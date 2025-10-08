Thứ trưởng: Không lý gì Bộ Công Thương làm khó người dân lắp điện mặt trời

Tại họp báo quý III của Bộ Công Thương chiều ngày 8/10, phóng viên báo Dân trí đặt câu hỏi về việc nhiều hộ dân và hiệp hội phản ánh thủ tục lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu hiện khá phức tạp, phải gửi hồ sơ đến nhiều cơ quan như Sở Công Thương, điện lực, phòng cháy chữa cháy…

"Một số ý kiến cho rằng quy định hiện hành đang "chơi chữ" với khái niệm thông báo, nhưng thực tế lại là "xin phép" tới nhiều cơ quan chức năng. Bộ Công Thương có quan điểm gì về vấn đề trên và trong dự thảo sửa đổi Nghị định 58/2025, Bộ có kế hoạch đơn giản hóa quy trình này không?", phóng viên đặt vấn đề.

Sẽ đơn giản hóa thủ tục lắp điện mặt trời mái nhà

Trả lời vấn đề này, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng của hộ dân, phần dư có thể bán lên lưới điện.

Đối với các hộ dân, trừ một số trường hợp chiếm số lượng ít ở vùng miền núi, hải đảo không thể nối lưới điện quốc gia, sử dụng độc lập hệ thống năng lượng tái tạo, tự sản tự tiêu không nối lưới điện quốc gia thì không cần đăng ký hay thông báo.

"Tuy nhiên, tất cả khách hàng sử dụng điện có lắp điện mặt trời mái nhà hiện nay đều phải nối lưới điện quốc gia và vẫn mua điện từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị của EVN để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, tức đang là khách hàng của EVN", ông nói.

Ông Hùng cho biết hiện nay có cơ chế lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu một phần để sử dụng cho chính nhu cầu người dân, ngoài lúc không có điện mặt trời như ban đêm, người dân vẫn phải sử dụng điện lưới quốc gia. Như vậy phải có những quy định như thông báo chứ không phải cơ chế bắt đăng ký hay xin - cho.

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Ảnh: Thanh Thương).

"Người dân chỉ cần thông báo tới cơ quan quản lý của Sở Công Thương, đơn vị điện lực địa phương để cơ quan quản lý điện lực của địa phương biết được việc sử dụng điện lưới của người dân, điện mặt trời của người dân, đảm bảo cân bằng cung cầu, điều độ phù hợp", ông khẳng định.

Ông Hùng cho biết, Bộ Công Thương đang xây dựng Quyết định khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, trong đó sẽ cắt giảm nhiều thủ tục, đơn giản hóa quy trình theo hướng người dân chỉ cần gửi hồ sơ đăng ký, đơn xác nhận gửi lên cổng thông tin cấp phường hoặc xã là đơn vị duy nhất nhận thông tin, sau đó đơn vị điện lực sẽ đến lắp đặt, đo đếm. Như vậy thủ tục sẽ rất đơn giản.

"Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất chính sách vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, được hỗ trợ 2-3 triệu đồng/dự án và cơ chế khuyến khích bán điện cho EVN", ông thông tin.

"Bộ Công Thương không có lý do gì để đặt ra quy định gây khó dễ"

Chia sẻ thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu trong Quy hoạch điện 8 đặt mục tiêu đạt 50% hộ dân lắp đặt. Do đó, không có lý gì Bộ Công Thương lại đặt ra thủ tục gây khó dễ cho người dân, hạn chế lắp điện mặt trời mái nhà.

Về việc có cần thiết làm thủ tục lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, Thứ trưởng cho rằng ngành điện cần phải nắm bắt được thông tin, về công suất nguồn điện của hệ thống điện mặt trời mái nhà để cung ứng điện cho hợp lý.

Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân điều hành họp báo chiều 8/10 (Ảnh: Thanh Thương).

"Cần phải có thủ tục này nhưng việc này không phải để quản lý mà người dân chỉ cần thông báo cho cơ quan liên quan. Tuy nhiên, do ngành điện là ngành đặc thù, các nội dung kỹ thuật khó nên cần nhà tư vấn, giúp người dân trong quá trình lắp đặt và cung cấp thông tin thông số để người dân làm việc", ông Tân khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay cũng đang hướng tới việc địa phương thực hiện thủ tục online, trực tuyến để đơn giản hóa. Đồng thời tuyên truyền phổ biến rộng rãi hơn cho người dân thực hiện việc này.

"Ngành Công Thương mong muốn phát triển điện mặt trời mái nhà, không có lý gì Bộ Công Thương lại gây khó dễ. Bộ cũng đang giao cho Cục Điện lực rà soát lại Nghị định 58/2025 để đơn giản hơn nữa thủ tục hành chính”, Thứ trưởng Công Thương khẳng định.