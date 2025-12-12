Tập đoàn Bảo Việt đạt giải nhì Báo cáo Phát triển bền vững

Lễ trao giải Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết 2025 (Vietnam Listed Company Awards - VLCA) là chương trình dành cho doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh là một trong các doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất trong minh bạch thông tin năm 2025.

Chủ đề “Chuyển đổi kép” được lựa chọn là thông điệp xuyên suốt cho Báo cáo Phát triển bền vững của Bảo Việt khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng, cổ đông và cộng đồng trên hành trình xây dựng một tương lai an toàn, thịnh vượng và bền vững.

“Chuyển đổi kép” là sự kết hợp giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Sự thay đổi này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, hài hòa giữa lợi ích kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Bảo Việt đạt giải nhì Báo cáo Phát triển bền vững (Ảnh: Bảo Việt).

Với tầm nhìn dài hạn, Bảo Việt tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo ra những sản phẩm tài chính - bảo hiểm linh hoạt, hiệu quả.

Đồng thời, Bảo Việt cũng đẩy mạnh chuyển đổi xanh, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực bền vững, hoạt động bảo vệ môi trường và hỗ trợ doanh nghiệp, khách hàng thích ứng với nền kinh tế trung hòa carbon. Bảo Việt không chỉ là người bảo vệ tài chính, mà còn là người kết nối giữa cộng đồng và thiên nhiên, cùng nhau lan tỏa ý thức gìn giữ bản sắc tự nhiên, gìn giữ môi trường vì một cộng đồng khỏe mạnh, vì một hành tinh xanh.

Bằng việc ưu tiên các sáng kiến bền vững, Bảo Việt công bố các số liệu về khí thải nhà kính (GHG Emission) và đã thành công giảm đáng kể lượng khí thải, tiết kiệm chi phí và đóng góp tích cực trong việc bảo vệ môi trường.

Để chiến lược phát triển bền vững được thực thi hiệu quả, Bảo Việt đã xây dựng cơ chế quản lý chặt chẽ ngay từ cấp lãnh đạo cao nhất. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trực tiếp cam kết và định hướng chiến lược phát triển bền vững, thể hiện sự nghiêm túc từ tầng lãnh đạo.

Các mục tiêu được cụ thể hóa thành chỉ số đánh giá hiệu quả (KPIs) cho từng đơn vị, bao gồm cả chỉ tiêu tài chính lẫn phi tài chính (môi trường, xã hội), giúp đo lường và giám sát tiến độ một cách minh bạch.

Rủi ro liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu được Bảo Việt tích hợp vào hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM), tập trung quản lý rủi ro từ biến đổi khí hậu, môi trường và rủi ro công nghệ. Bảo Việt đã xây dựng thể chế, chính sách và cam kết tuân thủ nghiêm ngặt Luật Cạnh tranh Việt Nam, không có vi phạm liên quan đến độc quyền hay cản trở cạnh tranh trong năm 2024.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng từng bước quan tâm hơn đến việc nâng cao chính sách đa dạng và bình đẳng tại nơi làm việc và trong Hội đồng quản trị, đầu tư tâm sức hơn vào việc quản trị rủi ro phát triển bền vững, chiến lược kinh doanh và đầu tư xanh đang còn mới đối với nhiều doanh nghiệp Việt.

Hiện nay là thời điểm tính bền vững trở thành yếu tố trung tâm trong mọi quyết định chiến lược của doanh nghiệp. Phát triển bền vững không chỉ đơn thuần là việc cân đối giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường mà còn là nền tảng cho sự thịnh vượng ổn định và lâu dài cho cả cộng đồng và các thế hệ tương lai.