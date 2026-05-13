Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2026 họp rà soát, hoàn thiện tiêu chí

Chiều 13/5, phiên họp của Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards 2026 diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại tòa soạn báo Dân trí ở Hà Nội.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam, ghi nhận và trân trọng những đóng góp của các chuyên gia trong Hội đồng Thẩm định, góp phần quan trọng làm nên thành công của Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2024 và 2025 cùng 2 mùa Vietnam ESG Awards.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam và Hội đồng Thẩm định đã có kinh nghiệm xây dựng bộ tiêu chí cho Vietnam ESG Awards qua các mùa trước. Vì vậy, công tác chuẩn bị cho năm nay sẽ thuận lợi hơn. “Các bên sẽ cùng phối hợp, thiết lập một khung tiêu chí vững chắc, tạo nền tảng để khởi động Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 với nhiều hoạt động sôi nổi, hiệu quả từ nay đến cuối năm”, ông nói.

Năm nay, Ban Tổ chức đã thảo luận và tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp để lựa chọn chủ đề “Nắm bắt cơ hội - Dẫn dắt tăng trưởng”. Qua 2 kỳ tổ chức đầu tiên, Diễn đàn đã gợi mở nhiều vấn đề quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, sự quan tâm, hiểu biết của cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân về ESG nói riêng và phát triển bền vững nói chung.

Đặc biệt, năm ngoái, trên nền tảng tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Diễn đàn đã lựa chọn chủ đề “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững” và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Năm nay, Tổng biên tập Phạm Tuấn Anh cho biết Ban Tổ chức nhận thức rõ quyết tâm lớn từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Bộ ngành trong mục tiêu hướng tới tăng trưởng kinh tế 2 con số, không chỉ trong ngắn hạn mà còn duy trì trong dài hạn. “Đây là mục tiêu tham vọng nhưng phù hợp với định hướng phát triển bền vững và ESG mà chúng ta đã kiên trì theo đuổi trong những năm qua”, ông nhấn mạnh.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí (Ảnh: Hải Long).

Ông nêu mong muốn Diễn đàn ESG Việt Nam năm nay không chỉ tạo động lực để doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững trong tương lai, mà còn thúc đẩy hành động và mang lại kết quả ngay từ hiện tại.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, “tăng trưởng” và “bền vững” là 2 yếu tố song hành, gắn bó chặt chẽ trong bối cảnh hiện nay luôn tồn tại cả cơ hội lẫn thách thức. Trong đó, thách thức cần vượt qua và cơ hội cần được chủ động nắm bắt. “Thông qua Diễn đàn, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo ra không gian để doanh nghiệp nhận diện những cơ hội đang hiện hữu, thậm chí kiến tạo thêm những cơ hội mới từ chính động lực tăng trưởng nội tại”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh công tác tổ chức, nội dung trọng tâm Hội đồng Thẩm định cần bàn luận là công tác chuẩn bị cho Vietnam ESG Awards 2026 với hệ thống tiêu chí kế thừa nền tảng đã được xây dựng công phu qua 2 kỳ Diễn đàn trước.

Ông nói: “Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp từ Hội đồng thẩm định nhằm rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các tiêu chí cho phù hợp với bối cảnh mới, qua đó bảo đảm việc sàng lọc, đánh giá và tôn vinh đúng những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật, hiệu quả trong việc vận dụng ESG vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững”.

Doanh nghiệp cần biến ESG thành doanh thu và lợi thế cạnh tranh

TS Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, Giám đốc điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, cho rằng việc Ban tổ chức triển khai hoạt động ESG Company Tour trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu cách thức triển khai ESG trên thực tế, thay vì chỉ dừng ở lý thuyết hay báo cáo.

“Đây là dịp để khách mời, đối tác, khách hàng tiềm năng cũng như cơ quan quản lý có cái nhìn cụ thể hơn về cách doanh nghiệp thực hành ESG trong hoạt động sản xuất, kinh doanh”, bà nói.

Cụ thể, ở góc độ doanh nghiệp, ESG Company Tour không chỉ mang ý nghĩa quảng bá hình ảnh, thương hiệu mà còn giúp doanh nghiệp kết nối với các đối tác, khách hàng tiềm năng thông qua việc minh chứng năng lực triển khai ESG thực chất.

Theo TS Lê Thái Hà, với cơ quan quản lý, hoạt động này cũng giúp ghi nhận rõ hơn mức độ cam kết và cách doanh nghiệp hiện thực hóa các tiêu chí phát triển bền vững. Đây là mô hình mang lại lợi ích cho nhiều bên. “Ban Tổ chức nên ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp từng được vinh danh qua các mùa ESG trước đây, đồng thời bảo đảm tính đại diện ở nhiều nhóm như sản xuất, dịch vụ, doanh nghiệp vừa và nhỏ…”, bà đề xuất.

