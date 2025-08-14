3 mục tiêu lớn của Ngân hàng Nhà nước cho nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, Đại hội lần này là kỳ đại hội đặc biệt sau khi đơn vị này thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Nhiều mục tiêu hoàn thành trong nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra về phát triển kinh tế - xã hội và 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thứ nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Trong 5 năm qua, Việt Nam là điểm sáng trong khu vực và thế giới nhờ duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao, khoảng 6,2%/năm, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chúc mừng Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: SBV).

Trong tình hình biến động nhanh, khó lường, khó khăn nghiêm trọng chưa từng có trong nhiều thời điểm, các công cụ chính sách tiền tệ đã được Ngân hàng Nhà nước điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, thích ứng kịp thời với diễn biến vĩ mô, thị trường.

Thị trường tiền tệ, ngoại hối trong nước đã duy trì được sự ổn định, hấp thụ được các cú sốc, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong nước, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức. Mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại giảm khoảng 1,6%/năm so với cuối năm 2020, tín dụng tăng phù hợp với chủ trương của Chính phủ để phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19.

Tỷ giá diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, thị trường thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ được đáp ứng đầy đủ, kịp thời…

Tiếp theo là đột phá về thể chế, pháp luật. Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành 5/5 Đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; trình cấp có thẩm quyền ban hành, hoặc trực tiếp ban hành 17 Nghị định của Chính phủ, 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 182 Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng và cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng. Công tác thanh tra, giám sát và cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng được xác định là trụ cột then chốt, giữ vai trò sống còn trong việc bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống.

Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt và tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tái cơ cấu đối với SCB.

Đơn vị quản lý tiền tệ cũng tiên phong, đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Ngân hàng Nhà nước được đánh giá là một trong những bộ ngành tiên phong đi đầu trong chuyển đổi số. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đạt được những kết quả ấn tượng, với hơn 87% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng.

Đơn vị này cũng đã hoàn thành đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm 60% đầu mối, tinh giảm mạnh 48% cơ cấu tổ chức bên trong, giảm 22% biên chế công chức và giảm 45% số lượng lãnh đạo, quản lý so với đầu nhiệm kỳ, đảm bảo hoạt động thông suốt, an toàn, hiệu quả.

Quang cảnh Đại hội ngày 14/8 (Ảnh: SBV).

Những mục tiêu chính cho nhiệm kỳ tới

Nhiệm kỳ 2025-2030 được đánh giá mở ra chặng đường mới, thời kỳ đất nước bứt phá mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập trung bình cao.

Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước đặt ra 3 mục tiêu chính cho nhiệm kỳ tới.

Thứ nhất là triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các nhiệm vụ có liên quan đến ngành ngân hàng tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị - được coi là “Bộ tứ chiến lược” để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các Nghị quyết gồm Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Thứ 2 là thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ tiếp theo của công cuộc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Thứ 3 là thực hiện thành công Chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.