Thông quan ngay với hàng nhập khẩu phục vụ khắc phục thiên tai

Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra trong những ngày qua, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) mới đây đã ban hành Công văn hoả tốc số 37959 chỉ đạo các đơn vị hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ thông quan cho hàng hóa viện trợ khẩn cấp.

Theo đó, lãnh đạo Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị đảm bảo thông quan trong ngày đối với các chuyến hàng viện trợ, đảm bảo hàng hóa cứu trợ được vận chuyển kịp thời đến những vùng đang chịu ảnh hưởng nặng nề.

Các đơn vị cũng cần thành lập ngay Tổ hỗ trợ chuyên trách để xử lý nhanh mọi khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để chậm trễ việc cứu trợ đồng bào.

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Ảnh: Hải Nam).

Cục Hải quan cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện để hàng hóa cứu trợ sớm đến tay người dân, góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống cho bà con vùng bão lũ.

Theo báo cáo nhanh lúc 18h30 ngày 24/11 của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), thiệt hại do mưa lũ ở miền Trung những ngày vừa qua làm 90 người thiệt mạng (Quảng Trị 1, TP Huế 2, TP Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 15, Lâm Đồng 4); 12 người mất tích (Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1).

Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân ở Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử (Ảnh: Nam Anh).

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế lên đến 13.248 tỷ đồng (Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.500 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng).