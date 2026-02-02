Thanh toán không tiền mặt gấp 28 lần GDP, giao dịch qua ATM giảm mạnh

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, sau thời gian triển khai Quyết định số 1813 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt phát triển khá mạnh.

Theo đó, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 gấp khoảng 28 lần GDP, vượt mục tiêu đề ra. Số lượng và giá trị giao dịch bình quân hàng năm tăng tương ứng 58,86% và 24,36%.

So với năm 2024, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 42,21% về số lượng và 22,65% về giá trị so với năm trước; qua kênh Internet tăng 53,95% về số lượng và 35,75% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 36,62% về số lượng và 20,07% về giá trị.

Trong đó qua phương thức QR code tăng 50,94% về số lượng và 124,06% về giá trị; qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 6,07% về số lượng và 56,55% về giá trị; qua hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tăng 24,33% về số lượng và 7,71% về giá trị.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Tính đến tháng 12/2025, số lượng thẻ ngân hàng đang lưu hành đạt trên 164 triệu thẻ (tăng 5,32% so với cùng kỳ năm 2024). Trong giai đoạn 2021-2025, bình quân hàng năm, số lượng giao dịch nội địa qua thẻ ngân hàng tăng khoảng 13,9%; với giá trị giao dịch tăng 12,08%.

Tính đến cuối năm 2025, số lượng ATM giảm 1,09% so với năm 2024; số lượng POS tăng 19,86% so với năm 2024. Trong năm 2025, giao dịch qua ATM giảm 17,30% về số lượng và giảm 6,02% về giá trị so với năm 2024.

Thực hiện Đề án 06, ngành ngân hàng xác định dữ liệu dân cư là "nguồn tài nguyên vàng" để làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu ngành. Công tác làm sạch dữ liệu được phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, đảm bảo dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống".

Tính đến ngày 23/1, cả ngành ngân hàng đã có hơn 146,1 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân; hơn 1,6 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức có tài khoản thanh toán đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc ứng dụng VneID.

Trong giai đoạn 2021-2025, bình quân hàng năm, giao dịch qua kênh Internet tăng tương ứng 60,6% về số lượng và 31,92% về giá trị; giao dịch qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng 73,32% về số lượng và 52,55% về giá trị; giao dịch qua kênh QR Code tăng tương ứng 106,24% về số lượng và 128,15% về giá trị.

Đến cuối năm 2024, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt 86,97%. Tính đến tháng 12/2025, số lượng tài khoản thanh toán của cá nhân đạt trên 232 triệu tài khoản, tăng 13,68% so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đến cuối năm 2024 đạt 66,8%.