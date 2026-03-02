Lãi suất tiết kiệm lại tăng, nhiều nhà băng đẩy vượt mốc 7%/năm
(Dân trí) - Ngay đầu tháng 3, VietBank đã bất ngờ điều chỉnh tăng mạnh biểu lãi suất tiền gửi. Động thái này tiếp tục nới rộng khoảng cách huy động vốn giữa khối tư nhân và nhóm quốc doanh.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa điều chỉnh tăng mạnh biểu lãi suất tiền gửi, đánh dấu lần thay đổi đầu tiên kể từ ngày 19/12/2025 và cũng là ngân hàng đầu tiên nâng lãi suất trong tháng 3.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến áp dụng từ ngày 2/3, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,5%/năm lên 4,6%/năm. Kỳ hạn 3-5 tháng cũng được điều chỉnh lên 4,6%/năm, tăng 0,1%/năm so với trước đó.
Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-23 tháng đồng loạt tăng thêm 0,6%/năm. Trong đó, kỳ hạn 6-8 tháng đạt 6,1%/năm, đưa VietBank vào nhóm hiếm ngân hàng niêm yết lãi suất trên 6%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng. Kỳ hạn 8-11 tháng tăng lên 6,2%/năm; kỳ hạn 12-13 tháng ở mức 6,3%/năm; kỳ hạn 14-15 tháng lần lượt là 6,3% và 6,4%/năm.
Các kỳ hạn 16-17 tháng được niêm yết ở mức 6,5%/năm. Trong khi đó, lãi suất cao nhất theo biểu trực tuyến lên tới 6,6%/năm, áp dụng cho tiền gửi từ 18-36 tháng. Mức tăng tương ứng gồm: cộng thêm 0,6%/năm với kỳ hạn 18-23 tháng; 0,5%/năm với kỳ hạn 24 tháng; và 0,3%/năm với kỳ hạn 36 tháng.
Không chỉ kênh trực tuyến, lãi suất tiết kiệm tại quầy cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Kỳ hạn 1-5 tháng đồng loạt lên 4,5%/năm, tăng tới 0,7%/năm với kỳ hạn 1-2 tháng và 0,6%/năm với kỳ hạn 3-5 tháng.
Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 6-11 tháng tăng thêm 0,8%/năm-mức điều chỉnh mạnh nhất trong đợt này, lên 6%/năm với kỳ hạn 6-8 tháng và 6,1%/năm với kỳ hạn 9-11 tháng.
Kỳ hạn 12 tháng và 14 tháng được niêm yết ở mức 6,2%/năm, tăng 0,7%/năm so với trước đó. Các kỳ hạn còn lại tăng từ 0,5-0,6%/năm, trong đó kỳ hạn 16-17 tháng đạt 6,4%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng đồng loạt ở mức 6,5%/năm.
Trước đó, các ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 2 gồm Agribank, MB, TPBank, KienlongBank, Sacombank, LPBank, Vietcombank, Techcombank, VietA Bank.
Mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến ngày 2/3 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa nhóm ngân hàng quốc doanh và khối tư nhân, đồng thời cạnh tranh mạnh ở các kỳ hạn trung và dài.
Ở kỳ hạn ngắn 1-3 tháng, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV và VietinBank duy trì mức thấp nhất thị trường, chỉ từ 3-3,7%/năm. Trong khi đó, nhiều ngân hàng tư nhân niêm yết phổ biến 4,5-4,75%/năm, thậm chí có nơi lên tới 4,75%/năm như OCB, TPBank hay VPBank.
Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất bật lên mạnh mẽ. Mức cao nhất ghi nhận cho khách gửi tiết kiệm là 7,1%/năm tại PGBank, theo sau là 6,85%/năm tại Techcombank và 6,8%/năm tại Bac A Bank, LPBank. Trong khi đó, nhóm Big 4 vẫn giữ khoảng cách xa khi chỉ niêm yết 4,5-5,7%/năm ở cùng kỳ hạn.
Ở kỳ hạn 9-12 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến dao động 5,5-6,5%/năm, song nhiều ngân hàng đã vượt mốc 6,5%. MBV niêm yết ở mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; LPBank đạt 7%/năm; BVBANK và OCB đều ở vùng 6,6%/năm trở lên.
Với kỳ hạn dài 18 tháng, mức chênh lệch tiếp tục nới rộng. Cao nhất thị trường hiện thuộc về MBV với 7,2%/năm, tiếp đến là LPBank (7,1%/năm) và BVBANK (7%/năm). Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh chỉ dao động quanh 5,3-6%/năm.