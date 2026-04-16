Thấy gì từ việc Vietjet của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo xin làm sân bay?

Thông báo số 80 ngày 7/4 của Văn phòng Chính phủ đã có phản hồi về đề xuất làm sân bay của Vietjet Air (Vietjet, mã chứng khoán: VJC).

Thường trực Chính phủ hoan nghênh và đánh giá cao việc Vietjet chủ động nghiên cứu, đề xuất tham gia đầu tư hạ tầng hàng không. Theo đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và UBND các địa phương liên quan khẩn trương xử lý đề xuất của Vietjet theo thẩm quyền.

Tại một số dự án cụ thể, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chỉ đạo ACV phối hợp với Vietjet trong quá trình lập quy hoạch chi tiết Nhà ga T1 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, bảo đảm phù hợp định hướng phát triển.

Với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Vietjet cũng được yêu cầu làm việc với nhà đầu tư dự án để thống nhất phương án hợp tác đầu tư trên cơ sở hiệu quả và chia sẻ lợi ích. Vietjet là hãng bay thương mại của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Động thái xin phép được làm cả hạ tầng sân bay của hãng diễn ra trong bối cảnh “cuộc chơi” hàng không được đánh giá là ngày càng khốc liệt.

"Cuộc chiến" hàng không xoay trục

Nhu cầu hàng không tăng mạnh, đặc biệt với động lực từ khách du lịch quốc tế bùng nổ, hàng không Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất khu vực (ghi nhận tại báo cáo triển vọng thị trường hàng không thương mại - CMO của Boeing).

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, năm qua ngành hàng không vận chuyển khách quốc tế đạt 46,6 triệu lượt, tăng 12%, trong khi sản lượng hàng hóa đạt khoảng 1,3 triệu tấn, tăng tới 22% so với năm trước.

Đà tăng trưởng này được hỗ trợ bởi mạng lưới đường bay quốc tế ngày càng mở rộng. Các hãng hàng không nội địa đã triển khai mở đường bay mới và phục hồi đường bay phù hợp với năng lực khai thác của các hãng.

Sang quý đầu năm nay, tổng lượng khách ước đạt 6,76 triệu lượt, tăng hơn 12% so với cùng kỳ 2025 và là mức cao nhất của quý I các năm từ trước đến nay. Động lực này đang mở ra cơ hội tăng trưởng cho ngành hàng không.

Ngành cũng đang chứng kiến sự gia nhập mạnh mẽ từ các “đại gia” như Sun Group, Tập đoàn Crystal Bay của ông Nguyễn Đức Chi, Tập đoàn T&T nhà bầu Hiển…

Cuộc chơi hàng không Việt Nam theo chuyên gia sẽ không còn dừng lại ở cuộc chiến giá vé, mà đang tiến tới một cuộc cạnh tranh toàn diện về hệ sinh thái: từ vận tải, hạ tầng cảng hàng không đến logistics và dịch vụ mặt đất.

Thực tế, trước khi Vietjet được chấp thuận về chủ trương tham gia đầu tư hạ tầng hàng không, tại Việt Nam, hoạt động đầu tư và khai thác sân bay lâu nay chủ yếu do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và một số doanh nghiệp lớn đảm nhiệm, nổi trội là Sun Group. Một số doanh nghiệp tư nhân ngoài ngành hàng không cũng đã tham gia đầu tư sân bay.

Ở diễn biến khác, nhóm "mới nổi" Sun PhuQuoc, Bamboo Airways, Vietravel Airlines còn đang cạnh tranh quyết liệt ở phân khúc du lịch và các chặng bay "trục nan" - mô hình mạng lưới logistics, hàng không, hoặc phân phối, sử dụng một điểm trung tâm để kết nối và điều phối hàng hóa/hành khách đến nhiều điểm vệ tinh khác nhau, giúp tối ưu hóa chi phí và hiệu quả bằng cách tập trung luồng vận chuyển qua trung tâm thay vì thiết lập nhiều tuyến điểm phức tạp.