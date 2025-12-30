Ngân hàng phát hơn 2,4 triệu cảnh báo, chặn 2.900 tỷ đồng giao dịch rủi ro

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, việc triển khai Đề án 06 và Kế hoạch 01 trong toàn ngành ngân hàng tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm sạch dữ liệu khách hàng, tăng cường định danh điện tử và phòng, chống gian lận trong hoạt động thanh toán.

Tính đến ngày 26/12, toàn ngành đã quản lý hơn 143 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,5 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức có tài khoản thanh toán.

Trong số này, thông tin sinh trắc học đã được đối chiếu thông qua căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc ứng dụng VNeID. Bên cạnh đó, khoảng 22,14 triệu khách hàng cá nhân và 392 khách hàng tổ chức có ví điện tử đang hoạt động đã được thu thập, đối chiếu sinh trắc học với CCCD gắn chip thông qua ứng dụng ví điện tử.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) đã phối hợp với Cục C06 (Bộ Công an) hoàn thành 7 đợt đối chiếu, làm sạch dữ liệu với khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng theo phương thức offline.

Hiện có 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán triển khai xác thực CCCD gắn chip qua ứng dụng điện thoại; 63 tổ chức tín dụng ứng dụng CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy; 32 tổ chức tín dụng và 15 trung gian thanh toán đang triển khai xác thực thông tin qua VNeID.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đã đưa vào vận hành Hệ thống giám sát các tài khoản thanh toán, ví điện tử nghi ngờ gian lận, giả mạo (SIMO). Hệ thống cho phép các tổ chức thành viên báo cáo, chia sẻ thông tin về tài khoản đáng ngờ, từ đó hỗ trợ các tổ chức tín dụng đưa ra quyết định ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh lại trước khi giao dịch trực tuyến.

Nhờ triển khai SIMO, đến hết ngày 28/12 đã có hơn 2,4 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo rủi ro. Trong đó, hơn 776.000 lượt khách hàng đã chủ động tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng giá trị giao dịch được ngăn chặn lên tới hơn 2.900 tỷ đồng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, các kết quả trên cho thấy hiệu quả rõ nét của việc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh điện tử và chia sẻ thông tin trong phòng, chống gian lận, qua đó góp phần bảo vệ an toàn tài khoản và quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng số.