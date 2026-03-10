Tổng giám đốc AMACCAO: “Chúng tôi chọn những lĩnh vực đất nước cần dù khó và dài hạn”

Là một người gắn bó với AMACCAO ở nhiều vị trí, trong suốt 15 năm, chứng kiến những bước phát triển của tập đoàn này, điều gì khiến ông cảm thấy tự hào nhất?

- Là người đã đồng hành cùng AMACCAO qua nhiều giai đoạn phát triển, điều khiến tôi cảm thấy tự hào nhất là uy tín thương hiệu và niềm tin bền vững mà khách hàng, đối tác dành cho chúng tôi.

Để làm được điều đó, tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên đều đặt chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên hàng đầu. Chính vì vậy, nhiều khách hàng lúc đầu chỉ mua một sản phẩm, cho một dự án, nhưng sau đó mở rộng ra mua tất cả các sản phẩm khác mà AMACCAO sản xuất, ở tất cả các dự án mà đối tác tham gia.

Không ít đối tác còn giới thiệu thêm khách hàng mới cho chúng tôi, giúp các công trình có đóng góp của AMACCAO hiện diện ngày càng nhiều trên khắp cả nước.

Thực tế cho thấy, khi nhắc đến điện rác, nhiều người nghĩ ngay đến AMACCAO - doanh nghiệp Việt đầu tiên làm chủ đầu tư Nhà máy điện rác quy mô lớn hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Hay khi nói đến bê tông, AMACCAO từ lâu đã trở thành thương hiệu bảo chứng cho các loại sản phẩm bê tông đặc thù, loại cực khó, lợi nhuận không cao và đặc biệt yêu cầu chất lượng cao.

Ở lĩnh vực ống nhựa, EUROPIPE luôn nằm trong top nhà sản xuất được tin tưởng hàng đầu. Các sản phẩm khác của chúng tôi như vật liệu ngành điện VONTA, vật liệu chống cháy NOVODOOR, van vòi ren đồng hay đồ uống 3A và Gà Trống An Nam… cũng tương tự.

Quan trọng hơn, khi nhắc đến AMACCAO, điều đọng lại không chỉ là tên gọi, mà là một tập đoàn Việt tiên phong làm những dự án khó, tạo nên những công trình đẹp và cung cấp những sản phẩm chất lượng vượt trội.

Chất lượng là một trong những yếu tố cốt lõi của tập đoàn. Nhưng với sự biến động mạnh mẽ của thị trường, làm thế nào để tập đoàn giữ được yếu tố cốt lõi đó qua nhiều năm như vậy?

- Trong một thị trường luôn biến động và ngày càng cạnh tranh, nếu doanh nghiệp nào coi chất lượng là yếu tố có thể điều chỉnh hay thỏa hiệp, thì sớm muộn cũng sẽ đánh mất niềm tin nơi khách hàng.

AMACCAO lựa chọn một hướng đi nhất quán: coi chất lượng là nguyên tắc cốt lõi và không bao giờ thỏa hiệp. Với chúng tôi, chất lượng sản phẩm và dịch vụ chỉ có thể tốt hơn theo thời gian, tuyệt đối không đi lùi.

Mục tiêu là tạo ra các sản phẩm, công trình tiệm cận tiêu chuẩn châu Âu, để người Việt được tiếp cận những giá trị chất lượng cao với chi phí hợp lý; đồng thời, mỗi thương hiệu đều được định vị để dẫn đầu trong lĩnh vực mà chúng tôi tham gia.

Sở hữu hệ thống nhà máy hiện đại, quy mô hàng đầu, AMACCAO không chỉ tạo ra các sản phẩm chất lượng vượt trội mà còn có năng lực thiết kế, sản xuất những giải pháp đặc thù cho từng dự án (Ảnh: AMACCAO).

Để hiện thực hóa, chúng tôi không dựa vào cảm tính, mà triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là việc chuẩn hóa thành một hệ thống vận hành xuyên suốt toàn tập đoàn: từ nguyên liệu đầu vào, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ sản xuất, quy trình kiểm soát cho đến văn hóa thực thi. Chất lượng vì thế không nằm ở một vài khâu, mà là kết quả của cả một hệ thống được vận hành kỷ luật và nhất quán.

