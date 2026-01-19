Thủ tướng: Không để thiếu điện, chuẩn bị đầu tư điện hạt nhân Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân trong cao điểm năm nay và giai đoạn 2027-2030.

Chỉ thị nêu rõ, năm 2025 Việt Nam liên tiếp chịu tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng gay gắt, gây gián đoạn cung cấp điện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động sản xuất. Đặc biệt, các đợt nắng nóng cực đoan đã khiến công suất tiêu thụ điện toàn quốc lập kỷ lục 54.370MW, tăng 11,1% so với năm 2024; riêng miền Bắc đạt 28.187MW, tăng 10,7%...

Nhằm chủ động từ sớm, từ xa, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng và chủ đầu tư dự án điện chịu trách nhiệm toàn diện trong bảo đảm cung ứng điện.

Trọng tâm là bảo đảm đủ điện giai đoạn 2026-2030, huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện, không để ách tắc do thủ tục hành chính. Các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các nghị quyết về an ninh năng lượng, khẩn trương hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc; các doanh nghiệp nhà nước trong ngành năng lượng phát huy vai trò chủ đạo, tiên phong.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện về bảo đảm cung ứng đủ điện từ năm nay trở đi; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng chủ động tháo gỡ khó khăn về vốn, tín dụng, thủ tục đầu tư xây dựng cho các dự án điện.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trong phát triển điện lực tại địa phương, gắn phân quyền với trách nhiệm rõ ràng, nâng cao hiệu lực quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện về bảo đảm cung ứng đủ điện từ năm 2026 trở đi (Ảnh: Nam Anh).

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp ngắn hạn nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2026. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, kịp thời chỉ đạo xử lý hoặc kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong vận hành hệ thống điện, thị trường điện, quy hoạch và đầu tư các dự án nguồn, lưới điện.

Bộ Công Thương đồng thời rà soát, đôn đốc các dự án điện trọng điểm, nhất là công trình cấp điện cho miền Bắc và các dự án nhập khẩu điện từ Lào, Trung Quốc dự kiến vận hành trong năm nay; bảo đảm tiến độ các dự án nguồn điện lớn và hạ tầng truyền tải.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm điện; bảo đảm cung ứng đủ nhiên liệu cho phát điện; chủ động dự báo nhu cầu và khả năng cung ứng điện, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế đến năm 2030.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm, xử lý dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng, chủ động ký kết hợp đồng mua bán điện với các dự án mới; xây dựng kịch bản vận hành trong điều kiện cực đoan, nghiên cứu đầu tư hệ thống lưu trữ điện (BESS) và triển khai các chương trình điều chỉnh phụ tải.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) được yêu cầu ưu tiên cung cấp khí cho phát điện, bảo đảm hiệu quả chuỗi khí - điện; đẩy nhanh tiến độ các dự án khí - điện trọng điểm như Lô B - Ô Môn, Cá Voi Xanh, Long Phú I... Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc bảo đảm cung ứng đủ than cho phát điện theo hợp đồng; chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra thiếu than.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm kiểm soát tiến độ các dự án điện trên địa bàn, xử lý nghiêm chủ đầu tư chậm triển khai, bảo đảm bàn giao mặt bằng và an toàn thi công.

Về trung, dài hạn, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, thúc đẩy các dự án điện LNG, thủy điện tích năng, điện gió ngoài khơi và chuẩn bị đầu tư điện hạt nhân Ninh Thuận giai đoạn 2027-2030.