Thông tin mới nhất về việc cấp phép sản xuất vàng miếng

Tại Họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý I/2026 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức chiều 14/4, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, cho biết cơ quan này đang xử lý hồ sơ cấp phép tham gia thị trường vàng của nhiều đơn vị.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 11 đơn vị bao gồm các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu vàng. Như vậy, so với thông tin được Ngân hàng Nhà nước đưa ra vào đầu năm, danh sách này đã có thêm 2 đơn vị tham gia.

“Việc xét duyệt hồ sơ rất chặt chẽ nên Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp để xét duyệt. Khi có kết quả chính thức sẽ thông báo đến các cơ quan báo chí”, ông Đào Xuân Tuấn thông tin.

Đại diện Vụ Quản lý ngoại hối nhấn mạnh, thị trường vàng đang có những thay đổi mang tính bước ngoặt. Cơ quan chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để ổn định thị trường.

Với việc có thêm các đơn vị được cấp phép sản xuất và nhập khẩu, dự kiến nguồn cung vàng miếng sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, phá vỡ thế độc quyền nhiều năm qua, từ đó thu hẹp hiệu quả chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới.

Cũng tại buổi họp báo, ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho hay trong quý I/2026, mặt bằng lãi suất có một số biến động cục bộ. Ngay cuối tháng 3, cơ quan điều hành đã có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng khẩn trương triển khai giải pháp ổn định thị trường.

Đặc biệt, tại cuộc họp ngày 9/4 giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại, các đơn vị đã thống nhất quan điểm giữ ổn định mặt bằng lãi suất, nỗ lực tối đa để tiết giảm chi phí nhằm hạ lãi suất huy động và cho vay.

“Ngay sau cuộc họp ngày 9/4, các ngân hàng đã đồng thuận giảm mặt bằng lãi suất và đến nay, có khoảng 26 ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết với mức điều chỉnh giảm khoảng 0,1-0,5%/năm, chủ yếu là các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, từ đó có cơ sở giảm lãi suất cho vay hỗ trợ tăng trưởng kinh tế”, Phó Thống đốc thông tin.

Đánh giá về động thái này, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, khẳng định đây là nỗ lực rất lớn của toàn ngành ngân hàng. Thời gian tới, hiệu ứng lan toả từ việc giảm lãi suất đầu vào sẽ giúp các nhà băng có thêm dư địa nới lỏng chi phí vốn cho doanh nghiệp.

Về lãi suất, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ khẳng định Ngân hàng Nhà nước sẽ nỗ lực yêu cầu tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế. “Đây là thách thức rất lớn đặt ra cho cả ngành ngân hàng, nhưng vẫn có những dư địa nhất định để có khả năng giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới”, ông Quang nói.