Song song với đó, AMACCAO liên tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, tự động hóa, số hóa, theo đuổi định hướng kinh tế tuần hoàn và “xanh hóa” cùng hệ sinh thái các lĩnh vực bổ trợ lẫn nhau. Từ đó giúp tối ưu vật liệu, nhân công, phát huy lợi thế quy mô lớn, kiểm soát tốt chi phí.

Đây chính là nền tảng giúp chúng tôi đảm bảo chất lượng đi cùng hiệu quả chi phí trong mọi giai đoạn, qua đó xây dựng chính sách giá hợp lý cho đối tác, khách hàng.

AMACCAO ngày hôm nay có khác biệt như thế nào với những mường tượng của ông khi bắt đầu hành trình gắn bó với công ty này nhiều năm trước?

- 15 năm trước khi tôi đầu quân về, AMACCAO mới chỉ là một doanh nghiệp địa phương ở Đông Anh (cũ), Hà Nội với doanh thu của cả tập đoàn chỉ vài trăm tỷ.

Khi ấy, điều khiến tôi và nhiều anh em lựa chọn gắn bó không phải là những gì đã có, mà là niềm tin ở cách làm cũng như tầm nhìn và bản lĩnh của những người đứng đầu - tin rằng doanh nghiệp này sẽ không dừng lại ở quy mô nhỏ, mà có thể đi xa hơn rất nhiều.

Và thực tế đã chứng minh niềm tin đó là hoàn toàn đúng đắn khi những năm tiếp theo, AMACCAO phát triển nhanh, mở rộng liên tục cả quy mô lẫn lĩnh vực hoạt động.

Dẫu vậy, phải thẳng thắn rằng, tôi cũng không thể mường tượng được hết vị thế và tầm vóc mà tập đoàn có thể xây dựng được như ngày hôm nay.

Đến thời điểm hiện tại, AMACCAO đã trở thành tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất sản phẩm công nghiệp công nghệ cao và hàng tiêu dùng, đầu tư năng lượng - môi trường, đầu tư bất động sản, thi công xây dựng, giáo dục đào tạo…

Hệ sinh thái đa ngành của Tập đoàn AMACCAO xây dựng trên các lĩnh vực cốt lõi của nền kinh tế (Ảnh: AMACCAO).

Với quy mô gần 10.000 nhân sự, AMACCAO có năng lực toàn diện trong triển khai dự án: vừa là nhà đầu tư có tiềm lực vững mạnh; vừa là nhà thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị giàu kinh nghiệm; vừa là nhà sản xuất, nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ và quản lý vận hành.

Nếu trước đây, chúng tôi chỉ là một mắt xích trong chuỗi giá trị, thì hôm nay AMACCAO đã có thể chủ động tham gia và kiểm soát toàn bộ. Đó là sự khác biệt, không chỉ là lớn hơn về quy mô mà là trưởng thành hơn về năng lực và vị thế.

Khi tạo ra một hệ sinh thái đa ngành đa lĩnh vực như vậy, kim chỉ nam của lựa chọn mở rộng là gì?

- Kim chỉ nam trong các quyết định mở rộng của AMACCAO xoay quanh 3 yếu tố: một là lĩnh vực đó phải gắn với nhu cầu thực chất và lâu dài của xã hội, dù là việc khó; hai là AMACCAO phải có khả năng tạo ra giá trị khác biệt; ba là lĩnh vực mà tập đoàn có thể làm chủ dần chuỗi giá trị, công nghệ.

Cùng với đó, mỗi lĩnh vực AMACCAO tham gia không phát triển rời rạc, cũng không lựa chọn ngẫu nhiên, mà có sự liên kết, hỗ trợ và bổ sung chặt chẽ cho nhau. Chính vì vậy, có những lĩnh vực khó, đòi hỏi đầu tư lớn, thời gian hoàn vốn dài và áp lực cao về quản trị, nhưng nếu là hướng đi đúng và có giá trị cho xã hội, cho đất nước, AMACCAO sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng.

Chúng tôi chấp nhận đi vào những lĩnh vực khó, không phải để thử thách mình, mà vì đó là những lĩnh vực đất nước cần và doanh nghiệp Việt cần có mặt.

Vài năm gần đây, phát triển doanh nghiệp dân tộc trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ. Theo ông, vóc dáng "doanh nghiệp dân tộc" nằm trong AMACCAO sẽ được hiểu như thế nào?

