Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được vinh danh cùng chủ tịch Fed

Tại Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương 2025, Tạp chí Global Finance công bố danh sách các Thống đốc Ngân hàng Trung ương đạt mức xếp hạng cao nhất, gồm "A+", "A" hoặc "A-".

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng được xếp hạng A+. Bà Hồng là một trong 3 thống đốc được xếp hạng A+ cùng với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Hayden Powell và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đan Mạch Christian Kettel Thomsen.

Năm 2023, bà Nguyễn Thị Hồng cũng được Tạp chí Global Finance xếp hạng A+ nhờ những thành công trong việc kiểm soát lạm phát, đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định tỷ giá và điều hành lãi suất.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng (Ảnh: Quochoi).

Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương được Global Finance xuất bản thường niên từ năm 1994, xếp hạng các Thống đốc Ngân hàng Trung ương của gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực trọng điểm, cũng như Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương các quốc gia Đông Caribe (ECCB), Ngân hàng Trung ương các quốc gia Trung Phi (BEAC) và Ngân hàng Trung ương các quốc gia Tây Phi (BCEAO).

Các mức điểm được chấm theo thang “A+” đến “F”, dựa trên thành công trong những lĩnh vực như kiểm soát lạm phát, đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định tiền tệ, quản lý lãi suất... Trong đó “A” thể hiện mức độ xuất sắc, giảm dần đến “F” - biểu thị sự thất bại toàn diện.

Báo cáo này ghi nhận các nhà lãnh đạo không chỉ dựa trên kết quả, mà còn thể hiện sự độc lập, kỷ luật và tầm nhìn chiến lược điều hành. Công thức tính điểm xét đến chính sách tiền tệ, giám sát hệ thống tài chính, các chương trình mua/bán tài sản, dự báo và định hướng, tính minh bạch, mức độ độc lập chính trị và thành công trong việc hoàn thành sứ mệnh quốc gia (khác nhau ở mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ).