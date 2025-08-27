Điện hạt nhân: Cơ hội cho Nam Khánh Hòa

Liệu Nam Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) có thể trở thành cái tên tiếp theo ghi danh vào bản đồ trung tâm năng lượng hạt nhân, nơi năng lượng nguyên tử mở ra kỷ nguyên đô thị công nghệ và tri thức?

Công thức chung của các đô thị hạt nhân

Lịch sử phát triển hạt nhân thế giới cho thấy, mỗi nhà máy điện hạt nhân khi đi vào vận hành thường tạo ra nhiều hơn một nguồn cung năng lượng. Xung quanh đó, những cộng đồng chuyên gia hình thành, các trung tâm nghiên cứu mọc lên, và toàn bộ cấu trúc đô thị - xã hội chuyển mình mạnh mẽ. Ba minh chứng tiêu biểu cho sức mạnh này là Obninsk (Nga), Haiyang (Trung Quốc) và Gravelines (Pháp).

Obninsk (tỉnh Kaluga, Nga) trở thành biểu tượng khi là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân đầu tiên thế giới vào năm 1954. Chỉ trong vài năm, thị trấn nhỏ này chuyển mình thành “thành phố khoa học” đầu tiên của Nga, tập trung hơn 12 viện nghiên cứu cùng một trường đại học chuyên ngành hạt nhân.

Năng lượng hạt nhân còn mở đường cho y học hạt nhân, công nghệ vật liệu và nhiều lĩnh vực ứng dụng khác. Từ một đô thị khiêm tốn, Obninsk trở thành trung tâm tri thức và du lịch công nghệ, minh chứng sống động cho tầm ảnh hưởng rộng lớn của năng lượng nguyên tử.

Tại châu Á, Haiyang (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) hé lộ một khía cạnh khác về tầm ảnh hưởng của điện hạt nhân khi nâng tầm chất lượng sống của người dân. Hai tổ máy AP1000 vận hành từ năm 2018 đã cung cấp điện ổn định và nguồn năng lượng để sưởi ấm toàn thành phố, hiện phủ rộng trên 12,5 triệu m² nhà ở.

Nhờ đó, hàng trăm nghìn tấn than được tiết kiệm mỗi mùa đông, cùng với lượng khí thải ô nhiễm giảm đáng kể. Điện hạt nhân ở Haiyang không chỉ thúc đẩy công nghiệp, mà cải thiện đời sống người dân, biến năng lượng sạch thành nhân tố kiến tạo đô thị bền vững.

Haiyang - thành phố ven biển bứt phá nhờ động lực điện hạt nhân (Ảnh: WPTO).

Châu Âu còn có Gravelines (Pháp), nơi đặt nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Tây Âu. Sáu tổ máy PWR với tổng công suất hơn 5.400 MW đáp ứng khoảng 61% nhu cầu điện của khu vực phía Bắc nước Pháp.

Nhà máy này tạo việc làm trực tiếp cho hơn 2.000 người, cùng hàng nghìn lao động gián tiếp trong bảo dưỡng, dịch vụ và logistics; đóng góp hơn 120 triệu EUR vào ngân sách địa phương mỗi năm.

Từ câu chuyện của Obninsk, Haiyang và Gravelines có thể thấy điện hạt nhân không chỉ là nguồn năng lượng, mà còn là bệ phóng thúc đẩy cực tăng trưởng đa tầng: hình thành cộng đồng chuyên gia, nâng tầm nghiên cứu và giáo dục, cải thiện chất lượng sống, đồng thời mở rộng các ngành công nghiệp phụ trợ và dịch vụ.

Năng lượng nguyên tử đủ khả năng biến đổi diện mạo đô thị và kiến tạo một vùng kinh tế mới.

Cực tăng trưởng mới từ miền nắng gió

Từ thế giới đến Việt Nam, Nam Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ) là nơi hội tụ các điều kiện cần thiết để tái hiện mô hình thành phố điện hạt nhân phát triển vượt bậc.

Với bức xạ mặt trời mạnh nhất cả nước cùng gió đều và mạnh quanh năm, Nam Khánh Hòa vốn được biết đến là thủ phủ điện gió và điện mặt trời, nay là tọa độ sáng giá để phát triển điện hạt nhân.

Việc tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 với tổng công suất dự kiến đạt 4.800 MW được xem như bước đi chiến lược, trở thành động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, tăng thu ngân sách.

Phối cảnh nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận cũ (Nam Khánh Hòa) (Ảnh: UBND tỉnh Ninh Thuận cũ).

Nếu nhìn vào lịch sử các thành phố hạt nhân trên thế giới, thành công không đến từ việc xây dựng một nhà máy điện đơn lẻ, mà từ khả năng kiến tạo cả hệ sinh thái, nơi năng lượng, hạ tầng, kinh tế và con người cộng hưởng.

Cụ thể, điện hạt nhân khi được triển khai tại Ninh Thuận (Nam Khánh Hòa) sẽ tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, kinh tế biển và các ngành phụ trợ như sản xuất thiết bị kỹ thuật cao, dịch vụ, logistics, giáo dục và y tế.

Nhìn từ góc độ kinh tế và dân số, 2 nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 không chỉ tạo ra 4.000 việc làm trực tiếp mà còn kéo hàng chục nghìn lao động gián tiếp. Khi dòng chuyên gia chất lượng cao đổ về, tất yếu kéo theo nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và hạ tầng đô thị.

Hacom Tower đang vươn mình cùng sự phát triển của Nam Khánh Hòa - Ninh Thuận cũ (Ảnh: CĐT).

Nếu điện hạt nhân được ví như động lực tăng trưởng của Nam Khánh Hòa, thì Hacom Tower là một trong những mắt xích đầu tiên trong công cuộc chuyển mình mạnh mẽ của đô thị mới.

Với tọa độ độc tôn tại vị trí trung tâm Phan Rang cũ (Nam Khánh Hòa), Hacom Tower được kỳ vọng sẽ thiết lập tiêu chuẩn sống mới cho khu vực, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn đón đầu dòng chuyên gia và nhịp tăng trưởng chung.

Trong tầm nhìn dài hạn, Hacom Tower trở thành biểu tượng cho sự phát triển của Nam Khánh Hòa trước vận hội mới: từ vùng đất ven biển nhiều nắng gió thành cực tăng trưởng mới, nơi đô thị, tri thức và công nghệ giao thoa, mở ra kỷ nguyên phát triển vượt bậc cho khu vực.

Thông tin liên hệ:

Hacom Tower

Địa chỉ: Khu đô thị mới Đông Bắc, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa

Hotline: 097 225 2468