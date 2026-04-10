Thu giữ 42 cây mai vàng tại Côn Đảo: Kiên quyết sửa sai nếu phạt nhầm

Kiểm tra lại nguồn gốc 42 cây mai vàng vừa tịch thu tại Côn Đảo

Ngày 10/4, Ban Quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Côn Đảo đã có văn bản yêu cầu Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng VQG Côn Đảo (Hạt Kiểm lâm) về việc tiếp tục kiểm tra, xác minh vụ việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp vừa qua tại đây.

Cụ thể, trong văn bản gửi Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý VQG Côn Đảo cho rằng, những ngày qua báo chí đăng tải thông tin vụ việc một người bị phạt và tịch thu 42 cây mai kiểng không rõ nguồn gốc. Vụ việc sau đó đã tạo sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Cán bộ kiểm lâm kiểm tra tình trạng mai rừng tự nhiên tại VQG Côn Đảo (Ảnh: VNCC).

Trước tình hình trên, Giám đốc VQG Côn Đảo yêu cầu Hạt Kiểm lâm phối hợp với Công an Đặc khu Côn Đảo và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn kiểm tra, xác minh làm rõ nguồn gốc 42 gốc mai vàng đã bị xử lý phạt hành chính và tịch thu theo hồ sơ xử lý vi phạm hành chính ngày 3/4.

Đồng thời, chủ động làm việc với người vi phạm, làm rõ nguồn gốc lâm sản theo quy định. Nếu người vi phạm chứng minh được nguồn gốc lâm sản thì tham mưu xử lý đảm bảo quyền lợi cho người dân và đúng quy định pháp luật.

Trong trường hợp nếu người vi phạm không chứng minh được nguồn gốc lâm sản, cơ quan chức năng chứng minh được nguồn gốc 42 gốc mai vàng nêu trên do đào bới từ rừng tự nhiên tại Côn Đảo đưa về cất giữ, chăm sóc tạo dáng cây cảnh thì tiếp tục xử lý theo quy định nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên tại Côn Đảo.

Những gốc mai vàng của ông Đ.V.T vừa bị tịch thu (Ảnh: VNCC).

Cùng ngày, Ban Quản lý VQG Côn Đảo cũng đã có báo cáo gửi Cục lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN&MT) và UBND TPHCM về việc Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng VQG Côn Đảo xử phạt vi phạm hành chính việc cất giữ 42 gốc mai vàng.

Theo Ban Quản lý VQG Côn Đảo, rừng tự nhiên tại Côn Đảo hiện có 1.077 loài thực vật rừng, trong đó có nhiều loài thực vật rừng nhóm cây thân gỗ và nhiều loài thực vật rừng ngoài gỗ thuộc các nhóm song mây, tre nứa, cây dược liệu, cây kiểng… như mai vàng, thiên tuế, bạch lộc… Trong số đó, mai vàng là loài cây phân bố chủ yếu trên các núi đất, núi đá và đồi cát tự nhiên tại Côn Đảo.

Những năm gần đây tại Côn Đảo diễn ra tình trạng một số người vào rừng thu hái các loài cây dược liệu thuốc nam như tắc kè đá, dứa dại, nho rừng về mua bán, ngâm rượu.

Cùng với đó là việc đào bới, bứng một số loài cây rừng có giá trị làm cảnh như bứng mai vàng, thiên tuế, bạch lộc… đưa về cất giữ chăm sóc, cắt tỉa làm cây cảnh sau đó mua bán, trao đổi, tặng cho… Việc này ảnh hưởng đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên tại VQG Côn Đảo.

Do đó, UBND huyện Côn Đảo (cũ) chỉ đạo tăng cường quản lý khai thác, vận chuyển, buôn bán cây có nguồn gốc rừng tự nhiên và xử lý nghiêm theo quy định.

Sẽ xem xét trả lại nếu xử phạt chưa đúng quy định

Cũng theo Ban Quản lý VQG Côn Đảo, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính ngày 3/4 của Hạt Kiểm lâm VQG Côn Đảo ghi rõ, vào ngày 2/4, Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tại địa chỉ số 36 đường Tôn Đức Thắng, Khu dân cư số 5 (trụ sở cũ của Đồn Biên phòng Côn Đảo). Tại đây, Đoàn phát hiện 42 gốc cây mai vàng do ông Đ.V.T (sinh năm 1988) đang cất giữ chăm sóc tại địa chỉ này.

Trong biên bản vi phạm hành chính, ông T khai nhận đã mua 45 cây từ đất liền vận chuyển ra đảo, quá trình chăm sóc 3 cây bị chết, còn lại 42 cây có tổng khối lượng 0,38 m3 và đề nghị sẽ bổ sung hóa đơn vào ngày 3/4.

Một gốc mai rừng tại VQG Côn Đảo (Ảnh: VNCC).

Ông T nêu thêm trong đó có 21 cây mai vàng có nguồn gốc từ Đồn Biên phòng Phước Tỉnh vận chuyển ra Côn Đảo. Tuy nhiên, ông T sau đó vẫn chưa chứng minh được xuất xứ, nguồn gốc của 42 gốc mai.

Do đó, ngày 3/4, Hạt Kiểm lâm VQG Côn Đảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu 42 gốc mai của ông T về hành vi tàng trữ lâm sản không có hồ sơ hợp pháp. Cũng theo Ban Quản lý VQG Côn Đảo, ông Đ.V.T có quyền khiếu nại quyết định xử phạt hoặc khởi kiện hành chính về quyết định trên.

“Ban Quản lý VQG Côn Đảo đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm tiếp tục phối hợp Công an Đặc khu Côn Đảo xác minh, làm rõ vụ việc. Trường hợp xử lý chưa đảm bảo quy định thì sẽ xem xét hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trả lại tang vật cho chủ sở hữu. Còn nếu xử phạt đúng quy định thì kiên quyết xử lý nghiêm nhằm tăng cường bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên tại Đặc khu Côn Đảo”, văn bản do ông Nguyễn Khắc Pho - Giám đốc VQG Côn Đảo ký, ghi rõ.

Một nguồn tin của Dân trí cũng cho biết, trong trường hợp số mai vàng bị tịch thu đúng quy định, cơ quan chức năng dự kiến trong thời gian tới sẽ chuyển giao về trưng bày tại các công viên, vườn hoa tại Côn Đảo.