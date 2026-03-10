Lãi tiết kiệm vượt mốc 8%/năm: Giải mã cuộc đua hút tiền

Bước sang tháng 3, thị trường tiền tệ chứng kiến làn sóng điều chỉnh tăng lãi suất huy động đồng loạt từ hàng loạt ngân hàng. So với ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, lãi suất ngắn hạn 6 tháng tại nhiều nơi đã lên đến 8%/năm, tăng từ 1-2 điểm % chỉ sau nửa tháng.

Cuộc đua tăng lãi suất nóng lên từng ngày

Ghi nhận thực tế, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa chào mời người dân gửi tiền online kỳ hạn 6-11 tháng với mức lãi suất lên tới 7,9%/năm, cao hơn 2,1 điểm % so với thời điểm trước Tết Nguyên Đán. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng nhập cuộc khi đẩy lãi suất kỳ hạn 6 tháng kênh trực tuyến lên 7,9% (cho khoản tiền 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng). Đáng chú ý, với số tiền gửi trên 1 tỷ đồng, lãi suất tại đây đã chạm mốc 8,2%/năm.

Gần đây nhất, MB cũng thông báo tăng mạnh lãi suất huy động. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-9 tháng tại nhà băng này tăng lên 5,9%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng lên 6,3%/năm (lần đầu vượt mốc 6%). Mức cao nhất theo niêm yết của MB là 6,8%/năm dành cho kỳ hạn 24-60 tháng. Tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank), lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 3 tháng cũng lên tới 4,75%/năm, kỳ hạn 6 tháng đạt 7,5%/năm.

Tính đến nay, đã có 4 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm kể từ đầu tháng 3, gồm VPBank, Sacombank, VietBank, MB.

Sự thay đổi chóng mặt này khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi bất ngờ. Một trường hợp thực tế, chị Hồng (TPHCM) chia sẻ, ngay ngày đầu năm đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết, chị mở tài khoản tiết kiệm 300 triệu đồng tại một ngân hàng tư nhân và được hưởng mức lãi suất cộng thêm đến 1,5%/năm, đưa mức lãi lên 7,7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Dù vậy, chỉ sau nửa tháng, con số lãi suất hiện đã vọt lên hơn 8%/năm (tính cả ưu đãi).

Thậm chí, với những trường hợp tiền gửi lớn đặc biệt, mức lãi tiết kiệm đã lên 9%/năm. Đơn cử, MSB nâng lãi suất lên 9%/năm áp dụng cho khách hàng mở mới (hoặc sổ mở từ đầu 2018 tự động gia hạn) với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên cho kỳ hạn 13 tháng. Tương tự, PVcomBank cũng đang áp dụng lãi suất đặc biệt 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng khi gửi tại quầy, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngân hàng

Dựa trên biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến ngày 10/3, mặt bằng lãi suất giữa các ngân hàng có sự phân hóa khá rõ theo từng kỳ hạn:

Kỳ hạn 1 tháng: Nhóm ngân hàng quốc doanh (Agribank, BIDV, VietinBank) duy trì mức thấp quanh 3-3,2%/năm. Trong khi đó, nhiều ngân hàng tư nhân niêm yết 4,6-4,75%/năm. Mức thấp nhất thị trường thuộc về SCB với 1,6%/năm.

Kỳ hạn 3 tháng: Nhóm ngân hàng lớn vẫn ở mức thấp, như BIDV và VietinBank cùng niêm yết 3,4%/năm. Ngược lại, nhiều ngân hàng tư nhân duy trì mặt bằng 4,6-4,75%/năm để cạnh tranh.

Kỳ hạn 6 tháng: Lãi suất phân hóa mạnh, dao động 4,5-7,1%/năm. Nhóm quốc doanh giữ mức 4,5-5,7%/năm, trong khi khối tư nhân đẩy lên trên 6,5%/năm. Cao nhất là PGBank (7,1%/năm), tiếp theo là Techcombank (6,85%/năm) và LPBank (6,8%/năm).

Kỳ hạn 9 tháng: Khối tư nhân niêm yết trên 6%/năm, thậm chí lên tới 7,1%/năm tại PGBank.

Kỳ hạn 12 tháng: Mặt bằng tăng rõ rệt, dao động 5,2-7,2%/năm. Mức cao nhất thuộc về MBV và PGBank cùng niêm yết 7,2%/năm.

Kỳ hạn 18 tháng: Lãi suất phổ biến 5,3-7,1%/năm. Nhiều ngân hàng tư nhân vượt 6%/năm, cao nhất là LPBank (7,1%/năm), tiếp theo là BVBANK (7%/năm) và Bac A Bank (6,9%/năm).

Giải mã lực đẩy: Áp lực thanh khoản và lạm phát

Lý giải về cuộc đua huy động vốn này, lãnh đạo các ngân hàng cho biết nguyên nhân trực tiếp đến từ nhu cầu vốn để cân đối dòng tiền huy động và số tiền đã cho vay. Cùng với đó, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng cũng đã tăng lên 7%/năm, nhưng không phải lúc nào cũng dễ vay do hạn mức bị hạn chế.

Bên cạnh yếu tố nội tại, đà tăng của lãi suất còn chịu tác động mạnh từ biến động vĩ mô. Diễn biến leo thang căng thẳng địa chính trị, quân sự tại khu vực Trung Đông đang làm đứt gãy chuỗi cung ứng, khiến giá dầu tăng cao (có thời điểm ở mức 8-13%). Cú sốc năng lượng này tác động trực tiếp đến giá cả hàng hóa, tạo áp lực lên lạm phát của các quốc gia, theo đó lãi suất cũng có xu hướng nóng lên từng ngày.

Đứng trước rủi ro lạm phát, các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới trở nên thận trọng hơn trong việc hạ lãi suất, thậm chí có ngân hàng đã phát tín hiệu tăng lãi suất sớm trong tháng 3. Điều này tạo sức ép trực tiếp lên tỷ giá và thị trường tiền tệ trong nước.

Về phía cơ quan quản lý, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ theo sát tình hình để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa. Mục tiêu ưu tiên hiện nay là kiên định kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.