9 ngân hàng, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin sản xuất vàng miếng

Thông tin tại họp báo chiều 29/12, ông Đào Xuân Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) - cho biết ngày 26/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng, có hiệu lực từ ngày 10/10.

Việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn.

Nghị định quy định hàng năm, vào thời điểm 15/12, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện theo quy định.

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 9 hồ sơ của các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện xin cấp giấy phép sản xuất vàng miếng. Phần lớn các đơn vị được cấp phép sản xuất vàng miếng cũng sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng.

Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thống nhất ý kiến trong quá trình xem xét, cấp phép, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật. Theo đó, các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại khi được cấp phép sản xuất vàng miếng, đủ điều kiện theo quy định, sẽ được cấp phép nhập khẩu vàng.

Mặt hàng vàng miếng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Liên quan đến Đề án thành lập sàn giao dịch vàng tập trung tại Việt Nam, ông Đào Xuân Tuấn cho biết đây là chủ trương lớn, trong đó Ngân hàng Nhà nước được giao làm đầu mối triển khai. Cơ quan này đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan và đã có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

"Quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là thận trọng trong việc nghiên cứu, lựa chọn mô hình sàn giao dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam", đại diện Ngân hàng Nhà nước nêu tại họp báo.