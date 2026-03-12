Tăng trưởng GDP từ 10% trở lên: Việt Nam cần làm gì?

Tại hội thảo "Huy động hiệu quả nguồn vốn, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số" do báo Lao Động tổ chức ngày 12/3, các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế và lãnh đạo các tổ chức tài chính đã cùng nhìn nhận yêu cầu cấp bách trong việc thiết lập một hệ sinh thái tài chính đa tầng.

Thách thức tái cấu trúc vốn

Về mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10%/năm trở lên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng đây là mục tiêu “rất vĩ đại và rất tham vọng”. Thách thức lớn nhất hiện nay không còn nằm ở việc thiếu quy mô vốn, mà nằm ở cấu trúc hấp thụ vốn.

Nhìn lại năm 2025, nền kinh tế đã có bước đệm vững chắc khi tăng trưởng GDP đạt 8,02% và tổng khối lượng huy động vốn trên thị trường đạt mức kỷ lục 1,15 triệu tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (Ảnh: BTC).

Dù đạt được những kết quả tích cực, nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều khó khăn trong giai đoạn tới. Nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển là rất lớn, đặc biệt đối với các dự án hạ tầng chiến lược như kết nối Bắc - Nam, kết nối khu vực và quốc tế.

Không chỉ khu vực công, khu vực doanh nghiệp cũng đang đứng trước nhu cầu vốn rất lớn. Bản thân các doanh nghiệp cũng cần nguồn lực lớn để vừa duy trì hoạt động trong bối cảnh biến động, vừa đầu tư, nghiên cứu và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trong khi đó, quy mô thị trường vốn trong nước vẫn còn khiêm tốn. Hệ thống nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp chưa đa dạng cả về loại hình lẫn năng lực tài chính. Các quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí hoạt động chưa tương xứng với tiềm năng, còn việc thu hút nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vẫn tồn tại một số hạn chế.

Tại hội thảo, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết cơ quan quản lý đã và đang điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt.

Ngành ngân hàng cam kết cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế với mặt bằng lãi suất cạnh tranh, ưu tiên nguồn lực vào các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Năm 2025, tín dụng toàn hệ thống đã tăng trưởng hơn 19%, mức cao nhất trong nhiều năm, tạo nền tảng để tiếp tục bứt phá trong năm 2026.

Khơi thông thế nào?

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Phó vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính), nhấn mạnh để duy trì tăng trưởng hai con số, Việt Nam cần giảm hệ số ICOR (hiệu quả sử dụng vốn) từ mức 6,3 xuống còn 4,8. Đây là yêu cầu sống còn, đòi hỏi ngân sách Nhà nước phải đóng vai trò “vốn mồi”, tập trung vào các dự án có tính lan tỏa cao thay vì đầu tư dàn trải.

Trên cơ sở đó, bà Tâm nhận định, chính sách tài chính được định hướng tập trung vào một số trụ cột lớn.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Phó vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Ảnh: BTC).

Trước hết, thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm và phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm thanh khoản hệ thống tài chính.

Một trụ cột quan trọng khác là phát triển thị trường vốn hiện đại, minh bạch và an toàn. Trong đó, tập trung nâng cao quy mô và chất lượng thị trường trái phiếu Chính phủ, tái cấu trúc thị trường trái phiếu doanh nghiệp và phát triển các nhà đầu tư tổ chức dài hạn như quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí và doanh nghiệp bảo hiểm.

Song song, chính sách tài chính cũng hướng tới việc khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài tham gia sâu hơn vào thị trường Việt Nam.

Về phía ngân sách, bà Tâm cho biết, Bộ Tài chính đặt trọng tâm củng cố nền tảng thu và cơ cấu lại chi ngân sách, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, kiểm soát chặt chi thường xuyên và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công.

Trong khi đó, đối với quy trình cấp tín dụng, ông Nguyễn Lê Nam, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện lộ trình xóa bỏ việc phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cứng nhắc, thay vào đó là chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng vốn vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Sự chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống ngân hàng đã giúp tinh gọn thủ tục, rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận vốn. Việc công khai minh bạch lãi suất trên website và đẩy mạnh thanh toán điện tử không chỉ giúp giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp mà còn hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay thuận lợi hơn.

Bà Phạm Thị Thùy Linh, Trưởng Ban Phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đánh giá khung pháp lý hiện đã tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp chiến lược.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh. Thứ hai, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, từ trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững đến các công cụ phái sinh, đáp ứng nhu cầu đầu tư của cả dòng vốn trong và ngoài nước.

Thứ ba, đẩy mạnh IPO gắn liền với niêm yết, thu hút các doanh nghiệp FDI và các tập đoàn lớn tham gia thị trường để tăng tính thanh khoản và độ sâu cho thị trường chứng khoán.

Thứ tư, tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển ngành quỹ đầu tư. Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn và AI vào hoạt động giám sát thị trường, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống. Thứ sáu, tăng cường phối hợp liên ngành để ngăn chặn các hành vi thao túng, gian lận, bảo vệ tối đa quyền lợi nhà đầu tư.