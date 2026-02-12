Dầm bê tông vượt nhịp của AMACCAO là giải pháp tối ưu cho công trình lớn

Sự phát triển của các công trình lớn tại Việt Nam

Ngành xây dựng tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, với sự bùng nổ về nhu cầu của hàng loạt các công trình quy mô lớn như nhà máy sản xuất, trung tâm logistics, hay các khu thương mại phức hợp.

Theo khảo sát của Credence Research, thị trường xây dựng công trình thương mại dự kiến sẽ tăng từ 2,05 tỷ USD vào năm 2023, lên 5,1 tỷ USD vào năm 2032, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đạt 10,63%.

Các công trình công nghiệp, thương mại quy mô lớn đang dần hiện diện tại Việt Nam (Ảnh: AMACCAO).

Đi cùng với đó là nhu cầu ngày càng cao về tính đồng bộ, nét thẩm mỹ, chất lượng xây dựng và khả năng tối ưu hóa không gian sử dụng của các công trình quy mô lớn.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Kết cấu Bê tông Châu Âu Nam (Tập đoàn AMACCAO) tiếp tục khẳng định vị thế "người đồng hành" của các dự án lớn, khi sản xuất và lắp đặt thành công dầm bê tông dự ứng lực vượt nhịp dài 36m - một trong những sản phẩm có kích thước và yêu cầu kỹ thuật cao của ngành xây dựng.

Dầm vượt nhịp lớn - Lời giải tối ưu cho công trình hiện đại

Dầm bê tông dự ứng lực là một trong những cấu kiện quan trọng, được sử dụng phổ biến trong các công trình lớn như nhà xưởng, nhà kho, trung tâm logistics, nhà thi đấu, sân bay…

Với chiều dài 36m thậm chí hơn, dầm bê tông dự ứng lực thương hiệu AMACCAO do Công ty Châu Âu Nam sản xuất thuộc nhóm cấu kiện có kích thước lớn, yêu cầu cao về thiết kế, quản lý chất lượng và năng lực thi công.

Dầm bê tông dự ứng lực vượt nhịp lớn thương hiệu AMACCAO do Công ty Châu Âu Nam sản xuất (Ảnh: AMACCAO).

Một chuyên gia xây dựng công nghiệp nhận định, đây là một trong số ít những sản phẩm dầm bê tông dạng chữ nhật có trên thị trường xây dựng. Bởi lẽ, để làm được nhịp khẩu độ 36m, thông thường các chủ đầu tư phải sử dụng dầm thép hoặc dầm bê tông dạng vòm cung. Như vậy, chiều cao bụng dầm sẽ lớn, làm giảm không gian sử dụng của nhà xưởng.

Song, dầm bê tông dự ứng lực Châu Âu Nam có hình chữ nhật sẽ giúp tối ưu được rất nhiều diện tích của công trình, giúp không gian thoáng hơn và cũng có tính thẩm mỹ cao.

Ngoài ra, dầm có khả năng vượt nhịp lớn cũng giảm số lượng cột của công trình. Đặc biệt là ở một số dự án như trung tâm thương mại, các hội trường lớn, hay các cầu trên không nối giữa 2 tòa nhà, thì đây là giải pháp rất hữu hiệu giúp tiết kiệm chi phí.

Kết cấu dự ứng lực này cũng giúp giảm được chiều cao dầm so với giải pháp thi công toàn khối truyền thống, từ đó rút ngắn thời gian thi công, tối ưu chi phí cho ván khuôn và giàn giáo tại công trường.

Dầm bê tông dự ứng lực vượt nhịp dài 36m là sản phẩm có kích thước và yêu cầu kỹ thuật cao (Ảnh: AMACCAO).

Với việc làm chủ công nghệ sản xuất và thi công những sản phẩm đặc biệt như dầm 36m này, AMACCAO hỗ trợ cho các chủ đầu tư trong việc tính toán, thiết kế công năng sử dụng của công trình, tối ưu được nhu cầu sử dụng, đồng thời tiết giảm được chi phí thi công xây dựng.

Để tạo ra một sản phẩm vượt bậc về chất lượng và khác biệt về thiết kế, ông Nguyễn Văn An, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu Bê tông Châu Âu Nam, cho hay toàn bộ quá trình thiết kế, sản xuất và lắp đặt dầm 36m được Châu Âu Nam thực hiện tại nhà máy với hệ thống khuôn mẫu và dây chuyền sản xuất tự động hóa cao. Công nghệ dự ứng lực được ứng dụng để tăng khả năng chịu tải, giảm biến dạng và nâng cao tuổi thọ công trình.