Theo bà Hà, nếu các workshop đóng vai trò cung cấp kiến thức, đào tạo chuyên môn về ESG, thì ESG Company Tour sẽ giúp cá nhân, tổ chức tham gia có trải nghiệm thực tế hơn về quá trình triển khai tại doanh nghiệp.

TS Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture (Ảnh: Hải Long).

“Đối với bộ tiêu chí Vietnam ESG Awards 2026, tôi đồng tình với định hướng duy trì khung đánh giá cốt lõi gồm 3 trụ cột E - S - G. Đây là nền tảng đã được định hình qua các mùa tổ chức và cần được giữ ổn định để bảo đảm tính kế thừa cũng như độ nhận diện của chương trình”, bà nói.

Theo vị này, năm ngoái chương trình có bổ sung thêm yếu tố khoa học công nghệ, tuy nhiên năm nay không nhất thiết tách riêng thành một nhóm tiêu chí độc lập. Do chủ đề năm nay gắn với định hướng “Nắm bắt cơ hội - Dẫn dắt tăng trưởng”, bộ tiêu chí phụ nên được điều chỉnh theo hướng bám sát chủ đề này hơn.

“Có thể ưu tiên vinh danh những doanh nghiệp biết chuyển hóa ESG thành động lực tăng trưởng, tạo ra doanh thu xanh, mô hình kinh doanh xanh hoặc các sáng kiến ESG mang lại hiệu quả thực tế cho hoạt động sản xuất, kinh doanh”, bà nói.

Theo TS Lê Thái Hà, bộ tiêu chí năm nay cũng nên tăng tỷ trọng các chỉ số định lượng liên quan đến hiệu quả tăng trưởng, năng suất, tiết kiệm chi phí, mở rộng thị trường hay năng lực cạnh tranh nhờ ESG.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp, đề xuất các hoạt động năm nay cần nhấn mạnh hơn yếu tố xã hội trong ESG, đồng thời bổ sung nội dung cam kết ESG và các chương trình hành động vì cộng đồng vào hệ thống tiêu chí đánh giá.

Ông cho rằng doanh nghiệp càng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng, kết nối với các trường đại học, cao đẳng và các chương trình xã hội thì càng cần được ghi nhận, đánh giá cao trong hệ thống chấm điểm.

Ông Mạc Quốc Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh xu hướng nổi bật năm nay sẽ là dữ liệu và an ninh dữ liệu, bao gồm an toàn thị trường, khách hàng, dòng vốn và hệ thống quản trị thông tin. Theo ông, công tác truyền thông cần đóng vai trò định hướng, giúp doanh nghiệp tiếp cận và vận hành theo các chuẩn mực an toàn, bền vững hơn.

ESG không nên chỉ được xem là bộ tiêu chí tuân thủ, mà phải trở thành yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh

Ông Vũ Thanh Thắng, Chủ tịch Công ty cổ phần AIZ, cho rằng trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, bảo vệ và quản trị dữ liệu cần được xem là một trong những nội dung trọng tâm khi triển khai ESG tại doanh nghiệp.

“Dữ liệu hiện là tài sản quan trọng của doanh nghiệp, do đó các vấn đề liên quan đến quản trị dữ liệu, an toàn và bảo mật thông tin cần được đưa vào chương trình của Diễn đàn ESG Việt Nam 2026”, ông nói.

Bên cạnh đó, vị này cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là chủ đề cần được quan tâm nhiều hơn trong các workshop của Diễn đàn ESG Việt Nam 2026. Tại Việt Nam, quá trình ứng dụng AI trong doanh nghiệp mới ở giai đoạn đầu, đặc biệt với các doanh nghiệp sản xuất vẫn còn thiếu định hướng và chuyên gia tư vấn về chuyển đổi AI.

Do đó, Ban Tổ chức có thể cân nhắc triển khai workshop với các chuyên gia trong hội đồng nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn cách ứng dụng AI vào quản trị, vận hành, tối ưu sản xuất cũng như quản trị dữ liệu. “Đây không chỉ là xu hướng công nghệ mà còn là một cuộc cách mạng có tác động rất lớn tới mô hình phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới”, ông nói.

Ông Vũ Thanh Thắng trao đổi (Ảnh: Hải Long).

Ông Phạm Tuấn Anh, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), đánh giá báo Dân trí tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam đã tạo được hiệu ứng tích cực, góp phần lan tỏa những giá trị thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Theo ông, Diễn đàn ESG năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều định hướng lớn được Đảng và Nhà nước đặt ra như triển khai Nghị quyết 57 và mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Vì vậy, các nội dung của Diễn đàn cần tập trung làm rõ vai trò của ESG trong thúc đẩy tăng trưởng, xem đây không phải là xu hướng mang tính phong trào mà là xu thế tất yếu của phát triển.