- Theo các định nghĩa chính thức của Nhà nước hay các tổ chức, tôi chưa nghiên cứu thật đầy đủ. Nhưng với góc nhìn của tôi, doanh nghiệp dân tộc là doanh nghiệp Việt có năng lực tự chủ và tinh thần tự cường, làm chủ và tham gia sâu vào những lĩnh vực cốt lõi của nền kinh tế, đóng góp thực chất cho sự phát triển của đất nước.

Nếu Việt Nam có càng nhiều doanh nghiệp dân tộc đủ bản lĩnh bước vào những lĩnh vực khó, đứng ở những vị trí trung tâm của các ngành nền tảng, thì nền kinh tế sẽ càng vững vàng và quốc gia càng có thêm nội lực để phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Với AMACCAO, chúng tôi luôn lựa chọn cách đi khiêm nhường, không nói khoa trương, và thầm lặng thể hiện bằng định hướng phát triển thông qua những lĩnh vực mà Tập đoàn lựa chọn.

Tất cả các lĩnh vực chúng tôi tham gia đều hướng tới giải quyết những bài toán khó, thiết yếu, lâu dài của xã hội.

Từ sản xuất vật liệu xây dựng như bê tông đúc sẵn, vật liệu ngành điện, vật liệu ngành nước, vật liệu chống cháy, đồ uống… cho đến lĩnh vực môi trường, năng lượng, hạ tầng như điện rác, điện gió, thủy điện, tàu điện ngầm… AMACCAO cũng không ngừng học hỏi và tích lũy năng lực, từng bước thay thế các doanh nghiệp nước ngoài ở những lĩnh vực khó, để từ đó mang những sản phẩm và giải pháp do người Việt làm chủ bước ra thị trường quốc tế.

Song song với quá trình phát triển doanh nghiệp, chúng tôi luôn giữ cách làm nhất quán: Nghĩ khác - Làm thật - Lặng lẽ cống hiến lâu dài cho quốc gia, dân tộc.

Chúng tôi từng bước tham gia sâu hơn vào các khâu, dần làm chủ công nghệ, vận hành, để từ đó, sản phẩm Việt và năng lực Việt hiện diện trực tiếp trong các công trình lớn trên khắp cả nước, đồng thời đi sâu vào đời sống của người dân hàng ngày thông qua hệ thống sản phẩm tiêu dùng và phân phối rộng khắp.

Giai đoạn tới, chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát định hướng kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn - kinh tế số mà Đảng và Chính phủ đã đề ra cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Tuổi 30 của một con người thường là thời điểm ổn định về tâm lý và đang xây dựng những thành công về sự nghiệp. Vậy còn AMACCAO, từ tuổi 30, theo ông, sẽ như thế nào?

- Tuổi 30 của một doanh nghiệp, cũng như một con người, là giai đoạn chín về nội lực và rõ ràng về con đường phát triển. Với AMACCAO, đây không chỉ là thời điểm tiếp tục mở rộng quy mô, mà quan trọng hơn là xác lập vững chắc vị thế trong các lĩnh vực nền tảng của quốc gia. Đây cũng là giai đoạn đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng cho những bài toán khó hơn, lớn hơn, sẵn sàng cạnh tranh trong môi trường quốc tế.

Chúng tôi đã xây dựng một hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch và có tính kế thừa cao. Mỗi lĩnh vực, mỗi đơn vị đều được vận hành bởi đội ngũ có năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, tạo nên một tổ chức vừa đồng bộ, vừa có khả năng vận hành độc lập.

Sự phát triển của AMACCAO vì thế được bảo đảm bằng sức mạnh của cả hệ thống và tập thể. Trong một tổ chức như vậy, không có khoảng trống cho sự gián đoạn, vì người này không làm nữa thì người khác sẽ làm thay, công việc luôn được tiếp nối liên tục bằng năng lực chung, thay vì phụ thuộc hay gắn với một vài cá nhân cụ thể.

Tôi tin rằng, với bản lĩnh đã được tôi luyện qua hơn 30 năm “trồng dưa hấu trên đống sỏi”, cùng tinh thần không ngừng tiến lên và khát vọng vươn mình cùng đất nước, AMACCAO sẽ tiếp tục tạo ra những giá trị thực chất, bền vững cho người lao động, cho đối tác - khách hàng, cho xã hội, và cho Việt Nam trong chặng đường dài phía trước.