xét, công nhận và ủng hộ mô hình ViPEL cùng sáng kiến “Công - tư đồng kiến quốc” là một chương trình hành động cụ thể, một cách làm mới để cộng đồng doanh nghiệp tư nhân đóng góp, chung tay cùng Chính phủ triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 68 và các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương chủ động phối hợp với Hội đồng điều hành cùng các ủy ban chuyên môn của ViPEL, hình thành cơ chế hợp tác chính thức nhằm nhận diện những bài toán lớn, xây dựng và triển khai các dự án cụ thể trên tinh thần “Công - tư đồng kiến quốc”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển của từng ngành, từng địa phương một cách thực chất và hiệu quả.

Đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực làm việc với Hội đồng điều hành và các Ủy ban chuyên môn của ViPEL. Tạo cơ chế phối hợp chính thức để cùng nhận diện các bài toán lớn, xây dựng và triển khai các dự án hợp tác cụ thể trên tinh thần “Công - tư đồng kiến quốc”, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của từng ngành, từng địa phương một cách hiệu quả và thực chất.

Trên cơ sở các đề xuất của Ban IV và đội ngũ doanh nhân sáng lập mô hình, cùng với việc tiếp thu ý kiến từ cả khu vực công và tư, Ban IV cũng kiến nghị Chính phủ nghiên cứu ban hành một Nghị quyết chuyên đề về việc thí điểm Mô hình hợp tác “Công - tư đồng kiến quốc”.

Nghị quyết này sẽ là cơ sở pháp lý cho phép triển khai các cơ chế đột phá của ViPEL, bao gồm việc áp dụng cơ chế đặc thù trong lựa chọn nhà đầu tư, giao việc dẫn dắt cho các doanh nghiệp uy tín trong nước cho các dự án chiến lược quốc gia hoặc địa phương, đi kèm với trách nhiệm cụ thể về mục tiêu, tiến độ, chất lượng công việc... Đặc biệt là trách nhiệm phát triển hệ sinh thái nội địa, gia tăng hàm lượng công nghệ - kinh tế và mọi mặt của người Việt thông qua các bài toán lớn.