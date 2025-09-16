Thanh toán không tiền mặt: Làn sóng thay đổi thói quen tiêu dùng

Lợi ích đa chiều từ thanh toán không tiền mặt

Đối với người dân, thanh toán số mang lại nhiều giá trị thiết thực. Các giao dịch có thể được thực hiện mọi lúc, mọi nơi, nhanh chóng và an toàn. Việc chi tiêu cũng trở nên minh bạch hơn, khi mỗi giao dịch đều được lưu vết rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý tài chính cá nhân.

Các giao dịch có thể được thực hiện mọi lúc, mọi nơi, nhanh chóng và an toàn (Ảnh: VietinBank).

Với doanh nghiệp, thanh toán không tiền mặt mang lại lợi thế trong quản trị dòng tiền. Các khoản thu - chi được xử lý tức thì, hạn chế tình trạng chậm trễ hay sai sót, đồng thời tăng tính minh bạch trong báo cáo tài chính.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, đòi hỏi chuẩn mực quản trị hiện đại để nâng cao sức cạnh tranh.

Ở tầm vĩ mô, thanh toán không tiền mặt giúp giảm chi phí vận hành xã hội, từ in ấn - lưu thông tiền giấy đến quản lý an ninh. Đồng thời, nó tạo ra một hệ sinh thái kết nối chặt chẽ giữa ngân hàng, thương mại điện tử, dịch vụ công và người dân. Nhờ đó, Việt Nam có thể tiến nhanh hơn trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số.

Xu hướng tương lai

Theo Ngân hàng Nhà nước, giá trị thanh toán không tiền mặt trong năm 2024 đạt trên 295,2 triệu tỷ đồng, gấp 26 lần GDP của Việt Nam. Chỉ tính riêng quý I/2025, số lượng giao dịch tăng 44,43% so với cùng kỳ, trong đó thanh toán qua QR code bứt phá với mức tăng 81,64%.

Những con số này cho thấy Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ phát triển dịch vụ thanh toán số hàng đầu khu vực.

Phương thức quét QR code đã trở thành xu hướng nổi bật. Từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở đô thị cho đến các điểm bán hàng nhỏ lẻ ở vùng nông thôn, mã QR dần trở thành “cầu nối số” phổ biến.

Đây không chỉ là một hình thức thanh toán tiện lợi, mà còn góp phần mở rộng dịch vụ tài chính tới các nhóm dân cư chưa có điều kiện tiếp cận ngân hàng truyền thống.

Trong thời gian tới, dự kiến, hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với sự tích hợp ngày càng chặt chẽ giữa ngân hàng số, ví điện tử, thương mại điện tử và dịch vụ công.

Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) hay điện toán đám mây sẽ được ứng dụng nhiều hơn nhằm cá nhân hóa dịch vụ và tăng cường an toàn giao dịch.

Từ đây, thanh toán không tiền mặt không chỉ đơn thuần là một phương tiện, mà sẽ trở thành nền tảng để thúc đẩy tài chính toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp và góp phần vào tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

Bên cạnh những lợi ích rõ rệt, thanh toán không tiền mặt cũng đặt ra thách thức về an ninh dữ liệu và niềm tin người dùng. Các hình thức lừa đảo trực tuyến, giả mạo giao dịch hay tấn công mạng ngày càng tinh vi, đòi hỏi hệ thống ngân hàng và các đơn vị trung gian phải đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ bảo mật.

Thanh toán không tiền mặt đang bùng nổ tại Việt Nam, trở thành thói quen mới của người tiêu dùng (Ảnh: VietinBank).

Ngoài ra, một bộ phận người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt và chưa thực sự quen với các dịch vụ tài chính số. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức cộng đồng, đẩy mạnh giáo dục tài chính và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ thân thiện, dễ tiếp cận sẽ là yếu tố then chốt giúp làn sóng thanh toán không tiền mặt lan tỏa sâu rộng hơn.

VietinBank luôn tích cực đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, từ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp FDI cho đến hàng trăm nghìn doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước. Không chỉ hỗ trợ về vốn, VietinBank còn tiên phong triển khai nhiều giải pháp tài chính toàn diện để đồng hành cùng doanh nghiệp.

Theo đó, ngân hàng chủ động và có trách nhiệm triển khai các chương trình tín dụng, gói tín dụng, chính sách miễn, giảm lãi, phí, qua đó giúp hàng loạt doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp thiết thực vào việc cụ thể hóa chủ trương phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân - “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia” theo chủ trương của Đảng.

Đồng thời, VietinBank từng bước thực thi chiến lược phát triển bền vững, thông qua thúc đẩy tín dụng trong các lĩnh vực năng lượng xanh, xuất khẩu xanh, công trình xanh, mang lại lợi ích môi trường, xã hội nhằm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành ngân hàng phát triển bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi xanh của quốc gia.