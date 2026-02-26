Thủ tướng: Kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đầu cơ

Sáng 26/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo để rà soát, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Phiên họp thứ 5, đặc biệt là thảo luận về chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình từ 20 triệu đồng/tháng.

Tại cuộc họp, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập, trình cấp có thẩm quyền. Tăng cường tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng cho nhà ở xã hội, định kỳ hàng tháng gửi số liệu giải ngân về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo; đẩy mạnh giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt tín dụng bất động sản đầu cơ, tập trung cho nhu cầu ở thực của người dân, thực hiện điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; theo dõi, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ tập trung nghiên cứu thúc đẩy phát hành trái phiếu bất động sản, trái phiếu nhà ở xã hội, trái phiếu nhà ở thương mại bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, trong đó nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì tổng kết việc phát triển nhà ở xã hội.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được giao chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp tiêu cực, môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội, cũng như liên quan thị trường bất động sản nói chung.

Bộ Công Thương có trách nhiệm khẩn trương rà soát, để loại bỏ "hợp đồng mua bán căn hộ chung cư" ra khỏi Danh mục phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung ra khỏi Thông tư số 42/2025, hoàn thành trong quý I/2026.

Xuyên suốt kỳ nghỉ Tết, lãi suất huy động và lãi suất cho vay tiếp đà tăng mạnh. Hiện, lãi suất vay mua nhà tại nhiều ngân hàng đã và đang tăng mạnh từ 6-7%/năm chỉ trong thời gian ngắn lên 12-14%/năm.

Tại nhóm ngân hàng quốc doanh, theo thông báo mới nhất của một chi nhánh Vietcombank tại TPHCM, lãi suất vay mua căn hộ, nhà phố… thấp nhất từ 9,6%/năm. So với cùng kỳ năm ngoái, mức này đã tăng đến 60%, từ thấp nhất khoảng 6% cố định cho 12 tháng.

Tương tự, VietinBank cũng nâng lãi suất vay mua bất động sản cố định 24 tháng lên hơn 12% mỗi năm. Agribank áp dụng mức thấp hơn trong ngắn hạn, khoảng 8% cho 6 tháng, 8,5% cho 12 tháng, còn lãi cố định 18 tháng tăng lên 9,8%/năm.

BIDV đẩy mức lãi suất cho vay bất động sản thấp nhất tăng vọt lên 9,7%/năm trong 6 tháng đầu, 10% cho 12 tháng và lên tới 13,5%/năm cho 18 tháng. Trước đó, lãi suất ngân hàng này chỉ dao động 6,5-8% cho các kỳ hạn.

Tại khối ngân hàng tư nhân, lãi suất cho vay mua nhà cũng đang tăng dần, mặt bằng chung đã xấp xỉ 10%/năm cho 12 tháng. MB đang rao mức lãi 9-9,5%/năm cho gói vay cố định 12-24 tháng; con số tại VIB dao động 9,9-12%/năm cùng kỳ hạn, hay ACB vào khoảng 9,5-10,5%... Nhìn chung, các ngân hàng này tăng 1,5-2,5 điểm phần trăm về lãi suất cho vay.

Ở diễn biến khác, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng cũng liên tục tăng với mức cao nhất lên tới 7,2%/năm cho các kỳ hạn 24-60 tháng. Giới chuyên gia cho biết, với mức lãi suất huy động như vậy, các ngân hàng cần cho vay ra với biên độ 3,5-4% thì mới đáp ứng được bài toán kinh doanh. Áp lực với người đi vay mua bất động sản đang hiện hữu rõ nét.