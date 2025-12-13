Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vào “Top 20 cổ phiếu có chỉ số phát triển bền vững xuất sắc”

Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết của tập đoàn trong việc kiến tạo giá trị bền vững và khẳng định vị thế là một trong 20 cổ phiếu có chỉ số phát triển bền vững tốt nhất, tiếp tục là thành phần của Chỉ số Phát triển bền vững Việt Nam (VNSI).

Đánh giá phát triển bền vững theo tiêu chuẩn toàn cầu

Chỉ số VNSI được HOSE phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế CHLB Đức (GIZ) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra mắt vào tháng 7/2017, nhằm đánh giá các công ty niêm yết dựa trên hơn 100 tiêu chí theo Nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD, Tiêu chuẩn toàn cầu về Báo cáo Phát triển bền vững (GRI) và Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất 2019.

Hoạt động đánh giá này dựa trên các nguồn thông tin công bố rộng rãi, thông tin từ bảng khảo sát do doanh nghiệp cung cấp và được xây dựng trên các chuẩn mực quốc tế cùng các quy định pháp luật liên quan.

Đoàn công tác của Tập đoàn Bảo Việt trao quà tới đồng bào bị thiệt hại do bão lụt, tháng 12 (Ảnh: Bảo Việt).

Chỉ số VNSI phản ánh xu hướng đầu tư bền vững theo tiêu chí Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG), với mục tiêu xác định chuẩn phát triển bền vững cho các công ty niêm yết, hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức và cá nhân xác định những doanh nghiệp có đặc tính "xanh" để đầu tư, tăng cường xu hướng phát triển bền vững của toàn bộ nền kinh tế.

Kể từ khi ra mắt đến ngày 11/11, giá trị chỉ số VNSI đã tăng trưởng mạnh mẽ 181,3%, đạt 2.828,28 điểm, vượt trội so với VN-Index trong cùng giai đoạn. Tổng giá trị vốn hóa của các cổ phiếu trong danh mục VNSI chiếm đến 43% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường.

Kết quả đánh giá vượt trội trên cả ba trụ cột ESG

Trong kỳ đánh giá mới nhất của HoSE năm 2025, cổ phiếu BVH thuộc ngành tài chính đã đạt điểm số cao ở cả ba khía cạnh môi trường, xã hội và quản trị, thể hiện sự vượt trội rõ rệt so với mức trung bình ngành và thị trường chung.

Ở trụ cột môi trường (E), BVH đạt 77%, cao hơn mức 72% của năm 2024 và vượt trội đáng kể so với trung bình ngành Tài chính (47%) cũng như trung bình VN100 (53%).

Các chỉ số hoạt động về tiêu thụ năng lượng, quản lý phát thải và quản lý chất thải đều đạt mức cao, cho thấy Bảo Việt không chỉ xây dựng được khung chính sách môi trường mạnh mẽ mà còn thực thi xuất sắc các hoạt động quản lý trong thực tế.

Chính sách môi trường của tập đoàn đạt 92%, trong khi hệ thống quản lý môi trường cũng được đánh giá ở mức 82%, thể hiện cam kết toàn diện trong việc bảo vệ môi trường.

Khắc phục hậu quả thiên tai là một trong bốn trọng tâm trong hoạt động cộng đồng của Bảo Việt (Ảnh: Bảo Việt).

Trụ cột xã hội (S) là điểm sáng nhất trong bảng thành tích của BVH, với mức điểm 93%, cao hơn mức 91% của năm 2024 và vượt xa trung bình ngành (61%) cũng như trung bình VN100 (62%). Các chính sách xã hội và chỉ số đo lường về mối quan hệ với cộng đồng địa phương và các bên hữu quan đều đạt điểm cao.

Hệ thống quản lý các vấn đề xã hội được triển khai rất hiệu quả với 94% điểm số, trong khi quan hệ với người lao động cũng đạt mức 79%. Kết quả này khẳng định Bảo Việt đã thành công trong việc xây dựng môi trường làm việc công bằng, chính sách phúc lợi tốt và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng.

Về trụ cột quản trị (G), BVH đạt 77%, cao hơn mức 58% của năm 2024 và vượt qua cả trung bình ngành và trung bình VN100 (đều 60%). Khía cạnh "Phát triển bền vững và bền bỉ" trong mục quản trị công ty đạt điểm tuyệt đối, cho thấy Hội đồng quản trị của BVH đã tích hợp các yếu tố ESG vào chiến lược kinh doanh cốt lõi và hệ thống quản trị rủi ro của tập đoàn.

Các chỉ số về quyền của cổ đông và công bố thông tin, minh bạch đều đạt 78%, đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.