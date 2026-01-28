AMACCAO và dấu ấn gắn liền với Hà Nội trên hành trình phát triển đột phá

Vai trò trong bức tranh phát triển Thủ đô

Năm 2025 ghi nhận bước tiến đáng chú ý của Hà Nội trong phát triển kinh tế đô thị. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố đạt mức 8,16% và tổng thu ngân sách vượt 711.000 tỷ đồng - mức cao nhất nhiều năm gần đây.

Trong bối cảnh đó, khu vực doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng khi không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn tham gia sâu vào các lĩnh vực then chốt liên quan đến an ninh và chất lượng môi trường, phát triển năng lượng sạch, cung ứng dịch vụ công cộng, thay đổi diện mạo và nâng cao năng lực kết nối của Thủ đô.

Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu diễn ra ngày 15/1, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô được ghi nhận ở tinh thần chủ động, khả năng thích ứng và sự đồng hành cùng thành phố trước những yêu cầu mới.

Trong đó, AMACCAO là một trong những doanh nghiệp tham dự sự kiện, ghi dấu hành trình hơn ba thập kỷ gắn bó sâu sắc với Hà Nội bằng những đóng góp bền bỉ, thực chất và có chiều sâu.

Khởi nguồn từ lĩnh vực thi công xây dựng và sản xuất công nghiệp tại Đông Anh - vùng đất cửa ngõ phía Bắc Hà Nội, AMACCAO từng bước phát triển quy mô, mở rộng hệ sinh thái.

Tập đoàn này đã tham gia nhiều dự án lớn, hiện diện ở khắp các lĩnh vực trọng yếu như năng lượng - môi trường, hạ tầng giao thông - đô thị - công nghiệp, sản xuất công nghiệp - tiêu dùng, đến giáo dục - đào tạo.

AMACCAO đã và đang ghi dấu ấn ở hàng loạt dự án lớn của TP Hà Nội trong đa dạng lĩnh vực (Ảnh: AMACCAO).

Với AMACCAO, Hà Nội không chỉ là “cái nôi” hay nơi ghi nhận những dấu ấn đầu tiên trong hành trình phát triển, mà còn là nền tảng quan trọng trong định hướng mở rộng, phát triển dài hạn của doanh nghiệp ở giai đoạn mới.

Những điểm sáng nổi bật trên đất Hà thành

Một trong những lĩnh vực thể hiện rõ sự hiện diện của Tập đoàn AMACCAO tại Hà Nội là năng lượng - môi trường.

Nhà máy điện rác Seraphin do AMACCAO đầu tư và vận hành được đánh giá là công trình tiêu biểu của Thủ đô, với khả năng xử lý khoảng 1/3 lượng rác thải sinh hoạt, giúp giảm mạnh tỷ lệ rác phải chôn lấp.

Sự ra đời của Seraphin không chỉ góp phần giảm áp lực xử lý rác, mà còn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của thành phố. Nhà máy là minh chứng cho việc một doanh nghiệp thuần Việt đủ năng lực và bản lĩnh đầu tư, xây dựng và vận hành một công trình có tầm vóc quốc tế.

Nhà máy điện rác Seraphin do AMACCAO đầu tư và vận hành được đánh giá là công trình tiêu biểu của Thủ đô (Ảnh: AMACCAO).

Nhà máy điện rác AMACCAO - Thành Công sẽ tiếp bước Nhà máy điện rác Seraphin trong thời gian tới, cho thấy chiến lược nhất quán của tập đoàn trong việc đầu tư vào các giải pháp xử lý môi trường bằng công nghệ hiện đại, góp phần xây dựng hạ tầng xanh cho Hà Nội.

Trong hạ tầng giao thông, AMACCAO tham gia các hạng mục có yêu cầu kỹ thuật phức tạp của tuyến đường sắt đô thị Metro Nhổn - Ga Hà Nội, đảm nhiệm thi công ramp (lối di chuyển) dốc và cung ứng toàn bộ tấm vỏ hầm Segment. Nhà máy bê tông Châu Âu Nam của AMACCAO là đơn vị đảm bảo công nghệ sản xuất, cung cấp sản phẩm này cho dự án. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng hiện diện tại nhiều tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội với các khu vực lân cận.

