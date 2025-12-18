Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 2748 thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. Theo Quyết định, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Phó Trưởng Ban Thường trực và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng là Phó Trưởng Ban.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô (Ảnh: VGP).

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô…

Bộ Tài chính làm nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy, nhân sự trực thuộc của mình để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo chỉ đạo của Trưởng Ban, bảo đảm không làm tăng số lượng đầu mối tổ chức và biên chế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập tổ điều phối kinh tế vĩ mô để giúp việc Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Tài chính là Tổ trưởng; Thứ trưởng Bộ Tài chính là Tổ phó; lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ, cơ quan trong Ban Chỉ đạo là thành viên Tổ điều phối kinh tế vĩ mô.

Trong trường hợp cần thiết, Ban Chỉ đạo và Tổ điều phối kinh tế vĩ mô được huy động các chuyên gia trong và ngoài nước để nghiên cứu, tư vấn, đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao và được thực hiện cơ chế đặt hàng nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức, chuyên gia.

Bên cạnh đó, định kỳ trước ngày 31/12 hằng năm, Bộ Tài chính báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo gửi Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.