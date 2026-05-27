Tất bật chuẩn bị cho hội thảo về tăng trưởng kinh tế 2 con số chiều 27/5
(Dân trí) - Hội thảo về tăng trưởng kinh tế 2 con số nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 do báo Dân trí tổ chức sẽ diễn ra chiều nay (27/5). Việc chuẩn bị đang ở những khâu cuối.
Hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới, hành động mới” sẽ được tổ chức vào 13h30 hôm nay (27/5) tại khách sạn Pullman (Hà Nội).
Trước thời điểm diễn ra hội thảo, công tác chuẩn bị tại khu vực tổ chức đang được khẩn trương hoàn thiện để sẵn sàng đón các chuyên gia, doanh nghiệp và đại biểu tham dự. Từ những ngày qua, đội ngũ kỹ thuật và hậu cần đã tất bật hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.
Không gian hội trường cũng đã hoàn tất việc sắp xếp ghế ngồi, khu vực dành cho diễn giả và khách mời doanh nghiệp. Ban tổ chức đã dành một số lượng vé tiêu chuẩn và vé VVIP cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự.
Khu vực sân khấu chính được lắp đặt hệ thống màn hình LED cỡ lớn, âm thanh, ánh sáng và đường truyền phục vụ chương trình tọa đàm, thảo luận chuyên sâu.
Bàn đại biểu được bố trí gọn gàng với bảng tên, tài liệu. Nhiều nhân sự liên tục rà soát danh sách khách mời, kiểm tra công tác an ninh và điều phối tác nghiệp báo chí nhằm bảo đảm chương trình diễn ra thông suốt.
Các backdrop, standee mang nhận diện của Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 được bố trí đồng bộ tại nhiều vị trí bên trong khu vực tổ chức. Hội thảo hứa hẹn mang đến góc nhìn đa chiều về cơ hội tăng trưởng của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, tác động của chuyển dịch chuỗi cung ứng và các tiêu chuẩn xanh đối với doanh nghiệp Việt Nam.
Khu vực check-in và nhận tài liệu dành cho khách mời, chuyên gia và phóng viên được bố trí ngay sảnh hội trường. Ban tổ chức áp dụng hình thức quét mã QR để xác nhận thông tin và nhận tài liệu, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, đồng thời tăng tính thuận tiện và chuyên nghiệp trước giờ diễn ra hội thảo.
Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần làm rõ những cơ hội và thách thức của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời phân tích vai trò của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững.
Diễn đàn ESG Việt Nam là sự kiện thường niên do báo Dân trí khởi xướng và tổ chức từ năm 2024. Điểm nhấn của Diễn đàn là chuỗi hoạt động hội thảo, tọa đàm, company tour và lễ vinh danh Vietnam ESG Awards tôn vinh các đơn vị thực thi tốt ESG.
Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 có chủ đề “Nắm bắt cơ hội - Dẫn dắt tăng trưởng” . Chủ đề của Diễn đàn được lựa chọn trong bối cảnh các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) ngày càng trở thành yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Diễn đàn năm nay không chỉ tập trung vào tính cấp thiết của việc hành động sớm mà còn đặt trọng tâm vào vai trò tiên phong của doanh nghiệp và tổ chức trong việc chuyển hóa thách thức thành động lực dẫn dắt tăng trưởng bền vững.
