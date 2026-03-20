Loạt "ông lớn" ngân hàng tăng lãi suất: Gửi tiền ở đâu lời nhất?

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV) vừa điều chỉnh tăng mạnh lãi suất tiền gửi, đưa kỳ hạn 1-5 tháng lên mức trần 4,75%/năm, với mức tăng tới 1,75%/năm ở kỳ hạn 1-2 tháng và 1,35%/năm ở kỳ hạn 3-5 tháng, trở thành ngân hàng tiếp theo trong nhóm Big4 áp dụng mức lãi suất tối đa này.

Đáng chú ý, BIDV đẩy lãi suất tiết kiệm trực tuyến lên 6,6%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng (tăng 1,1%/năm), cao hơn nhiều ngân hàng tư nhân. Lãi suất cao nhất lên tới 6,8%/năm áp dụng cho kỳ hạn 12-36 tháng, tăng mạnh tới 1,5-1,6%/năm so với trước đó.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động, đưa kỳ hạn 1-5 tháng lên mức trần 4,75%/năm. Trong đó, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tăng tới 1,75%/năm, còn kỳ hạn 3-5 tháng tăng 1,35%/năm. Các kỳ hạn 6-36 tháng cũng được nâng lên đồng loạt 5,5%/năm, với mức tăng 0,2-1%/năm tùy kỳ hạn.

Từ đầu tháng 3 đến nay, đã có 9 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm VPBank, Sacombank, VietBank, MB, SHB, NCB, Techcombank, VietinBank, BIDV.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, mặt bằng lãi suất kỳ hạn ngắn 1-3 tháng hiện gần như đồng thuận ở mức trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh như Agribank vẫn duy trì mức thấp hơn, còn SCB ghi nhận mức thấp nhất thị trường.

Bước sang kỳ hạn trung từ 6-9 tháng, lãi suất bắt đầu có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngân hàng. Trong khi nhóm Big4 chỉ dao động quanh 5,5-5,7%/năm, nhiều ngân hàng tư nhân đã đẩy lãi suất lên vùng 6,5-7%/năm nhằm tăng sức hút dòng tiền. Techcombank và PGBank nằm trong nhóm dẫn đầu với mức lãi suất vượt trội so với mặt bằng chung.

Ở các kỳ hạn dài từ 12-18 tháng, chênh lệch lãi suất càng được nới rộng. Một số nhà băng như Techcombank, PGBank hay LPBank đã đưa lãi suất lên trên 7%/năm, cao hơn đáng kể so với nhóm quốc doanh chỉ duy trì quanh 5,5-6%/năm.