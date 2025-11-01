Tăng cường phối hợp liên tỉnh trong phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại

Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các địa phương khu vực phía Bắc, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng, Hưng Yên, Lào Cai, Lạng Sơn, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh và Thái Nguyên, đã thống nhất xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp liên tỉnh trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đại diện Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh tham gia Hội nghị xây dựng Quy chế phối hợp liên tỉnh trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ảnh: Sở Công thương Hà Nội).

Hội nghị triển khai Quy chế mới đây được tổ chức tại Hà Nội nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 và Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg, hướng tới thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất, đồng bộ và hiệu quả giữa các Ban Chỉ đạo 389 khu vực phía Bắc.

Tại hội nghị, ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trình bày dự thảo Quy chế gồm 3 chương, 6 điều, quy định cụ thể nguyên tắc, nội dung và phương thức phối hợp giữa các địa phương trong trao đổi thông tin, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Dưới sự điều hành của bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, đại biểu các địa phương đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thực tiễn, tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế chia sẻ dữ liệu, phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp và duy trì chế độ họp định kỳ để tăng cường liên kết trong chỉ đạo, kiểm tra.

Các đại biểu đánh giá dự thảo Quy chế có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần tạo nền tảng pháp lý rõ ràng cho công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu.

Phát biểu kết luận, ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những ý kiến đóng góp tâm huyết của các địa phương; đồng thời đề nghị Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiếp thu, hoàn thiện dự thảo để trình Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố ký kết trong thời gian tới.

Hội nghị khẳng định quyết tâm của các địa phương trong việc bảo vệ thị trường, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ổn định và an toàn.

Đức Nghĩa