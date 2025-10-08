Quốc tế đánh giá Việt Nam là “ngôi sao tăng trưởng” khu vực

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Việt Nam vẫn được các tổ chức quốc tế đánh giá là "ngôi sao tăng trưởng" của Đông Nam Á. Tốc độ phục hồi ấn tượng, cùng chính sách điều hành linh hoạt của Chính phủ, đang giúp Việt Nam khẳng định vị thế ngày càng vững vàng và trở thành biểu tượng về khả năng chống chịu trong khu vực.

Các tổ chức quốc tế đồng loạt nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Các tổ chức quốc tế cũng đánh giá cao năng lực điều hành kinh tế của Chính phủ Việt Nam - được xem là một trong những quốc gia có chính sách quản lý hiệu quả nhất khu vực. Việt Nam đang nỗ lực duy trì đà tăng trưởng, cân bằng chính sách tài khóa và tiền tệ, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

Theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế Đông Á - Thái Bình Dương tháng 10 của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 7/10, khu vực này dự kiến đạt mức tăng trưởng 4,8%, giảm nhẹ so với 5% của năm 2024.

Việt Nam được đánh giá dẫn đầu với 6,6%. Trong khi đó, Trung Quốc, Campuchia và Indonesia cùng dự báo đạt 4,8%, còn các quốc đảo Thái Bình Dương chỉ đạt 2,7%, Thái Lan ở mức 2%.

Trong bức tranh khu vực còn nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục nổi bật với đà phục hồi sản xuất và tiêu dùng vững vàng. WB đánh giá cao khả năng điều hành chính sách linh hoạt, kiểm soát lạm phát hiệu quả và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch.

Trong khu vực châu Á, triển vọng tăng trưởng lại có sự phân hóa. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hạ dự báo cho hàng loạt nền kinh tế như Philippines (5,6%), Indonesia (4,9%), Malaysia (4,3%) và Thái Lan (2,0%). Đáng chú ý, trong khi các nước láng giềng bị điều chỉnh giảm, Việt Nam là nền kinh tế duy nhất được ADB nâng dự báo tăng trưởng lên 6,7%.

Tuy vậy, ADB hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2026 xuống còn 6%, thấp hơn so với mức dự báo 6,5% trước đó. Theo ADB, xuất khẩu gia tăng trước thời điểm Mỹ áp dụng mức thuế quan mới, cùng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, đã thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trưởng trong nửa đầu năm 2025.

"Sự phối hợp tốt hơn giữa thực thi hiệu quả chính sách tài khóa và tiền tệ sẽ giúp tránh áp lực quá mức lên các công cụ tiền tệ, và bảo đảm ổn định kinh tế tài chính vĩ mô", ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam, nhận định trong báo cáo.

Các chuyên gia của ADB cho rằng các mức thuế đối ứng của Mỹ lên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam sẽ đặt ra rủi ro về suy giảm tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn. Trong phần còn lại của năm, chính sách thuế của Mỹ dự kiến sẽ tác động tới thương mại và đầu tư.

Toàn cảnh TPHCM nhìn từ trên cao (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ngôi sao của Đông Nam Á

Trước đó, Ngân hàng UOB (Singapore) cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 7,5% trong năm nay. Giải thích cho dự báo trên, UOB cho biết đà tăng mạnh được thúc đẩy bởi mức tăng 14% của kim ngạch xuất khẩu Việt Nam so với cùng kỳ, bên cạnh đó là nhận định tình hình thuế quan bất ổn đã giảm bớt trong nửa cuối năm 2025.

Còn IMF dự báo năm 2025, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức 6,5%. Trước đó, vào tháng 6 tổ chức này dự báo tăng trưởng cả năm 2025 của Việt Nam chỉ ở mức 5,4%.

Một số hãng và trang tin quốc tế như Channel News Asia (Singapore), Uz.Kursiv.Media (Uzbekistan)... đăng tải bài viết đánh giá nền kinh tế Việt Nam đang thể hiện khả năng phục hồi đáng kể, bất chấp tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Các bài viết cho rằng, dựa trên số liệu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), có thể thấy kết quả này vượt xa kỳ vọng và phù hợp với mục tiêu mà Chính phủ Việt Nam đặt ra là đạt mức tăng trưởng 8,2-8,5% trong năm nay. Mức này cũng cao hơn dự báo của các tổ chức tài chính quốc tế.

Theo tờ Business Times của Singapore, Việt Nam được đánh giá là ngôi sao tăng trưởng và có thể trở thành nền kinh tế có thành tích tốt nhất Đông Nam Á năm nay. Ngay cả khi chịu tác động nặng nề từ các mức thuế của Mỹ, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn có sự bứt phá rõ rệt, đạt mức ấn tượng 7,5%, đánh dấu mức cao nhất trong các kỳ 6 tháng đầu năm kể từ năm 2010.

Trong khi đó, Finimize (Anh) nhận định kinh tế Việt Nam đang dẫn dắt xu hướng tăng trưởng tại khu vực châu Á, trong bối cảnh một số nước khác trong khu vực như Australia và Thái Lan vẫn phải đối mặt với lạm phát và tâm lý tiêu dùng thận trọng.

Theo Finimize, thành công của Việt Nam cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa chính sách và thương mại, đồng thời cho biết nền kinh tế tăng trưởng vượt kỳ vọng trong giai đoạn 2024-2025. Việt Nam cũng nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng GDP và kiểm soát lạm phát.

Theo truyền thông quốc tế, hiệu suất sản xuất và xuất khẩu mạnh giúp Việt Nam vượt qua biến động tiền tệ và bất ổn toàn cầu. Các chuỗi cung ứng tiếp tục dịch chuyển vào Việt Nam, trong khi tỉ lệ thất nghiệp thấp và chi tiêu tiêu dùng ổn định, cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì được đà tăng trưởng ngay cả khi đồng tiền chịu sức ép.

Trước tình hình căng thẳng địa chính trị và xu hướng các nhà sản xuất toàn cầu tìm điểm đến thay thế cho Trung Quốc, Ainvest (Mỹ) nhận định, Việt Nam sẽ là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư mới. Trong đó, hạ tầng logistics được cải thiện mạnh mẽ là một trong những yếu tố tạo sức hút.