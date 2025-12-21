Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo gì trong tổng kết ngành Công Thương?

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 ngày 19/12, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh năm 2025 là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế.

Theo Bộ trưởng, trong cả giai đoạn 2021-2025, ngành Công Thương phải đối mặt với những biến động chưa từng có như đại dịch Covid-19 bùng phát, tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược và chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tác động trực tiếp đến kinh tế Việt Nam.

Trong bối cảnh chung đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, ngành Công Thương đã chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp được giao, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, đóng góp quan trọng, tích cực vào sự phát triển của ngành, của kinh tế đất nước.

Bộ trưởng khẳng định năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030 là thời kỳ có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước nói chung, ngành Công Thương nói riêng.

Trước yêu cầu đó, Bộ trưởng đề nghị toàn ngành nghiêm túc quán triệt, triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng; tiếp tục tham mưu thể chế hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi chính sách chuyên ngành.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu kết luận hội nghị ngày 19/12 (Ảnh: Moit).

Bộ trưởng cũng yêu cầu đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp, thương mại theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chủ yếu; khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân và mô hình hợp tác công - tư.

"Song song với đó, cần đầu tư phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng trong nước, tăng tính tự chủ, giảm phụ thuộc bên ngoài, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và tăng cường liên kết, chuyển giao công nghệ từ khu vực FDI", Bộ trưởng yêu cầu.

Bên cạnh việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ trưởng yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi số, tạo động lực quan trọng cho phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất trong thời kỳ mới.

"Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành chính và cải cách công vụ; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, triển khai cơ chế một cửa liên thông quốc gia ngay từ năm đầu nhiệm kỳ mới", Bộ trưởng nhấn mạnh.