Ông cho rằng cần có cách nhìn đầy đủ hơn về ESG đối với doanh nghiệp, bởi đây là lực lượng tạo nên năng lực cạnh tranh quốc gia. ESG không nên chỉ được xem là bộ tiêu chí tuân thủ, mà phải trở thành yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ông Phạm Tuấn Anh, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Trong giai đoạn đầu, nhiều doanh nghiệp có thể phản ứng do lo ngại chi phí tăng hoặc năng suất bị ảnh hưởng, nhưng nếu có tư duy đúng, ESG sẽ trở thành động lực phát triển và là nền tảng giúp doanh nghiệp nâng cấp vị thế trong chuỗi giá trị. Ông cũng nhấn mạnh việc quảng bá, lan tỏa ESG cần được đặt trong một chiến lược tổng thể, có sự trao đổi, thảo luận để điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn và bối cảnh phát triển mới.

PGS.TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đời sống xã hội (Social Life), cho rằng Ban tổ chức cần duy trì sự ổn định của hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá qua các năm diễn ra Diễn đàn ESG Việt Nam. “Đồng thời, bộ tiêu chí cũng cần được chuẩn mực hóa theo hướng rõ ràng, có tính định lượng cao hơn nhằm giúp doanh nghiệp dễ theo dõi, đối chiếu và xây dựng lộ trình triển khai ESG bài bản”, ông nói.

Quang cảnh phiên thảo luận (Ảnh: Hải Long).

“Đối với hoạt động ESG Company Tour, đây là một trong những điểm nhấn giúp lan tỏa giá trị và ý nghĩa thực tiễn của chương trình. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu khi chưa có quá trình thẩm định hồ sơ đầy đủ, Ban Tổ chức nên ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp từng được vinh danh ở những mùa trước tham gia”, ông Lộc nói.

Qua đó, vị này cho rằng khách mời có thể nhìn thấy rõ hơn sau một năm doanh nghiệp đã thay đổi như thế nào, triển khai ESG ra sao và tạo ra những kết quả thực chất gì trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

TS Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc chuyên môn Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), cho rằng Vietnam ESG Awards đã tạo được tính ổn định qua các năm và dần xây dựng được thương hiệu riêng. Theo ông, ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm, tìm hiểu về danh vị này cũng như cách thức tham gia.

Ông Bùi Thanh Minh (Ảnh: Hải Long).

Ông nhận định Vietnam ESG Awards cần phát huy thêm vai trò kết nối để doanh nghiệp nhìn vào các tiêu chí, tiêu chuẩn ESG. Hệ thống tiêu chí hiện nay đã tiệm cận với các chuẩn đo lường quốc tế. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia và quy trình đánh giá cũng được duy trì tương đối ổn định, khách quan.

TS Mạc Quốc Anh, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, Viện trưởng Viện kinh tế và phát triển doanh nghiệp, cho rằng không nên xem công nghệ là yếu tố duy nhất hay giữ vai trò chi phối trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Theo ông, tăng trưởng bền vững cần là sự tổng hòa của nhiều yếu tố như năng suất lao động, nguồn vốn, mở rộng thị trường, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, công nghệ chỉ nên được nhìn nhận là công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện năng suất lao động và tối ưu vận hành.

“Việc ứng dụng công nghệ cũng cần đặt trong bài toán hiệu quả thực tế của doanh nghiệp, bởi để đầu tư công nghệ cần có nguồn lực tài chính và chiến lược phù hợp. Điều cốt lõi vẫn là hiệu quả tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thay vì quá phụ thuộc vào công nghệ như một giải pháp duy nhất”, ông nói.

Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh cho biết qua các ý kiến thảo luận, Ban Tổ chức sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị và tổ chức chuỗi sự kiện thuộc Diễn đàn ESG Việt Nam 2026.

Liên quan đến các tiêu chí của Vietnam ESG Awards 2026, theo ông Phạm Tuấn Anh, ngay từ mùa đầu tiên, bộ tiêu chí đã đưa các yếu tố khoa học công nghệ vào trong từng thành phần E, S, G như một tiêu chí nền tảng.

Tuy nhiên, Ban Tổ chức cũng đang cân nhắc mức độ điều chỉnh phù hợp trong năm nay, theo hướng vừa bảo đảm vai trò của khoa học công nghệ, vừa tránh việc nhấn mạnh quá nhiều mà thiếu tính cân đối trong tổng thể bộ tiêu chí. Trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện từ 2 mùa trước, Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh để phù hợp hơn với bối cảnh và yêu cầu thực tiễn.