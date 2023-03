Thêm một lần đau với ngân hàng Mỹ SVB khi được giải cứu

Cổ phiếu SVB của Silicon Valley Bank và SBNY của Signature Bank đã có thể được giao dịch trở lại qua thị trường phi tập trung (OTC). Tuy nhiên, kết phiên giao dịch ngày 28/3, cả 2 cổ phiếu này đều ghi nhận mức giảm mạnh. SVB nhận giảm tới 99,62% và SBNY cũng ghi nhận mức giảm 99,81%. Tại Mỹ, các công ty sẽ phải chuyển sang giao dịch trên sàn OTC khi họ không thể đáp ứng các yêu cầu về thanh khoản và quy định để được niêm yết trên sàn giao dịch lớn.

Cổ phiếu SVB cắm đầu đi xuống (Ảnh chụp màn hình).

Nhà phân tích Tom Yeung của Investor Place Markets lưu ý rằng các nhà đầu tư "không thể làm gì ngoài việc chờ đợi". Mặc dù giờ đây cổ phiếu của họ đã có thể giao dịch trở lại nhưng hiếm ai có thể bán cổ phiếu của 2 nhà băng này này mà tránh được những khoản lỗ lớn. Với mức giá thấp như hiện tại, các chuyên gia đánh giá rằng sẽ rất lâu nữa 2 cổ phiếu này mới có thể trở về với mức giá trước đây và rất khó để có thể khôi phục niềm tin từ nhà đầu tư.

Mới đây, ngân hàng First Citizens, công ty con của First Citizens BancShares đã ký một thỏa thuận mua và nhận nợ đối với tất cả khoản tiền gửi cũng như tiền vay tại SVB. Đặc biệt, trong đó bao gồm cả việc mua lại khoảng 72 tỷ USD tài sản với mức chiết khấu 16,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, khoảng 90 tỷ USD chứng khoán và tài sản nợ khác của SVB vẫn sẽ được FDIC kiểm soát để xử lý sau. Kể từ ngày 27/3, 17 chi nhánh của SVB sẽ bắt đầu hoạt động dưới tên gọi "Silicon Valley Bank, một chi nhánh của First Citizens Bank".

Cổ phiếu của First Citizens ghi nhận mức tăng kỷ lục sau khi mua SVB (Ảnh chụp màn hình).

First Citizens BancShares Inc là một trong những tập đoàn lớn chuyên tham gia vào các thương vụ mua lại ngân hàng phá sản tại Mỹ. Và công ty con là First Citizens, hiện cũng là ngân hàng lớn thứ 30 tại Mỹ với tổng tài sản khoảng 109 tỷ USD và 89,4 tỷ USD tiền gửi.

Trái với sự sụt giảm của SVB, giá cổ phiếu của First Citizens đã tăng hơn 47% trong phiên giao dịch buổi sáng 27/3, là mức cao nhất kể từ tháng 11/2022. Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng tăng giá trong phiên giao dịch buổi sáng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/3, cổ phiếu của First Citizens vẫn tiếp tục tăng thêm 2,29%.