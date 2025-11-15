Thị trường carbon cho doanh nghiệp Việt Nam: Biến áp lực bền vững thành cơ hội vàng

Là tọa đàm cuối cùng nằm trong chuỗi “Talk GreenBiz - La bàn tăng trưởng xanh” do Quỹ Vì tương lai xanh và báo Dân trí phối hợp tổ chức, tọa đàm trực tuyến về thị trường carbon cho doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề “Diễn đàn mở - Kết nối chính sách và thực tiễn” sẽ cập nhật khung pháp lý mới nhất, phân tích thực trạng thị trường carbon tự nguyện.

Chương trình cũng sẽ kết nối trực tiếp doanh nghiệp với chuyên gia để giúp doanh nghiệp nhận diện rào cản, nắm bắt cơ hội và xây dựng chiến lược tham gia thị trường carbon một cách chủ động, bền vững.

Tọa đàm có sự xuất hiện của hai chuyên gia khách mời hàng đầu trong ngành là TS Nguyễn Sỹ Linh và TS Nguyễn Phương Nam.

TS. Nguyễn Sỹ Linh là Trưởng Ban Biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Với bằng Tiến sĩ Nghiên cứu Toàn cầu, Đô thị và Xã hội tại Đại học RMIT (Úc), ông có 25 năm kinh nghiệm môi trường, hơn 15 năm phân tích chính sách ứng phó biến đổi khí hậu.

TS. Linh thường xuyên chia sẻ với các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, hiệp hội và doanh nghiệp về kế hoạch hành động khí hậu, phát triển thị trường carbon, xu hướng chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính và kinh tế tuần hoàn.

Tại tọa đàm, ông sẽ trình bày chuyên đề “Phát triển thị trường carbon ở Việt Nam: Nhìn từ góc độ hoàn thiện chính sách”, làm rõ các cơ chế, chính sách cần xây dựng và hoàn thiện để thị trường vận hành hiệu quả, góp phần đạt mục tiêu Net Zero 2050.

Bổ sung góc nhìn thực tiễn là TS. Nguyễn Phương Nam - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty Tư vấn và dịch vụ Đổi mới khí hậu KLINOVA - đơn vị tư vấn chuyển đổi xanh hàng đầu, đồng hành cùng nhiều tập đoàn trong nước và quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Phương Nam là Tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp (Đại học Bonn, Đức, 2012) và mới nhận thêm Cử nhân Luật (Đại học Luật - ĐHQG Hà Nội). Từ 2016, ông là thành viên ban biên tập Tạp chí Môi trường Việt Nam; từ 2017 là đánh giá viên quốc tế cho UNFCCC; từ 2023 cố vấn Sáng kiến Hành động khí hậu minh bạch (ICAT) của Liên Hợp Quốc; từ 2024 cố vấn tiêu chuẩn bền vững cho Ủy ban Thị trường vốn Đông Nam Á.

Trong giai đoạn 2012-2019, ông giữ vai trò Trưởng phòng Trung tâm Ứng phó Biến đổi khí hậu (CliTech) thuộc Cục Biến đổi khí hậu. Ông cũng từng hỗ trợ Tổ chức C40 với vai trò cố vấn khí hậu cho Hà Nội (2019-2021) và có hơn 20 năm hợp tác với các đối tác phát triển như Liên Hợp Quốc, ADB, GIZ, WB, JICA cùng nhiều bộ ngành Việt Nam.

Với kinh nghiệm sâu sát doanh nghiệp, TS. Nam sẽ có bài phân tích thực trạng thị trường carbon tự nguyện, chỉ rõ rào cản và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp Việt Nam trước khi tham gia thị trường carbon.

Ngoài phần chia sẻ riêng của từng diễn giả, tọa đàm cũng sẽ có phiên kết nối chia sẻ, hỏi đáp trực tiếp giữa hai chuyên gia và khán giả, đồng thời tổng kết chuỗi tọa đàm về thị trường carbon, đưa ra định hướng hành động cụ thể cho doanh nghiệp.

Chương trình diễn ra đúng vào thời điểm Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý thị trường carbon theo lộ trình COP26, khi nhu cầu tín chỉ toàn cầu tăng vọt và các đối tác quốc tế siết chặt yêu cầu xanh hóa chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp tiên phong không chỉ giảm rủi ro bị loại khỏi thị trường xuất khẩu mà còn biến tín chỉ carbon thành nguồn giá trị và lợi thế cạnh tranh mới. Ngược lại, doanh nghiệp chậm chân có nguy cơ chịu thêm chi phí tuân thủ hoặc mất lợi thế cạnh tranh.

Tọa đàm sẽ được phát trực tiếp trên báo Dân trí vào lúc 11h ngày 17/11.

Doanh nghiệp, độc giả quan tâm có thể gửi câu hỏi trước qua form dưới đây. Đây là cơ hội để nhận tư vấn từ hai chuyên gia đầu ngành, kết nối chính sách với thực tiễn và định vị doanh nghiệp mình trên bản đồ carbon đang hình thành nhanh chóng tại Việt Nam.