AMACCAO đảm nhiệm thi công ramp dốc và cung ứng toàn bộ tấm vỏ hầm Segment, đồng hành cùng những cột mốc quan trọng của Dự án Metro Nhổn - Ga Hà Nội (Ảnh: AMACCAO).

Song song với hạ tầng giao thông và môi trường, AMACCAO cũng đầu tư mạnh vào sản xuất công nghiệp.

Loạt sản phẩm công nghiệp công nghệ cao như ống nhựa và phụ kiện EUROPIPE, cống AMACCAO PIPE, kết cấu bê tông Châu Âu Nam, cột đèn - đèn chiếu sáng - thiết bị điện VONTA, cửa chống cháy NOVODOOR… đã và đang hiện diện âm thầm nhưng rộng rãi tại nhiều công trình quan trọng của Thủ đô như dự án cải tạo sông Tô Lịch, dự án xử lý nước thải Yên Xá, các tuyến đường vành đai, cầu Nhật Tân hay các dự án khu đô thị lớn như Vinhomes Cổ Loa, Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, Sunshine City Ciputra…

Ở lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, nhà máy AVIA đặt tại xã Phúc Thịnh (Hà Nội) với quy mô và công nghệ hiện đại đã đưa các sản phẩm “Made by AMACCAO” đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng hành cùng nhiều sự kiện văn hóa - thể thao lớn của Thủ đô và cả nước.

Sản phẩm công nghiệp công nghệ cao “Made by AMACCAO” xuất hiện tại loạt dự án của Thủ đô (Ảnh: AMACCAO).

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, AMACCAO đầu tư Trường Liên cấp Quốc tế Archimedes Đông Anh, mang lại lựa chọn chất lượng cao cho phụ huynh khu vực phía Bắc Hà Nội. Trường ghi nhận nhiều thành tích tốt ở các kỳ thi học thuật và đạt tỷ lệ cao học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên của thành phố.

Trường Liên cấp Quốc tế Archimedes Đông Anh do AMACCAO đầu tư xây dựng sở hữu chất lượng đào tạo toàn diện và bền vững (Ảnh: AMACCAO).

Bên cạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, AMACCAO còn tích cực tham gia vào các hiệp hội chuyên ngành môi trường, đô thị và sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội. Qua đó, tập đoàn chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp góc nhìn chuyên môn và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Tăng tốc chinh phục những vùng đất mới

Từ Hà Nội - mảnh đất hội tụ tinh hoa, đầu tàu phát triển của cả nước, AMACCAO đã hình thành bản sắc của một doanh nghiệp Việt bền bỉ, bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, dám tham gia vào những lĩnh vực khó, thực chất để giải quyết các bài toán của đất nước.

Từ đây, AMACCAO đã tăng cường sự hiện diện tại các tỉnh thành thông qua các dự án điện rác, năng lượng tái tạo, xử lý nước thải, hạ tầng giao thông và sản xuất công nghiệp quy mô lớn như các tuyến cao tốc Bắc - Nam, hệ thống các khu cụm công nghiệp và các nhà máy sản xuất dọc đất nước….

Đồng thời, tập đoàn cũng chủ động đón đầu các dự án trọng điểm sắp tới như dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các dự án đường sắt đô thị, cụm công nghiệp lớn…

Song song với thị trường trong nước, tập đoàn đã và đang đẩy mạnh chiến lược xuất khẩu, từng bước chinh phục nhiều thị trường quốc tế như Mỹ, Anh, Úc, Nhật, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore…, qua đó, khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bắt đầu từ Hà Nội, AMACCAO đã tăng cường sự hiện diện tại các tỉnh thành trên cả nước và vươn ra quốc tế (Ảnh: AMACCAO).

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, biến động về kinh tế - chính trị - xã hội, AMACCAO đang tiến những bước vững chắc trên hành trình định vị thành tập đoàn đa ngành, tiên phong trong phát triển kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn - kinh tế số.

Sự trưởng thành tại Thủ đô chính là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục đi xa hơn, mang tinh thần và “mã gen” Hà Nội để chinh phục những đỉnh cao mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo.