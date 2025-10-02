Thêm một công ty tiền mã hóa mới, trụ sở đặt tại Ngân hàng LPBank

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) được thành lập ngày 30/9 với vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỷ đồng.

Trụ sở chính của công ty được đặt tại Tòa nhà LPBank, số 210 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Đây cũng là địa chỉ hội sở chính của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank).

Cơ cấu cổ đông sáng lập LPEX gồm 3 cá nhân là ông Dương Văn Quyết nắm 40% vốn, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sở hữu 30% và ông Vũ Phát Đạt nắm 30%.

Trong đó, cổ đông lớn nhất là ông Dương Văn Quyết, sinh năm 1989, từng là cổ đông tại Thaigroup.

Thaigroup là doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT LPBank. Thaigroup trước đây là công ty mẹ của Công ty cổ phần Thaiholdings, tuy nhiên sau một giao dịch phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần, Thaiholdings đã trở thành công ty mẹ của Thaigroup với tỷ lệ sở hữu lên tới trên 80%. Đến nay, tỷ lệ sở hữu này đã giảm xuống còn 48%.

Tòa nhà LPBank (Ảnh: LPBank)

Gần đây, hàng loạt “ông lớn” ngân hàng và chứng khoán đồng loạt lập sàn tài sản mã hóa, báo hiệu "cuộc đua" mới trên thị trường tài chính số Việt Nam. Một số đơn vị có thể kể đến như HDBank, VPBank, MB, Chứng khoán SSI, Chứng khoán VIX…

Theo Nghị quyết 05 của Chính phủ, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường mã hóa trong 5 năm, sau đó tiếp tục vận hành cho tới khi có quy định mới. Các hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa được thí điểm gồm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch và cung cấp dịch vụ.

Theo nghị quyết, sàn giao dịch tài sản số phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, trong đó ít nhất 35% do từ 2 tổ chức trở lên thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc công nghệ nắm giữ.

Bên cạnh đó, cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh có lãi trong 2 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép; báo cáo tài chính 2 năm liền trước của tổ chức góp vốn phải được kiểm toán và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần.