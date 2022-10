Thẻ tín dụng TPBank EVO: Đăng ký 2 phút, ưu đãi ngập tràn

Từ tháng 10/2022 đến hết tháng 1/2023, khách hàng lần đầu mở thẻ tín dụng TPBank EVO nhận được mã giảm giá lên tới 3 triệu đồng mua iPhone 14 tại các nhà bán lẻ di động lớn trong nước.

Thẻ tín dụng TPBank Evo mang đến nhiều lợi ích cho người dùng (Ảnh: TPBank).

Hệ sinh thái tài chính EVO và khả năng đáp ứng thị trường Việt Nam

EVO là hệ sinh thái tài chính của Trusting Social - công ty công nghệ tài chính có trụ sở tại Singapore do nhà khoa học dữ liệu người Việt, tiến sĩ Nguyễn An Nguyên sáng lập. Trusting Social có hơn 10 năm kinh nghiệm phát triển và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), máy học (ML) trong ngành tài chính tại các thị trường Đông Nam Á, trong đó tập trung giải quyết bài toán tiếp cận tài chính tại Việt Nam

Từ tháng 4/2022, EVO bắt tay cùng TPBank - ngân hàng số hàng đầu hiện nay ra mắt thẻ tín dụng đồng thương hiệu TPBank EVO. Dòng thẻ này mang những ưu điểm vượt trội trên thị trường: Mở thẻ hoàn toàn trên thiết bị di động và trả kết quả trong chưa đầy 2 phút.

Người dùng có thể mở thẻ chỉ với căn cước công dân, mà không cần đến ngân hàng, hay trải qua quy trình thẩm định phức tạp như giấy tờ chứng minh thu nhập. Nói cách khác, công nghệ lõi của EVO đang góp phần bình dân hóa thẻ tín dụng, một phương tiện về tín dụng và thanh toán linh hoạt phù hợp với bất kỳ ai, từ người nội trợ, người làm việc thời vụ tự do, hộ kinh doanh cá thể, nhân viên văn phòng… từ thành thị đến khu vực nông thôn.

Tại Việt Nam, theo số liệu từ Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà Nước), trong 5 năm 2017-2021 số lượng thẻ tín dụng trong nước đạt mức tăng trưởng bình quân 23,2%/năm. Từ lâu, Việt Nam được xem là một nền kinh tế tiềm năng trong việc phát triển kinh tế số. Do đó, việc ra mắt một sản phẩm thẻ tín dụng như TPBank EVO đơn giản trong khâu đăng ký, rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng, cạnh tranh về biểu phí và ưu đãi hứa hẹn tác động lớn đến tăng trưởng thị trường thẻ tín dụng và thúc đẩy chi tiêu không dùng tiền mặt trong nước.

Với định vị là ngân hàng số hàng đầu, TPBank luôn muốn nâng cao trải nghiệm của khách hàng bằng việc liên tục triển khai, phát triển những tính năng mới đem lại sự tiện ích, thuận lợi với hiệu quả cao nhất cho khách hàng. TPBank đã đổi mới tư duy chiến lược từ "hạn chế bị ảnh hưởng" sang "chủ động đổi mới" khi hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới để triển khai các dự án nền tảng số đa kênh an toàn, hiệu quả và bền vững, có thể linh hoạt về quy mô triển khai nhằm phù hợp với định hướng phát triển và mở rộng của ngân hàng trong tương lai.

Việc hợp tác của TPBank với EVO cùng ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng đồng thương hiệu TPBank EVO đã thể hiện tầm nhìn chiến lược cũng như những bước tiến dài của TPBank trong quá trình đổi mới số; nâng tầm trải nghiệm cho người dùng.

Ông Nguyễn An Nguyên, nhà sáng lập Trusting Social cho biết: "Việc kết hợp với TPBank, một ngân hàng trẻ và có định hướng công nghệ rất rõ ràng, quyết liệt hoàn toàn phù hợp với chiến lược financial inclusion - tài chính toàn diện mà Trusting Social nhắm tới ngay từ khi thành lập. Sự hợp tác giữa 2 bên có cùng mục tiêu sẽ đem đến cho khách hàng một phương tiện về tín dụng và thanh toán linh hoạt hơn, đồng hành cùng người dùng từ những nhu cầu nhỏ nhất".

TPBank EVO cá nhân hóa ưu đãi cho khách hàng

Sản phẩm mang nhiều ưu đãi được cá nhân hóa đến từng người dùng (Ảnh: EVO).

Với thẻ tín dụng TPBank EVO, ngay khi nhận thông báo duyệt thẻ thành công trên thiết bị di động, khách hàng chỉ cần kích hoạt trên ứng dụng của ngân hàng TPBank là có thể sử dụng thẻ để mua sắm trực tuyến trong lúc đợi thẻ cứng.

Để phổ biến thói quen chi tiêu thẻ, TPBank EVO đem lại nhiều ưu đãi cho người dùng như miễn phí thường niên năm đầu, hoàn tiền mua sắm online 10%, tối đa 500.000 đồng hàng tháng, trả góp lãi suất 0% lên tới 12 tháng. Điểm làm nên sự khác biệt của EVO so với nhiều đơn vị trên thị trường là cá nhân hóa các ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng. Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn mua hàng ở những đối tác ưa thích trong hệ sinh thái EVO.

Bắt đầu từ tháng 10, EVO kết hợp với các đối tác bán lẻ di động hàng đầu cả nước triển khai chương trình tặng voucher giảm giá mua các sản phẩm thuộc iPhone 14 series khi khách hàng mở và thanh toán qua thẻ tín dụng đồng thương hiệu TPBank EVO. Voucher trị giá tới 4 triệu được áp dụng trong giai đoạn đặt trước từ ngày 7-13/10 và voucher trị giá tới 3 triệu được áp dụng từ 14/10/2022-31/1/2023. Các ông lớn tham gia cùng EVO có thể kể đến FPT, CellphoneS, Digibox, ShopDunk, Hoàng Hà Mobile, Lazada…

Trusting Social hoạt động với mục tiêu giải quyết bài toán tiếp cận tài chính, đem sản phẩm tín dụng minh bạch với chi phí rẻ hơn, thân thiện hơn tới người dùng khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia. Tại thị trường Việt Nam, nơi mà 69% người dân chưa có lịch sử tín dụng, giải pháp của Trusting Social giúp nhiều người có thêm nguồn tiền để kinh doanh, học tập… cải thiện cuộc sống.

Với những thế mạnh về phân tích dữ liệu, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Trusting Social đã làm nên sự khác biệt của EVO so với nhiều đơn vị cung cấp sản phẩm tài chính công nghệ trên thị trường như gia tăng tương tác giữa ngân hàng và khách hàng, giúp ngân hàng "hiểu" người dùng hơn. Tháng 5, Trusting Social hoàn thành vòng gọi vốn đầu tiên Series C với khoản đầu tư trị giá 65 triệu đô từ Công ty TNHH The Sherpa, một công ty thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan. Trong buổi công bố hợp tác chiến lược giữa Trusting Social và Masan, đã có gần 3.000 thẻ tín dụng được mở trực tuyến tại sự kiện, đánh dấu bước khởi đầu của hệ sinh thái EVO by Trusting Social.

Để biết thêm chi tiết về các ưu đãi khác truy cập:

Website: https://www.goevo.vn/ hoặc fanpage: https://www.facebook.com/EVObyTrustingSocial