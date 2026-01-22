Làm dự án Sông Hồng, công ty địa ốc của tỷ phú Trần Bá Dương tăng vốn mạnh

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa nâng vốn điều lệ từ 18.200 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp không được công bố cụ thể. Tuy nhiên, theo như hồ sơ đăng ký cho thấy toàn bộ vốn góp đều bằng tiền đồng Việt Nam, đến từ nguồn vốn tư nhân trong nước và không có sự tham gia của cổ đông nước ngoài.

Đây là lần tăng vốn đầu tiên của Đại Quang Minh trong năm 2026. Trước đó, trong năm 2025, doanh nghiệp đã thực hiện 3 đợt tăng vốn liên tiếp. Cụ thể, cuối tháng 1/2025, vốn điều lệ được nâng từ 10.920 tỷ đồng lên 14.520 tỷ đồng. Tiếp đó, công ty tăng vốn lên 16.620 tỷ đồng vào tháng 6/2025 và đạt 18.200 tỷ đồng vào tháng 7/2025.

Sau đợt tăng vốn mới nhất, quy mô vốn điều lệ đã vượt qua hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn trên thị trường như Khang Điền (11.222 tỷ đồng), Becamex Group (10.350 tỷ đồng) hay Kinh Bắc (9.416 tỷ đồng). Mức vốn này cũng đưa Đại Quang Minh tiến sát Novaland (20.476 tỷ đồng) và chỉ xếp sau Vinhomes (41.074 tỷ đồng).

Đáng chú ý, động thái này của công ty diễn ra trong bối cảnh ông Trần Đăng Khoa, hay được gọi là Khoa “khàn”, vừa bất ngờ tái xuất với vai trò Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh thay ông Trần Bá Dương.

Văn phòng Đại Quang Minh (Ảnh: IT).

Ông Trần Đăng Khoa, sinh năm 1970, là gương mặt quen thuộc trên thị trường bất động sản. Với chất giọng khàn đặc trưng nên ông còn có tên gọi khác là “Khoa khàn” hay “Khoa Keangnam”.

Ông Khoa là nhà sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Đại Quang Minh, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016.

Đại Quang Minh là nhà đầu tư tiên phong vào Thủ Thiêm với dự án đình đám Khu đô thị Sala. Mới đây nhất, công ty này cùng các thành viên trong liên danh nhà đầu tư đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Dự án Sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Quy mô nghiên cứu lên tới khoảng 11.000ha, được chia thành bốn dự án thành phần độc lập, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và đi qua 19 xã, phường thuộc địa bàn TP Hà Nội.