Lãi suất tiết kiệm lại tăng, nhiều nhà băng đẩy vượt mốc 7%/năm

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa điều chỉnh tăng mạnh biểu lãi suất tiền gửi, đánh dấu lần thay đổi đầu tiên kể từ ngày 19/12/2025 và cũng là ngân hàng đầu tiên nâng lãi suất trong tháng 3.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến áp dụng từ ngày 2/3, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tăng 0,5%/năm lên 4,6%/năm. Kỳ hạn 3-5 tháng cũng được điều chỉnh lên 4,6%/năm, tăng 0,1%/năm so với trước đó.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-23 tháng đồng loạt tăng thêm 0,6%/năm. Trong đó, kỳ hạn 6-8 tháng đạt 6,1%/năm, đưa VietBank vào nhóm hiếm ngân hàng niêm yết lãi suất trên 6%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng. Kỳ hạn 8-11 tháng tăng lên 6,2%/năm; kỳ hạn 12-13 tháng ở mức 6,3%/năm; kỳ hạn 14-15 tháng lần lượt là 6,3% và 6,4%/năm.

Các kỳ hạn 16-17 tháng được niêm yết ở mức 6,5%/năm. Trong khi đó, lãi suất cao nhất theo biểu trực tuyến lên tới 6,6%/năm, áp dụng cho tiền gửi từ 18-36 tháng. Mức tăng tương ứng gồm: cộng thêm 0,6%/năm với kỳ hạn 18-23 tháng; 0,5%/năm với kỳ hạn 24 tháng; và 0,3%/năm với kỳ hạn 36 tháng.

Không chỉ kênh trực tuyến, lãi suất tiết kiệm tại quầy cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Kỳ hạn 1-5 tháng đồng loạt lên 4,5%/năm, tăng tới 0,7%/năm với kỳ hạn 1-2 tháng và 0,6%/năm với kỳ hạn 3-5 tháng.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 6-11 tháng tăng thêm 0,8%/năm-mức điều chỉnh mạnh nhất trong đợt này, lên 6%/năm với kỳ hạn 6-8 tháng và 6,1%/năm với kỳ hạn 9-11 tháng.

Kỳ hạn 12 tháng và 14 tháng được niêm yết ở mức 6,2%/năm, tăng 0,7%/năm so với trước đó. Các kỳ hạn còn lại tăng từ 0,5-0,6%/năm, trong đó kỳ hạn 16-17 tháng đạt 6,4%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng đồng loạt ở mức 6,5%/năm.

Trước đó, các ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 2 gồm Agribank, MB, TPBank, KienlongBank, Sacombank, LPBank, Vietcombank, Techcombank, VietA Bank.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến ngày 2/3 cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa nhóm ngân hàng quốc doanh và khối tư nhân, đồng thời cạnh tranh mạnh ở các kỳ hạn trung và dài.

Ở kỳ hạn ngắn 1-3 tháng, nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV và VietinBank duy trì mức thấp nhất thị trường, chỉ từ 3-3,7%/năm. Trong khi đó, nhiều ngân hàng tư nhân niêm yết phổ biến 4,5-4,75%/năm, thậm chí có nơi lên tới 4,75%/năm như OCB, TPBank hay VPBank.

Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất bật lên mạnh mẽ. Mức cao nhất ghi nhận cho khách gửi tiết kiệm là 7,1%/năm tại PGBank, theo sau là 6,85%/năm tại Techcombank và 6,8%/năm tại Bac A Bank, LPBank. Trong khi đó, nhóm Big 4 vẫn giữ khoảng cách xa khi chỉ niêm yết 4,5-5,7%/năm ở cùng kỳ hạn.

Ở kỳ hạn 9-12 tháng, mặt bằng lãi suất phổ biến dao động 5,5-6,5%/năm, song nhiều ngân hàng đã vượt mốc 6,5%. MBV niêm yết ở mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; LPBank đạt 7%/năm; BVBANK và OCB đều ở vùng 6,6%/năm trở lên.

Với kỳ hạn dài 18 tháng, mức chênh lệch tiếp tục nới rộng. Cao nhất thị trường hiện thuộc về MBV với 7,2%/năm, tiếp đến là LPBank (7,1%/năm) và BVBANK (7%/năm). Trong khi đó, nhóm ngân hàng quốc doanh chỉ dao động quanh 5,3-6%/năm.