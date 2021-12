Thanh Hóa lập kỷ lục về thu ngân sách giữa "bão" Covid-19

Dân trí Mặc dù ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19, năm 2021, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thanh Hóa đứng thứ 5 cả nước, thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay.

Đó là thông tin được đưa ra tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, các đại biểu tập trung thảo luận và thông qua các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, kế hoạch năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm khác, đồng thời xem xét quyết định 38 tờ trình của UBND tỉnh Thanh Hóa về những vấn đề liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đất đai, biên chế, các cơ chế, chính sách, chủ trương đầu tư các dự án...

Mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng Thanh Hóa vẫn thu ngân sách Nhà nước cao nhất từ trước tới nay (Ảnh: CTV).

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 của Thanh Hóa ước đạt 8,85%, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (sau Quảng Ninh, Hải Phòng, Gia Lai và Ninh Thuận).

Cụ thể, về sản xuất công nghiệp cơ bản thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19, là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của Thanh Hóa; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 16,93% so với cùng kỳ. Có 19/26 sản phẩm chủ yếu tăng so với cùng kỳ, nhiều sản phẩm tăng cao như: Dầu ăn, thép các loại, quần áo may sẵn…

Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản tiếp tục có bước phát triển và khá toàn diện, giữ vai trò quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 1,61 triệu tấn, vượt 4,5% kế hoạch; năng suất các cây trồng chủ lực đều tăng so với cùng kỳ, trong đó năng suất lúa và ngô đạt cao nhất từ trước đến nay.

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; dự kiến đến hết năm 2021 có 11 đơn vị cấp huyện, 336 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 101 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng, nâng tổng số sản phẩm OCOP tại Thanh Hóa lên 169 sản phẩm.

Theo ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa thì đây là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn (Ảnh: Thanh Tùng).

Năm 2021, tỉnh Thanh Hóa thu ngân sách Nhà nước cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 32.420 tỷ đồng, vượt 22% dự toán năm và tăng 3% so với cùng kỳ. Chi ngân sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên các lĩnh vực, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 137.630 tỉ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Thu hút được 87 dự án đầu tư trực tiếp (8 dự án FDI) với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 23.878 tỉ đồng và 112,7 triệu USD.

Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt kết quả tích cực; đến ngày 25/11, giải ngân đạt 8.211,7 tỉ đồng, bằng 89,1% kế hoạch, cao hơn 5% so với cùng kỳ và đứng thứ 2 cả nước.