Đội ngũ kỹ sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm của Châu Âu Nam trực tiếp tham gia kiểm soát từng công đoạn - từ gia công ván khuôn, cốt thép đến thi công bê tông. Sản phẩm khi xuất xưởng đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về độ chính xác, khả năng chịu lực và an toàn vận hành.

Với khả năng vượt nhịp lớn, giảm số lượng cột, tối ưu không gian sử dụng và rút ngắn thời gian thi công, dầm bê tông dự ứng lực dạng chữ nhật thương hiệu AMACCAO do Công ty Châu Âu Nam sản xuất không chỉ là bước tiến về mặt kỹ thuật mà còn là lời giải hiệu quả cho bài toán thiết kế và thi công các nhà xưởng quy mô lớn, trung tâm thương mại và công trình đô thị hiện đại.

Dầm bê tông AMACCAO được sử dụng tại Nhà máy Đông Bắc Á giúp tối ưu không gian sản xuất và đẩy nhanh tiến độ thi công (Ảnh: AMACCAO).

"Không chỉ sản xuất dòng sản phẩm dầm này, AMACCAO còn sản xuất và cung cấp rất nhiều sản phẩm bê tông đúc sẵn phục vụ trong ngành xây dựng, giao thông và thủy lợi. Chúng tôi mang lại các giải pháp đồng bộ theo xu hướng cải tiến kỹ thuật giúp giảm chi phí nhân công, tăng năng suất, rút ngắn thời gian thi công tại hiện trường, làm tăng tính thẩm mỹ cho các công trình", ông An thông tin.

Chiến lược nội địa hóa cấu kiện đặc thù - Định hình xu hướng mới

Trong suốt chặng đường 30 năm phát triển, Tập đoàn AMACCAO nói chung và công ty Châu Âu Nam nói riêng, đã triển khai nghiên cứu và sản xuất nhiều sản phẩm cấu kiện đặc thù, phức tạp… giúp nâng tầm thương hiệu Việt, được nhiều nhà thầu quốc tế lựa chọn và đánh giá cao về chất lượng.

Đơn cử như tấm vỏ hầm (segment) cho dự án Metro Nhổn - Ga Hà Nội, được chuyên gia đánh giá cao; hay sản phẩm lõi thang máy, lõi thang bộ cho dự án Nhà máy sản xuất chíp bán dẫn Amkor Bắc Ninh, nhà máy LG Hải Phòng; tấm bê tông GRC trang trí ốp ngoài cho các công trình như nhà máy điện rác Seraphin…

Tấm vỏ hầm (segment) thương hiệu AMACCAO cho dự án Metro Nhổn - Ga Hà Nội, được chuyên gia đánh giá cao (Ảnh: AMACCAO).

AMACCAO cũng đang chú trọng đầu tư, phát triển các dòng sản phẩm phục vụ cho thi công đường sắt đô thị và đường sắt cao tốc như dầm hộp dự ứng lực, tấm tà vẹt cường độ cao, tấm Slaptrack đệm ray tàu cao tốc, cấu kiện nhà ga lắp ghép...

Việc đầu tư, phát triển các sản phẩm phục vụ cho thi công đường sắt đô thị và đường sắt cao tốc đang được AMACCAO xác định là chiến lược mũi nhọn (Ảnh: AMACCAO).

Việc sản xuất thành công những cấu kiện phức tạp trên đòi hỏi đội ngũ thiết kế, đội ngũ chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm, đội ngũ công nhân tay nghề cao, nhà máy được đầu tư đồng bộ và tiên phong về công nghệ, thiết bị hiện đại cùng chiến lược phát triển bài bản, bền vững.

Tập đoàn AMACCAO hội tụ đầy đủ các yếu tố này, mang lại các giải pháp đồng bộ theo xu hướng cải tiến kỹ thuật giúp giảm chi phí nhân công và tối ưu chi phí cho chủ đầu tư, tăng năng suất, rút ngắn thời gian thi công tại hiện trường, làm tăng tính thẩm mỹ cho các công trình.

AMACCAO không ngừng tập trung nghiên cứu, liên tục đầu tư nhà xưởng, máy móc, tiên phong phát triển các sản phẩm mới để trở thành sự lựa chọn hàng đầu, giúp giải quyết hiệu quả những yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất trong các dự án xây dựng đặc thù.