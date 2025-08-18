Tập đoàn Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam đồng hành cùng “Ngày hội bình yên”

Sự kiện tôn vinh lực lượng công an, gắn kết cộng đồng

Trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm thành lập Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cục Công tác chính trị Bộ Công an tổ chức chương trình “Ngày hội bình yên” từ ngày 16/8 đến 19/8 tại Phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội với nhiều hoạt động vừa trang trọng tri ân, vừa sôi động gắn kết cộng đồng.

“Ngày hội bình yên” từ ngày 16/8 đến 19/8 tại Phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội (Ảnh: BTC).

Sự kiện tái hiện chân thực công việc thường ngày của chiến sĩ công an, từ giữ gìn trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm đến cứu hộ, cứu nạn. Các gian hàng và triển lãm hình ảnh, kỷ vật quý khắc họa 80 năm vẻ vang của lực lượng, giúp người dân - đặc biệt là thế hệ trẻ - hiểu rõ hơn sự hy sinh, tận tụy và thêm tự hào về giá trị bình yên hôm nay.

Không chỉ vậy, “Ngày hội bình yên” còn là điểm hẹn văn hóa cuối tuần với nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc như biểu diễn các bài hát ca ngợi non song đất nước, lực lượng vũ trang, nhảy dân vũ, nhạc kịch, nhạc jazz…, cùng phần hoạt náo vui nhộn cho trẻ em. Không khí rộn ràng, gần gũi biến sự kiện trở thành điểm đến hấp dẫn cho mọi lứa tuổi.

Sự kiện diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn (Ảnh: BTC).

Sắc màu công nghệ tại “Ngày hội bình yên”

Với Tập đoàn Geleximco, Omoda & Jaecoo Việt Nam và Ngân hàng An Bình (ABBANK), sự kiện này còn là dịp để cùng tri ân, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân cũng như tiếp nối tinh thần đồng hành cùng đất nước, lan tỏa giá trị bình yên trong thời kỳ hòa bình.

Omoda C7 được trưng bày tại gian hàng Omoda & Jaecoo Việt Nam (Ảnh: BTC).

“Chúng tôi tự hào khi được đồng hành tại sự kiện tôn vinh những người đang ngày đêm gìn giữ bình yên cho nhân dân, Tổ quốc. Với phương châm kinh doanh gắn liền với mục tiêu an sinh xã hội, tri ân người có công, từ nhiều năm nay, Tập đoàn Geleximco chú trọng các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp thông qua nhiều chương trình ý nghĩa như Ngày hội bình yên”, đại diện Tập đoàn Geleximco chia sẻ.

Các mẫu xe có thiết kế hiện đại, thời thượng, an toàn (Ảnh: BTC).

Trong khuôn khổ sự kiện, gian hàng Omoda & Jaecoo Việt Nam là một trong những điểm nhấn đặc biệt. Thương hiệu mang đến không gian trưng bày dải sản phẩm công nghệ thời thượng, an toàn, hiện đại, thiết kế thời trang đẹp mắt với các mẫu xe Omoda C5, Jaecoo J7, Jaecoo J7 PHEV (SHS), Omoda C7 và Jaecoo J6.

Khách hàng trải nghiệm những tính năng vượt trội của các mẫu xe (Ảnh: BTC).

Tại gian hàng, khách tham quan không chỉ được chiêm ngưỡng sản phẩm mà còn trực tiếp trải nghiệm các công nghệ an toàn tiên tiến: hệ thống hỗ trợ lái thông minh, cảnh báo phương tiện cắt ngang, giám sát tình trạng lái xe, camera toàn cảnh 540 độ…, đồng thời tìm hiểu chính sách hậu mãi vượt trội và tham gia nhiều hoạt động tương tác, minigame thú vị. Qua đó, Omoda & Jaecoo lan tỏa thông điệp “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam” ngay trong không khí tự hào của sự kiện.