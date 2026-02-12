Tăng trưởng GDP từ 10% trở lên: Đâu sẽ là trụ cột dẫn dắt?

Sau khi ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 8% trong năm 2025, mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay là từ 10% trở lên.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang nổi lên như một "ngôi sao đang lên của châu Á" và đã sẵn sàng trở thành "con hổ châu Á tiếp theo". Tuy nhiên, tăng trưởng GDP 10% theo đánh giá là một mục tiêu đầy tham vọng.

Cần thúc đẩy tiêu dùng mạnh mẽ hơn

Chuyên gia phân tích của VinaCapital nhấn mạnh 3 động lực chính thúc đẩy tăng trưởng GDP. Đó là sự phục hồi tiêu dùng ở mức vừa phải; mối liên kết giữa tăng trưởng hạ tầng - bất động sản và xuất khẩu sang Mỹ tiếp tục giữ được đà ổn định.

Tiêu dùng nội địa suy yếu trong 2 năm qua chủ yếu do hộ gia đình cạn dần tiết kiệm sau Covid-19 và chuyển sang xu hướng tích lũy, khiến doanh thu bán lẻ tăng chậm và trở thành lực cản chính của tiêu dùng.

Với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên cho năm 2026, Chính phủ sẽ cần thúc đẩy tiêu dùng mạnh mẽ hơn, khi các biện pháp hiện nay như giảm VAT, tăng giảm trừ gia cảnh hay nới thuế với hộ kinh doanh mới chỉ đóng góp khoảng 0,5 điểm phần trăm cho GDP và vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng…

Một trụ cột quan trọng khác là mối liên kết giữa đầu tư hạ tầng và bất động sản, từ đó lan toả sang tiêu dùng. Giải ngân đầu tư công dự kiến tiếp tục tăng 20-30% trong năm 2026, khi dư địa tài khóa còn lớn khi nợ công ở mức dưới 40% và các nút thắt về thủ tục, giải phóng mặt bằng đang dần được tháo gỡ.

Cùng với đó, các cải cách pháp lý sẽ giúp nhiều dự án bất động sản bị đình trệ được tái khởi động, qua đó làm gia tăng nguồn cung giai đoạn 2026-2027, thay vì mở ra một chu kỳ tăng giá mới.

Về xuất khẩu, VinaCapital nhận định trụ cột này có nhiều khả năng tiếp tục giữ đà tích cực trong năm 2026.

Năm qua, dù từng lo ngại tác động từ thuế đối ứng của Mỹ, xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng tốt nhờ nhu cầu về máy tính xách tay và sản phẩm công nghệ cao phục vụ nhu cầu AI, cùng các cơ chế miễn trừ thuế giúp hàng Việt giữ lợi thế cạnh tranh. Nhờ đó, dòng vốn FDI cũng không bị gián đoạn mà tăng 9% trong năm 2025, tương đương khoảng 5% GDP.

Việt Nam sẽ cần "xoay trục"

Người tiêu dùng mua sắm các loại rau củ quả tại siêu thị (Ảnh: DT).

Còn chuyên gia tài chính Ngô Thành Huấn thì cho rằng Việt Nam sẽ lấy khối kinh tế tư nhân là chủ đạo.

Sang năm 2026, sự lệch pha của nền kinh tế toàn cầu vẫn hiện hữu, ngay cả ở các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, châu Âu.

Châu Âu sau thời gian trì trệ đã bắt đầu nới lỏng tiền tệ, còn Trung Quốc thì từ giai đoạn suy thoái đang hướng lên mốc phục hồi. Như vậy, câu hỏi đặt ra khi thế giới còn khó khăn, Việt Nam dựa vào trụ cột nào để tăng trưởng GDP 10%? Theo chuyên gia, đó chính là các trụ tăng trưởng mới gồm hạ tầng, công nghệ.

Trong quá khứ, các trụ cột tăng trưởng kinh tế chủ yếu đến từ bất động sản, tiền tệ hay nguồn lao động giá rẻ (tức tăng nhân công thì tăng thành phẩm), tuy nhiên 3 yếu tố này, theo chuyên gia, đã không còn nhiều dư địa để bứt phá.

Do đó, hoàn thiện hạ tầng, phát triển công nghệ theo hướng tăng hàm lượng nội địa hoá thị trường sẽ là yếu tố dẫn dắt tăng trưởng GDP hiện nay. Cuộc chơi này đòi hỏi phải có “chất xám” của khối tư nhân, làm sao để ứng dụng được khoa học công nghệ và tăng hiệu quả của 1 nhân công lên so với quá khứ.

Chính phủ đã rất cởi mở trong việc tinh giản tinh giản thủ tục, minh bạch hoá để khích lệ khối tư nhân tham gia vào cuộc chơi chung. “Nguồn lực trong dân còn rất lớn, do đó cần tạo ra được sân chơi nơi mà ai cũng tự động muốn vào”, chuyên gia khẳng định.

Tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu Chính phủ, xuất khẩu: Mỗi yếu tố phải tăng ít nhất 10%

Dưới góc độ chuyên môn học thuật, theo quan điểm của TS Châu Đình Linh, nhìn vào công thức tính GPD chung theo quy chuẩn của cả thế giới thì có một số yếu tố tác động gồm tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu Chính phủ, kim ngạch xuất nhập khẩu.

Để GDP tăng trưởng 10%, thì ít nhất mỗi yếu tố kể trên đều phải tăng trưởng ít nhất 10%. Trong đó, với tiêu dùng, chuyên gia cho biết hiện tiêu dùng nội địa đang phục hồi tốt. Chính phủ cũng có rất nhiều chính sách để thúc đẩy tiêu dùng.

Thứ hai, đầu tư bao gồm đầu tư vào nhà máy, khu công nghiệp, đầu tư vào thị trường tài chính… Chuyên gia nhấn mạnh, với sự triển khai loạt chính sách mới, Việt Nam tiếp tục là điểm đến của dòng vốn đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, có nhiều cơ chế chỉ mới ban hành, do đó trụ cột này cần thêm độ trễ để phát huy, không thể ngay trong năm 2026 được.

Thứ ba, chi tiêu Chính phủ, đây là một trong 2 trụ cột chính dẫn dắt tăng trưởng GDP năm nay. Theo ông Linh, Chính phủ thực tế đã và đang đẩy mạnh chi tiêu cho hạ tầng, chi tiêu cho hoạt động Chính phủ.

Điều quan trọng hơn là phải tính đến hiệu suất chi tiêu, chuyên gia nhấn mạnh, khoản này Việt Nam hiện chưa làm hiệu quả. Trong Nghị quyết 79 vừa ban hành cũng thẳng thắn nhìn nhận việc sử dụng tài nguyên quốc gia chưa hiệu quả. Thời gian tới, các doanh nghiệp Nhà nước đến tư nhân đều đang mang trọng trách minh bạch, hoạt động hiệu quả, hướng đến vươn mình ra thế giới.

Cuối cùng, xuất nhập khẩu - “trụ cột” quan trọng thứ hai cho tham vọng tăng trưởng GDP năm nay. Chuyên gia kỳ vọng nhu cầu nhập khẩu của Mỹ sẽ tiếp tục duy trì tích cực trong năm 2026, nhờ chi tiêu mạnh của nhóm trung lưu - thượng lưu, đặc biệt là thế hệ “bùng nổ trẻ sơ sinh”, cùng các gói kích thích tài khóa và tiền tệ lớn.